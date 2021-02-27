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|90'
|Х. АлеесамиН. Поярков
|А. Мостовой Вендел
|90'
|2:2
|89'
|А. СоуХ. Байрамян
|А. СуторминД. Кузяев
|82'
|А. ЕрохинС. Азмун
|81'
|77'
|Х. Байрамян
|Д. КузяевВ. Караваев
|77'
|2:1
|Н. Поярков
|73'
|1:1
|68'
|Р. ТугаревД. Полоз
|68'
|Х. БайрамянД. Полоз
|67'
|А. ГиговичМ. Норманн
|Д. Кузяев
|61'
|60'
|А. ПавловецГ. Махатадзе
|56'
|М. Осипенко
|Д. Ловрен
|54'
|А. ЛунёвМ. Кержаков
|52'
|45'
|П. Альмквист
|0:1
|44'
|А. СоуА. Козлов
|29'
|А. Соу
|18'
|Н. Поярков
|16'
|М. Норманн
|41
|в
|
М. Кержаков
52'
|30
|в
|С. Песьяков
|3
|з
|Д. дос
|34
|з
|А. Козлов
|6
|з
|
Д. Ловрен
|55
|з
|
М. Осипенко
|15
|з
|В. Караваев
|71
|з
|
Н. Поярков
90+1'
|44
|з
|Я. Ракицкий
|5
|п
|Д. Хаджикадунич
|5
|п
|В. Барриос
|15
|п
|Д. Глебов
|14
|п
|
Д. Кузяев
82'
|17
|п
|
М. Норманн
67'
|20
|п
|
Вендел
90'
|21
|п
|
Г. Махатадзе
60'
|27
|п
|М. Оздоев
|11
|н
|
П. Альмквист
68'
|7
|н
|
С. Азмун
81'
|20
|н
|
А. Соу
|22
|н
|А. Дзюба
|99
|н
|
Д. Полоз
68'
|71
|в
|Д. Одоевский
|77
|в
|М. Рудаков
|99
|в
|
А. Лунёв
52'
|2
|з
|
Х. Алеесами
90+1'
|2
|з
|Д. Чистяков
|3
|з
|Т. Рукас
|4
|з
|Д. Круговой
|4
|з
|Д. Терентьев
|54
|з
|С. Сазонов
|22
|з
|
А. Павловец
60'
|94
|з
|Д. Хотулёв
|29
|з
|А. Мухин
|17
|п
|
А. Мостовой
90'
|8
|п
|
А. Гигович
67'
|18
|п
|Ю. Жирков
|19
|п
|
Х. Байрамян
68'
|19
|п
|
А. Сутормин
82'
|23
|п
|
Р. Тугарев
68'
|21
|п
|
А. Ерохин
81'
|26
|п
|А. Саплинов
|36
|н
|С. Крапухин
|13
|н
|В. Обухов
|92
|н
|Д. Шамкин
|90
|н
|М. Турищев
|T
|Сергей Богданович Семак
|T
|Валерий Георгиевич Карпин
В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидер турнирной таблицы «Зенит» дома не смог переиграть «Ростов» — встреча завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финальный свисток! 2:2 по итогам нашего матча. В зрелищном противостоянии на дубль Соу хозяева ответили автоголом Пояркова и еще одним точным ударом Кузяева. Даже в численном большинстве с середины второго тайма «Зенит» вырвать победу сегодня не сумел.
Большими силами идет в атаку «Зенит» под занавес нашего матча. Однако, грамотно сейчас обороняются гости.
Ерохин получил пас в центре чужой штрафной, попытался пробить, но на пути у мяча оказался Байрамян!
Шесть минут добавил арбитр к основному времени матча.
Хайтам Алеесами вышел вместо Пояркова.
Андрей Мостовой вышел на поле вместо Вендела.
ГОООООЛ!!! 2:2! После подачи с правого фланга атаки на линию вратарской Караваев неудачно вынес мяч прямо на Байрамяна и тот ударом в касание с рикошетом от ноги Соу отправил мчя в сетку ворот!
Ерохин передал мяч Оздоеву на правом краю чужой штрафной и тот прострелил в центр, но вышло мимо всех партнеров по команде.
Ракицкий навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был соперник.
Сутормин прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и заработал угловой при попытке прострелить в центр.
Две замены у Семака. Алексей Сутормин выходит вместо Кузяева, а Александр Ерохин — вместо Азмуна.
Тугарев взял игру на себя на правом фланге атаки команды и сумел заработать угловой в борьбе с Дугласом Сантосом.
