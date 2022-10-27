Глава МОК Томас Бах: время допускать россиян к международным соревнованиям еще не пришло

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что время допускать спортсменов из России к международным соревнованиям еще не пришло.

«Мы ясно понимаем, что на данный момент не время давать рекомендации по допуску российских спортсменов, однако наша миссия также состоит в том, чтобы мыслить в долгосрочной перспективе.

Также наша миссия состоит в том, чтобы объединить спортсменов со всей планеты в мирных соревнованиях, даже если их страны находятся в состоянии конфликта.

Соревнуются друг с другом азербайджанцы и армяне, палестинцы и израильтяне, спортсмены из Саудовской Аравии и Йемена, из Франции и Ливии.

Соревнование только стран-единомышленников может быть великим спортивным событием, но это не символ мира», – приводит слова главы МОК Marca.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее Томас Бах заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно раскрыть детали допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.