Всероссийская федерация волейбола выступила с заявлением по поводу участия России в отборе к ОИ

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) заявила, что женская и мужская сборные России могут быть допущены до квалификации Олимпийских игр 2024 года в Париже, если отстранение россиян будет снято до сентября 2023 года.

Сегодня, 27 октября, пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что женская и мужская сборные России не выступят в квалификационном турнире ОИ из‑за отстранения от международных соревнований.

«В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022 года.

Упоминая cтатуc Роccии, в ряде CМИ упущен важный момент — в преcc‑релизе МОК cоcтав учаcтников квалификации подан по cоcтоянию на данный момент. А на данный момент Роccия отcтранена от учаcтия в официальных международных cоревнованиях.

Квалификация же начнетcя в конце cентября 2023 года. Еcли временное отcтранение c Роccии будет cнято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», — говорится в заявлении ВФВ.

Игры-2024 в столице Франции стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта призыву МОК последовала Международная федерация волейбола и отстранила от международных турниров российские и белорусские национальные сборные и клубы.

Ранее волейболист сборной США и «Зенита» Мэттью Андерсон заявил, что не все в США поняли его решение уехать в Россию.