К слову, перед самым голом Хорен Байрамян получил желтую карточку за грубую игру.
Гол! 2:1! После передачи с правого фланга атаки Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот.
Гол! 1:1! После подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.
Ракицкий пересвтарался в борьбе за мяч на чужой половине поля. Фол с его стороны зафиксировал арбитр.
Длительное время контролируют мяч футболисты «Зенита», но никак не удается создать опасный момент у чужих ворот.
Тугарев появился вместо Полоза.
Байрамян вышел на поле вместо Альмквиста.
Дзюба получил пас на левом краю чужой штрафной и низом нанес удар, но выручил свою команду Песьяков!
Вендел исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
Кузяев получил желтую карточку за грубый фол против Норманна в центре поля.
Павловец вышел на поле вместо Махатадзе с целью заменить удаленного Осипенко в линии обороны.
Ловрен исполнил удар со штрафного в дальний угол ворот, но там уже находился Песьяков и уверенно забрал мяч в руки.
Осипенко получил прямую красную карточку за откровенный фол против Азмуна почти на линии своей штрафной!
Ловрен получил желтую карточку за отмашку от Норманна в чужой штрафной.
Вынужденная замена у «Зенита». Вышел на поле Лунев вместо Кержакова.
Кержаков получил повреждение. Пауза у нас в игре.
Вендел получил передачу пяткой от Оздоева на линии чужой штрафной и на силу пробил, но успел его заблокировать защитник.
Начался второй тайм!
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Довольно сенсационно после весьма случайного гола Соу ведет в счете «Ростов» к перерыву. Тем интереснее игра ожидает нас во второй половине встречи.
Альмквист получил желтую карточку за грубую игру.
Гол! 0:1! Махатадзе исполнил подачу во вратарскую, где в суматохе мяч отскочил к Соу и от груди нападающего игровой снаряд залетел в ворота!
Дуглас Сантос исполнил подачу с углового в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из защитников «Ростова».
Разыграли угловой футболисты «Ростова» с передачей от Норманна на Пояркова, но тот в результате выпустил мяч за лицевую линию поля.
Алмквист получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр угодил в Ловрена, а мяч ушел на угловой.
Норманн продвинулся вперед от центра поля, решился на удар метров с 30-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
После удачного для себя рикошета Соу вышел на ударную позицию на линии чужой штрафной, но пробил с выгодной позиции прямо в Кержакова!
Вендел навесил с левого фланга атаки во вратарскую, но Песьяков кулаками отбил мяч подальше в поле.
Соу получил желтую карточку за фол против Барриоса на чужой половине поля.
После заброса в штрафную «Ростова» Азмун сумел опередить Песьякова и прострелил во вратарскую, где Дзюбе не хватило сантиметров, чтобы замкнуть передачу!
Угловой заработали гости на правом фланге атаки. Но после подачи с угла поля вернувшийся в оборону Дзюба выиграл верховое единоборство у Соу.
Караваев испонлил опасную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную, но мяч был сброшен защитником в руки Песьякову.
Довольно жестко действуют футболисты «Ростова» в первом тайме нашего матча. Уже две желтые карточки получили гости и наверняка рискуют получить еще.
Поярков получил желтую карточку за грубый фол против Караваева в центре поля.
Азмун красиво пробил слета в падении из центра штрафной после скидки головой от Дзюбы, но Песьяков в прыжке выручил свою команду!
Норманн получил желтую карточку за грубый фол против Вендела в центре поля.
Дуглас Сантос попытался войти в чужую штрафную с левого фланга атаки после стеночки с Азмуном, но довольно быстро лишился мяча.
Ракицкий исполнил заброс от центра поля на правый край штрафной, но там Караваева сумел опередить Песьяков.
Дзюба попытался головой сбросить мяч на Азмуна в чужой штрафной, но надежно сыграл на перехвате в этом моменте Осипенко.
Пока довольно спокойно развивается у нас игра. Мяч в оснвном находится поблизости от центра поля.
Разыграли угловой футболисты «Зенита», после чего мяч оказался в руках у Песьякова.
Подача была исполнена на Дзюбу во вратарскую, но вовремя вышел из ворот Песьяков и кулаками вынес мяч на угловой.
Удивительно, но с первых минут матча пока что больше атакует гостевая команда. Довольно активен «Ростов» на чужой половине поля.
Поярков подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке навесить в центр угодил в Караваева и мяч ушел в аут.
Матч начался!
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.