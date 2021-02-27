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90' Х. АлеесамиН. Поярков
А. Мостовой Вендел 90'
2:2 89' А. СоуХ. Байрамян
А. СуторминД. Кузяев 82'
А. ЕрохинС. Азмун 81'
77' Х. Байрамян
Д. КузяевВ. Караваев 77' 2:1
Н. Поярков 73' 1:1
68' Р. ТугаревД. Полоз
68' Х. БайрамянД. Полоз
67' А. ГиговичМ. Норманн
Д. Кузяев 61'
60' А. ПавловецГ. Махатадзе
56' М. Осипенко
Д. Ловрен 54'
А. ЛунёвМ. Кержаков 52'
45' П. Альмквист
0:1 44' А. СоуА. Козлов
29' А. Соу
18' Н. Поярков
16' М. Норманн
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41 в
М. Кержаков
52'
30 в С. Песьяков
3 з Д. дос 34 з А. Козлов
6 з
Д. Ловрен
55 з
М. Осипенко
15 з В. Караваев 71 з
Н. Поярков
90+1'
44 з Я. Ракицкий 5 п Д. Хаджикадунич
5 п В. Барриос 15 п Д. Глебов
14 п
Д. Кузяев
82'
17 п
М. Норманн
67'
20 п
Вендел
90'
21 п
Г. Махатадзе
60'
27 п М. Оздоев 11 н
П. Альмквист
68'
7 н
С. Азмун
81'
20 н
А. Соу
22 н А. Дзюба 99 н
Д. Полоз
68'
71 в Д. Одоевский 77 в М. Рудаков
99 в
А. Лунёв
52'
2 з
Х. Алеесами
90+1'
2 з Д. Чистяков 3 з Т. Рукас
4 з Д. Круговой 4 з Д. Терентьев
54 з С. Сазонов 22 з
А. Павловец
60'
94 з Д. Хотулёв 29 з А. Мухин
17 п
А. Мостовой
90'
8 п
А. Гигович
67'
18 п Ю. Жирков 19 п
Х. Байрамян
68'
19 п
А. Сутормин
82'
23 п
Р. Тугарев
68'
21 п
А. Ерохин
81'
26 п А. Саплинов
36 н С. Крапухин 13 н В. Обухов
92 н Д. Шамкин 90 н М. Турищев
T Сергей Богданович Семак T Валерий Георгиевич Карпин
24 Удары 9
8 Удары в створ 4
8 Угловые 3
53% Владение мячом 47%
1 Оффсайды 0
7 Фолы 11
2 Предупреждения 5
0 Удаления 1

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидер турнирной таблицы «Зенит» дома не смог переиграть «Ростов» — встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. В зрелищном противостоянии на дубль Соу хозяева ответили автоголом Пояркова и еще одним точным ударом Кузяева. Даже в численном большинстве с середины второго тайма «Зенит» вырвать победу сегодня не сумел.

Большими силами идет в атаку «Зенит» под занавес нашего матча. Однако, грамотно сейчас обороняются гости.

Ерохин получил пас в центре чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался Байрамян!

Шесть минут добавил арбитр к основному времени матча.

Хайтам Алеесами вышел вместо Пояркова.

Андрей Мостовой вышел на поле вместо Вендела.

ГОООООЛ!!! 2:2! После подачи с правого фланга атаки на линию вратарской Караваев неудачно вынес мяч прямо на Байрамяна и тот ударом в касание с рикошетом от ноги Соу отправил мчя в сетку ворот!

Ерохин передал мяч Оздоеву на правом краю чужой штрафной и тот прострелил в центр, но вышло мимо всех партнеров по команде.

Ракицкий навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.

Сутормин прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и заработал угловой при попытке прострелить в центр.

Две замены у Семака. Алексей Сутормин выходит вместо Кузяева, а Александр Ерохин — вместо Азмуна.

Тугарев взял игру на себя на правом фланге атаки команды и сумел заработать угловой в борьбе с Дугласом Сантосом.

