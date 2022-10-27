Тренер сборной России Писарев сравнил Кокорина со звездами «Баварии»

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев поделился мнением о форварде кипрского «Ариса» Александре Кокорине, с которым работал в молодежной национальной команде.

«Когда Саше было 20 лет, мне казалось, что по таланту он одного уровня с Сане, Гнабри (из молодежки Германии). По потенциалу Кокорин был очень сильным футболистом.

И тот же Смолов тоже мог достичь большего, но они поздно повзрослели. Если бы в 20-22 года у них был тот ум, который есть сейчас, тогда бы все сложилось иначе», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Сейчас Лерой Сане и Серж Гнабри выступают за мюнхенскую «Баварию» и являются игроками сборной Германии.

31-летний Кокорин сыграл за кипрский клуб в семи матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Он перешел в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды до конца текущего сезона.

В «Фиорентину» Кокорин перебрался в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал слова Александра Кокорина, который заявил, что заработал больше всех российских футболистов.