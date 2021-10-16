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Спорт

Дебют Гисдоля: «Локомотив» гостит у «Рубина» Слуцкого. LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Рубин» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Маркус Гисдоль

Маркус Гисдоль

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В матче 11-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив», проводящий первый матч под руководством Маркуса Гисдоля, в Казани играет с «Рубином» Леонида Слуцкого. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
1-й тайм
16 октября 16:30
Рубин
Казань
36' Дрейер
0 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

36' Дрейер

8' Бека-Бека

21' Петров

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'34

Долго атаковал «Локомотив», причем мяч много времени провел в штрафной Худякова, но защита «Рубина» спокойно действовала.

'32

И снова Кварцахелия отрабатывает в обороне и выбивает мяч в аут.

'31

Хвича отработал в обороне и в покате выбил мяч из-под ног Керка.

'29

Пока особого преимущества нет у одной из команд, хотя «Локомотив» пока все-таки чуть интереснее смотрится.

'26

Ненехов прорвался по правому флангу и навесил в штрафную — Дюпин спокойно забрал мяч.

'24

Марадишвили вошел в штрафную, обыграл соперника и уже в падении все-таки пробил — защитники заблокировали.

'22

Хвича из штрафной мягко набросил на Онугху, тот уже заносил ногу для удара из убойной позиции, но Тикнизян успел подставить ног и мяч ушел на угловой.

'21

Петров грубо сыграл против Зотова и наказан предупреждением.

'21

После штрафного Смолов пробил из штрафной, но попал в защитника, а далее игроки «Рубина» вынесли мяч на угловой.

'20

Зарабатывает «Локо» штрафной на правом фланге атаки, недалеко от линии штрафной и почти на лицевой линии.

'17

Онугхка прошел по левому флангу, сместился в центр к углу штрафной, пробил с левой низом в ближний угол — Худяков спокойно забрал мяч.

'15

Керк чуть не забил пяткой! После вброса из аута в штрафную Смолов выиграл верховое единоборство, голландец попытался переправить мяч в ворота пяткой, но он прокатился мимо дальней штанги.

'13

Довольно бодрое начало матча в Казани.

'11

Самошников очень далеко выбросил мяч из аута, но прямо в руки Худякова.

'10

Кварацхелия с левого фланга сместился в центр и попробовал пробить в дальний угол — мяч срезался с ноги.

'8

Бека-Бека пошел в довольно рискованный подкат и не попал в мяч.

'7

Посмотрел повтор Кирилл Левников и отменил гол. Игрок «Рубина» фолил на защитнике «Локомотива» в момент отбора.

'6

Будут смотреть повтор.

'5

ГОООЛ! Грубо ошибается в центре Пабло, у которого отнимает мяч Хакшабанович, после чего Онугха убежал один на один и спокойно катнул мяч мимо Худякова!

'4

Атака «Локомотива» получилась долгой, хорошо пасовались гости перед чужой штрафной, в итоге сначала пробил Смолов, затем из-за штрафной приложился Марадишвили, но оба раза защитники заблокировали.

'2

«Рубин» теперь зарабатывает угловой. Онугха прошел по левому флангу, попытался прострелить в штрафную, но защитники заблокировали.

'1

«Локомотив» сразу пошел в атаку, Смолов чуть не получил мяч в штрафной и защитники «Рубина» вынуждены выносить мяч на угловой.

'1

Поехали!

16:28

Команда на поле, зрителей на трибунах мало в том числе из-за карантинных ограничений. Скоро начинаем.

16:25

«Рубин» на девятом месте в РПЛ и четыре поражения подряд, с учетом кубкового матча. «Локомотив» не побеждал в трех последних матчах РПЛ и идет на четвертом месте.

16:20

Стартовые составы команд: «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Керк, Смолов.

16:15

Игра начнется в 16.30 мск.

16:10

В 11-м туре Российской премьер-лиги переживающий непростой период казанский «Рубин» на «Ак Барс Арене» встречается с поменявшим тренера московским «Локомотивом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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