К слову, перед самым голом Хорен Байрамян получил желтую карточку за грубую игру.

Гол! 2:1! После передачи с правого фланга атаки Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот.

Гол! 1:1! После подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.

Ракицкий пересвтарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Фол с его стороны зафиксировал арбитр.

Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита», но никак не удается создать опасный момент у чужих ворот.

Тугарев появился вместо Полоза.

Байрамян вышел на поле вместо Альмквиста.

Дзюба получил пас на левом краю чужой штрафной и низом нанес удар, но выручил свою команду Песьяков!

Вендел исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.

Кузяев получил желтую карточку за грубый фол против Норманна в центре поля.

Павловец вышел на поле вместо Махатадзе с целью заменить удаленного Осипенко в линии обороны.

Ловрен исполнил удар со штрафного в дальний угол ворот, но там уже находился Песьяков и уверенно забрал мяч в руки.

Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной!

Ловрен получил желтую карточку за отмашку от Норманна в чужой штрафной.

Вынужденная замена у «Зенита». Вышел на поле Лунев вместо Кержакова.

Кержаков получил повреждение. Пауза у нас в игре.

Вендел получил передачу пяткой от Оздоева на линии чужой штрафной и на силу пробил, но успел его заблокировать защитник.

Начался второй тайм!

Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно сенсационно после весьма случайного гола Соу ведет в счете «Ростов» к перерыву. Тем интереснее игра ожидает нас во второй половине встречи.

Альмквист получил желтую карточку за грубую игру.

Гол! 0:1! Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу и от груди нападающего игровой снаряд залетел в ворота!

Дуглас Сантос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из защитников «Ростова».

Разыграли угловой футболисты «Ростова» с передачей от Норманна на Пояркова, но тот в результате выпустил мяч за лицевую линию поля.

Алмквист получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр угодил в Ловрена, а мяч ушел на угловой.

Норманн продвинулся вперед от центра поля, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.

После удачного для себя рикошета Соу вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной, но пробил с выгодной позиции прямо в Кержакова!

Вендел навесил с левого фланга атаки во вратарскую, но Песьяков кулаками отбил мяч подальше в поле.

Соу получил желтую карточку за фол против Барриоса на чужой половине поля.

После заброса в штрафную «Ростова» Азмун сумел опередить Песьякова и прострелил во вратарскую, где Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу!

Угловой заработали гости на правом фланге атаки. Но после подачи с угла поля вернувшийся в оборону Дзюба выиграл верховое единоборство у Соу.

Караваев испонлил опасную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но мяч был сброшен защитником в руки Песьякову.

Довольно жестко действуют футболисты «Ростова» в первом тайме нашего матча. Уже две желтые карточки получили гости и наверняка рискуют получить еще.

Поярков получил желтую карточку за грубый фол против Караваева в центре поля.

Азмун красиво пробил слета в падении из центра штрафной после скидки головой от Дзюбы, но Песьяков в прыжке выручил свою команду!

Норманн получил желтую карточку за грубый фол против Вендела в центре поля.

Дуглас Сантос попытался войти в чужую штрафную с левого фланга атаки после стеночки с Азмуном, но довольно быстро лишился мяча.

Ракицкий исполнил заброс от центра поля на правый край штрафной, но там Караваева сумел опередить Песьяков.

Дзюба попытался головой сбросить мяч на Азмуна в чужой штрафной, но надежно сыграл на перехвате в этом моменте Осипенко.

Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в оснвном находится поблизости от центра поля.

Разыграли угловой футболисты «Зенита», после чего мяч оказался в руках у Песьякова.

Подача была исполнена на Дзюбу во вратарскую, но вовремя вышел из ворот Песьяков и кулаками вынес мяч на угловой.

Удивительно, но с первых минут матча пока что больше атакует гостевая команда. Довольно активен «Ростов» на чужой половине поля.

Поярков подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке навесить в центр угодил в Караваева и мяч ушел в аут.

Матч начался!

Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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