Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве арестовали ректора РБУ Балыхина по подозрению... 13:17
Reuters: потолок цен на нефть из РФ могут установить... 13:15
«Ростех» оснастит дроны самообучающейся программой, позволяющей... 13:14
Адель приостановит карьеру ради получения степени по литературе 13:13
РЕН ТВ: россиянка утопила годовалую дочь из-за того, что она «была не... 13:12
Биологи придумали способ спасти вылупившихся черепашат, бегущих... 13:12
Врачи назвали простой способ снизить риск развития деменции 13:11
Жених Вали Карнавал заявил, что ему «обидно» за Медведеву после... 13:09
Биоинформатик Панчин уверен, что новые доказательства искусственности... 13:08
Президент WADA Банька пригрозил обратиться в CAS из-за задержки... 13:08

Экс-полузащитник «Зенита» Широков заявил, что Малком и Клаудиньо не нужны в сборной России

close
100%
ФК «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением о возможном получении российского гражданства футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Мы все время говорим о большой стране, но при этом натурализуем иностранцев. Для чего тогда готовим своих, если берем готовых футболистов со стороны?

Если клуб натурализует Клаудиньо и Малкома, чтобы они не считались легионерами в чемпионате России, дай бог — это для клуба. Но в сборной они не нужны», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, 18 сентября стало известно, что Клаудиньо и Малком начали процесс получения российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо — с 2021-го. Оба игрока являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

В «Зените» подтвердили, что бразильцы изъявили желание стать россиянами.

Ранее экс-нападающий национальной команды Андрей Аршавин выступил против натурализации иностранных игроков в российском футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+