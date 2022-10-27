Президент МОК Бах призвал РУСАДА обнародовать данные по делу фигуристки Валиевой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно раскрыть детали допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, на прошлой неделе РУСАДА объявило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу российской фигуристки. Валиева, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

«В Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) вместе с WADA после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь процедура проходит в соответствии с правилами конфиденциальности WADA.

Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, МОК и WADA могут обжаловать решение.

Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», — приводит слова Баха Marca.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество.

Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место, не справившись с волнением в произвольной программе.

Стоит отметить, что Валиева в составе сборной России стала обладателем золота Игр-2022 в командных соревнованиях. Награды так и не были вручены призерам турнира. Это произойдет после окончания расследования дела Валиевой.

Ранее депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила, почему РУСАДА не разглашает данные по делу Камилы Валиевой.