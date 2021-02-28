13:55

Турнирное значение игры вполне очевидно. Накануне «Зенит» сыграл вничью, а ЦСКА вообще уступил. Сегодня «Спартак» может опередить армейцев в турнирной таблице, а от питерцев сократить отставание до трех очков. Это будет означать полноценное участие в чемпионской гонке!

«Рубин» сейчас с 28 очками только десятый, но это обманчивое положение. Стоит казанцам выиграть сегодня, и они достанут московский «Локомотив», который после вчерашней победы над ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке!