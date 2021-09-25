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Спорт

Реабилитироваться за поражение в дерби: «Спартак» уверенно обыграл «Уфу»

В матче 9-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Уфу» 2:0

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Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

Игрок ФК «Спартак» Квинси Промес

РИА Новости
Московский «Спартак» принимал на своем поле «Уфу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и одержал уверенную победу со счетом 2:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
Окончен
25 сентября 19:00
Спартак М
Москва
3' Понсе
29' Промес
2 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «Открытие Арена», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

3' Понсе

29' Промес

18' Кротов 19' Камилов

2-й тайм

54' Мрзляк

68' Голубев

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

А наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+4

Все, финальный свисток! «Спартак» победил со счетом 2:0, в целом довольно спокойно и уверенно. Красно-белые могли забивать больше, но хорошо играл вратарь «Уфа» Александр Беленов.

'90+3

Еще один удар Голубева — Максименко отбивает на угловой для верности, тянулся вратарь за уходящим мячом и рисковать не стал.

'90+1

Айртон пробил из-за штрафной, Беленов отбил прямо перед собой и первым на добивании был Ломовицкий, который сыграл в касание с нескольких метров! Штанга!

'90

Александр Ломовицкий поменял Промеса.

'87

Опасный момент у «Уфы», бьет из-за штрафной Голубев, попадает в Джикию и от защитника мяч чуть не залетает в ворота! Угловой.

'85

Михаил Игнатов меняет Виктора Мозеса.

'84

Жиго было очень больно, но он поднимается. Получил он локтем в борьбе от Агаларова.

'83

Был шанс у «Уфы» вернуться в эту игру, но она им не воспользовалась. А сейчас «Спартак» спокойно ведет дело к победе.

'80

Неманья Милетич выходит вместо Алиева.

'77

Беленов своевременно выходит на мяч и забирает его в ногах у Промеса.

'75

После подачи углового мяч отскочил к Плиеву, бил он низом и метил в дальний угол. Мяч прошел совсем рядом со штанго!

'73

Зарабатывает угловой «Уфа». А на поле снова врачи, нужно помощь Джикии. Неудачно капитан «Спартака» наступил на ногу.

'72

Александр Сухов поменял Бауэра.

'70

Двойная замену у «Спартака». Александр Соболев меняет Понсе, а Николай Рассказов меняет Бакаева.

'68

Голубев снова в деле, теперь он сбивает Айртона.

'65

Голубев сразу же вошел в игру, пробил головой под перекладину, но Максименко все контролировал и поймал мяч.

'64

Руслан Фищенко и Артем Голубев меняют висящих на карточках Мрзляка и Камилова. Три замены уже сделала «Уфа».

'61

И еще раз Беленов спасает свою команду! Бакаев бил от линии штрафной низом с левой. «Спартак» уже 10 раз пробил в створ при средней цифре в нынешнем чемпионате около пяти за матч.

'60

Ничего «Спартак» не дает сделать «Уфе» в атаке.

'57

Теперь Литвинов бьет из штрафной - прямо в Беленова, вратарь успел выставить руки и перевел мяч на угловой.

'54

Мрзляк очень грубо сыграл против Умярова — желтая карточка. И врачи на поле.

'52

Агаларов упал в штрафной. VAR проверил, но нарушения не увидел.

'50

Две атаки «Спартака» подряд! Сначала Беленов спасает свои ворота после удара с рикошетом от Понсе, а затем Литвинов не попал в створ нанося удар с линии штрафной!

'47

С атак начинает второй тайм «Уфа», после подачи углового и отскока последовал удар по воротам — мяч дважды попадал в руку спартаковцам. Судья и VAR фола не увидели.

'46

В перерыве была замена у «Уфы». Олег Иванов сменил Касинтуру.

'46

Начался второй тайм!

45+3

Окончен первый тайм. «Спартак» уверенно побеждает, пусть второй гол и был забит после грубой игры защитника «Уфы». Отдыхаем!

'45+2

«Уфа» долго атаковала в конце тайма, но без ударов в створ. Были попытки, но защитники «Спартака» все заблокировали.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'45

Айртон находит пасом в чужой штрафной Промесу, тот спокойно принимает и мощно бьет верхом — Беленов спасает!

'43

Сумбурная атака «Спартака» с чередой ошибок с обеих сторон, но Бакаев все-таки прострелил от лицевой линии, а Мозес не успел замкнуть дальнюю штангу.

'42

«Уфа» продолжает владеть мячом на чужой половине поля, но очень много простых ошибок допускают игроки.

'41

Йокич на бровке обыграл защитника, но в итоге безадресно прострелил в штрафную. Защитники спокойно справились.

'39

Литвинов пошел прямой ногой в Умярова, и такое бывает. Все живы, матч продолжается.

'38

У «Уфы» не получается вообще ничего. Есть владением мячом, есть движение, но ничего разумного в атаке давно уже не создавалось.

'35

Две атаки «Спартака» завершал Бакаев, сначала Беленов спокойно забрал мяч, а затем игрок не попал в створ ворот.

'34

«Руководство - вон!» — кричат болельщики «Спартака». Интересно, что на игре присутствует экс-генеральный директор клуба Шамиль Газизов, нынее возглавляющий «Уфу». А владелец «Спартака» Леонид Федун на игру не приехал.

'32

«Уфа» растеряна, а «Спартак» пытается спокойно играть в контроль мяча.

'29

ГООЛ! «Спартак» забивает второй! Чудовищную ошибку допускает Плиев, устроили игроки «Уфы» перепасовку у своих ворот, Плиев покатил в центр, но там Промес перехватил этот мяч и спокойно покатил мяч мимо Беленова. 2:0!

'29

К счастью, Айртон вернулся на поле.

'28

Что-то серьезное у Айртона, Бауэр врезался в него очень прилично.

'27

Айртон получил по голове в единоборстве с соперником — снова врачи на поле.

'26

Айртон неплохо приложился к мячу, Беленов отразил перед собой не самый сложный мяч, но защитники подстраховали.

'25

Очень много потерь у обеих команд влосдение минуты матча.

'22

«Уфа» пытается атаковать, но «Спартак» очень собранно обороняется и сразу же бежит в быструю атаку при перехвате.

'20

Теперь Камилов наказан. Кажется, что за разговоры с судьей.

'20

Снова врачи на поле. Джикия нуждается в помощи медиков. Боролся он против двух соперников, которые активно работали локтями.

'18

После окончания игрового эпизода арбитр вернулся к фолу на Литвинове. Кротов получил желтую карточку.

'17

Серия ошибок у команд, сначала Кротов у чужой штрафной грубо ошибся, последовала контратака «Спартака», в процессе которой грубо сбили Литвинова, но Бакаев все запорол неточным переводом на другой фланг.

'15

Небольшую паузу взяли команды, уж больно активное начало они выдали.

'12

Промесу оказывали помощь, наступил игрок «Уфы» на ногу голландцу.

'10

Забавно, что болельщики «Спартака» в начале матча повернулись спиной к поля в знак протеста против того, что происходит сейчас в клубе. Гол Понсе они не увидели.

'8

Умяров получил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и отлично пробил в дальний угол — чуть-чуть не попал в створ! Очень хорошо и плотно бил спартаковец, чуть не повезло.

'6

Квинси с левого фланга сместился в центр, обыграл защитника и пробил из штрафной низом — Беленов выручает!

'3

ГООЛ! А «Спартак» забивает в первой атаке! Литвинов в центре отдал Бакаеву, тот идеально между двух защитников покатил на ход Понсе и форвард с линии штрафной четко пробил мимо вратаря! 1:0!

'2

Еще атака «Уфы» — Максименко в падении забирает мяч.

'2

Атака «Уфы» на первых же минутах и заканчивается она ударом по воротам из штрафной. Не попадает в створ игрок гостей.

'1

Поехали!

18:55

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).

18:53

Составы команд: «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.

«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

18:52

«Спартак» на девятом месте в РПЛ, «Уфа» занимает 12-ю строчку. Команды разделяет всего два очка.

18:50

Начало матча — в 19.00 мск.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 9-го тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Уфой».

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