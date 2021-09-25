Все, финальный свисток! «Спартак» победил со счетом 2:0, в целом довольно спокойно и уверенно. Красно-белые могли забивать больше, но хорошо играл вратарь «Уфа» Александр Беленов.
Еще один удар Голубева — Максименко отбивает на угловой для верности, тянулся вратарь за уходящим мячом и рисковать не стал.
Айртон пробил из-за штрафной, Беленов отбил прямо перед собой и первым на добивании был Ломовицкий, который сыграл в касание с нескольких метров! Штанга!
Опасный момент у «Уфы», бьет из-за штрафной Голубев, попадает в Джикию и от защитника мяч чуть не залетает в ворота! Угловой.
Был шанс у «Уфы» вернуться в эту игру, но она им не воспользовалась. А сейчас «Спартак» спокойно ведет дело к победе.
После подачи углового мяч отскочил к Плиеву, бил он низом и метил в дальний угол. Мяч прошел совсем рядом со штанго!
Зарабатывает угловой «Уфа». А на поле снова врачи, нужно помощь Джикии. Неудачно капитан «Спартака» наступил на ногу.
Двойная замену у «Спартака». Александр Соболев меняет Понсе, а Николай Рассказов меняет Бакаева.
Голубев сразу же вошел в игру, пробил головой под перекладину, но Максименко все контролировал и поймал мяч.
Руслан Фищенко и Артем Голубев меняют висящих на карточках Мрзляка и Камилова. Три замены уже сделала «Уфа».
И еще раз Беленов спасает свою команду! Бакаев бил от линии штрафной низом с левой. «Спартак» уже 10 раз пробил в створ при средней цифре в нынешнем чемпионате около пяти за матч.
Теперь Литвинов бьет из штрафной - прямо в Беленова, вратарь успел выставить руки и перевел мяч на угловой.
Две атаки «Спартака» подряд! Сначала Беленов спасает свои ворота после удара с рикошетом от Понсе, а затем Литвинов не попал в створ нанося удар с линии штрафной!
С атак начинает второй тайм «Уфа», после подачи углового и отскока последовал удар по воротам — мяч дважды попадал в руку спартаковцам. Судья и VAR фола не увидели.
Окончен первый тайм. «Спартак» уверенно побеждает, пусть второй гол и был забит после грубой игры защитника «Уфы». Отдыхаем!
«Уфа» долго атаковала в конце тайма, но без ударов в створ. Были попытки, но защитники «Спартака» все заблокировали.
Айртон находит пасом в чужой штрафной Промесу, тот спокойно принимает и мощно бьет верхом — Беленов спасает!
Сумбурная атака «Спартака» с чередой ошибок с обеих сторон, но Бакаев все-таки прострелил от лицевой линии, а Мозес не успел замкнуть дальнюю штангу.
«Уфа» продолжает владеть мячом на чужой половине поля, но очень много простых ошибок допускают игроки.
Йокич на бровке обыграл защитника, но в итоге безадресно прострелил в штрафную. Защитники спокойно справились.
У «Уфы» не получается вообще ничего. Есть владением мячом, есть движение, но ничего разумного в атаке давно уже не создавалось.
Две атаки «Спартака» завершал Бакаев, сначала Беленов спокойно забрал мяч, а затем игрок не попал в створ ворот.
«Руководство - вон!» — кричат болельщики «Спартака». Интересно, что на игре присутствует экс-генеральный директор клуба Шамиль Газизов, нынее возглавляющий «Уфу». А владелец «Спартака» Леонид Федун на игру не приехал.
ГООЛ! «Спартак» забивает второй! Чудовищную ошибку допускает Плиев, устроили игроки «Уфы» перепасовку у своих ворот, Плиев покатил в центр, но там Промес перехватил этот мяч и спокойно покатил мяч мимо Беленова. 2:0!
Айртон неплохо приложился к мячу, Беленов отразил перед собой не самый сложный мяч, но защитники подстраховали.
«Уфа» пытается атаковать, но «Спартак» очень собранно обороняется и сразу же бежит в быструю атаку при перехвате.
Снова врачи на поле. Джикия нуждается в помощи медиков. Боролся он против двух соперников, которые активно работали локтями.
После окончания игрового эпизода арбитр вернулся к фолу на Литвинове. Кротов получил желтую карточку.
Серия ошибок у команд, сначала Кротов у чужой штрафной грубо ошибся, последовала контратака «Спартака», в процессе которой грубо сбили Литвинова, но Бакаев все запорол неточным переводом на другой фланг.
Забавно, что болельщики «Спартака» в начале матча повернулись спиной к поля в знак протеста против того, что происходит сейчас в клубе. Гол Понсе они не увидели.
Умяров получил мяч в центре поля, продвинулся к штрафной и отлично пробил в дальний угол — чуть-чуть не попал в створ! Очень хорошо и плотно бил спартаковец, чуть не повезло.
Квинси с левого фланга сместился в центр, обыграл защитника и пробил из штрафной низом — Беленов выручает!
ГООЛ! А «Спартак» забивает в первой атаке! Литвинов в центре отдал Бакаеву, тот идеально между двух защитников покатил на ход Понсе и форвард с линии штрафной четко пробил мимо вратаря! 1:0!
Атака «Уфы» на первых же минутах и заканчивается она ударом по воротам из штрафной. Не попадает в створ игрок гостей.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Наиль Сайфетдинов (Казань). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
Составы команд: «Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Кофрие, Бакаев, Промес, Умяров, Мозес, Понсе.
«Уфа»: Беленов, Плиев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Алиев, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.
«Спартак» на девятом месте в РПЛ, «Уфа» занимает 12-ю строчку. Команды разделяет всего два очка.