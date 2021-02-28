- События
- Составы
|98
|в
|А. Максименко
|22
|в
|Ю. Дюпин
|2
|з
|С. Жиго
|2
|з
|К. Старфельт
|6
|з
|Айртон
|5
|з
|Ф. Уремович
|14
|з
|Г. Джикия
|77
|з
|И. Самошников
|39
|з
|П. Маслов
|12
|п
|А. Зуев
|4
|п
|Й. Хендрикс
|20
|п
|О. Шатов
|8
|п
|В. Мозес
|21
|п
|Х. Кварацхелия
|47
|п
|Р. Зобнин
|25
|п
|Д. Макаров
|7
|н
|А. Соболев
|28
|п
|О. Абильгор
|19
|н
|Э. Понсе
|38
|п
|Л. Мусаев
|24
|н
|К. Промес
|9
|н
|Д. Деспотович
|32
|в
|А. Ребров
|1
|в
|Н. Медведев
|57
|в
|А. Селихов
|66
|в
|Н. Янович
|29
|з
|И. Кутепов
|4
|з
|С. Бегич
|38
|з
|А. Ещенко
|31
|з
|Г. Зотов
|56
|з
|И. Гапонов
|8
|п
|Д. Йевтич
|10
|п
|З. Бакаев
|57
|п
|М. Пухаев
|33
|п
|А. Крал
|84
|п
|С. Суриков
|54
|п
|Н. Умяров
|87
|п
|С. Бакаев
|74
|п
|Д. Маркитесов
|19
|н
|И. Игнатьев
|T
|Леонид Викторович Слуцкий
|T
|Доменико Тедеско
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» в Москве играет с казанским «Рубином». В случае победы красно-белые выйдут на второе место в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирное значение игры вполне очевидно. Накануне «Зенит» сыграл вничью, а ЦСКА вообще уступил. Сегодня «Спартак» может опередить армейцев в турнирной таблице, а от питерцев сократить отставание до трех очков. Это будет означать полноценное участие в чемпионской гонке!
«Рубин» сейчас с 28 очками только десятый, но это обманчивое положение. Стоит казанцам выиграть сегодня, и они достанут московский «Локомотив», который после вчерашней победы над ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке!
Ну что ж, главное событие сегодня — возвращение Квинси Промеса! И Тедеско сразу же ставит голландца в старт на левый фланг. Видимо, схему 4-4-2 именно под него и наигрывали. Ну и стоит отметить камбэк в старт Александра Соболева. Ну а из основных игроков первой части сезона в основе сегодня нет Алекса Крала и Джордана Ларссона.
У «Рубина» в целом основное на данный момент сочетание. Отмечаем, что, как и его брат у красно-белых, в казанском запасе воспитанник «Спартака» Солтмурад Бакаев.
А вот стартовый состав «Рубина» Леонида Слуцкого:
Дюпин — Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников — Абильгор, Мусаев, Шатов — Макаров, Кварацхелия, Деспотович.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско:
Максименко — Маслов, Жиго, Джикия, Айртон — Мозес, Зобнин, Хендрикс, Промес — Соболев, Понсе.
Начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Добрый воскресный день! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин». Российский футбол вернулся!