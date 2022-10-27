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Российский хоккеист признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин после матча с «Рейнджерс» признан первой звездой дня в НХЛ

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Twitter «Нью-Йорк Айлендерс»

Пресс-служба Нациоанльной хоккейной лиги (НХЛ) назвала трех звезд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Первой звездой стал российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, оформивший шатаут в матче с «Рейнджерс». Голкипер отразил 41 бросок по воротам и помог победить своей команде со счетом 3:0.

Второй звездой назван канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Нюджент-Хопкинс. В матче против «Сент-Луис Блюз» (3:1) нападающий забросил победную шайбу.

Третьей звездой признан российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев. Россиянин отметился голом в матче с «Анахайм Дакс» (4:2), который стал для него первым в текущем сезоне, а также записал на свой счет результативную передачу. Примечательно, что Сергачев не попал в тройку лучших игроков матча.

Ранее сообщалось, что Илья Сорокин вошел в топ-5 по шатаутам до 80-й игры в НХЛ за последние 55 лет.

Голкипер делит пятое место с четырьмя голкиперами, которые до своей 80 игры сделали 11 шатаутов. Лидером по этому показателю является Тони Эспозито (17), второе место занимают Гленн Реш и Мартин Джонс (12).

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Хоккей. НХЛ
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