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Во Всероссийской федерации волейбола считают, что у России остаются шансы попасть на ОИ-2024

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Reuters

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал недопуск мужской и женской национальных команд до квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Эту нельзя назвать решением МОК. Это констатация факта. 3 марта уже было принято решение, чтобы отстранить наши сборные и клубы от международных соревнований. Из этого и следовало, что мы пропускаем квалификацию к Олимпиаде-2024. Других решений не было.

Не хочу дразнить гусей, но система отбора на Игры, принятая FIVB, такова, что необязательно принимать участие в квалификации, а можно отобраться по рейтингу FIVB. Это значит, что шансы попасть на Олимпиаду у нас сохраняются», — приводит слова Яременко Sport24.

Игры-2024 в столице Франции стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола и отстранила от международных турниров российские и белорусские национальные сборные и клубы.

Ранее волейболист сборной США и «Зенита» Мэттью Андерсон выразил сожаление в связи с отстранением России от участия в мировом первенстве.

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