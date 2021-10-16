Долго атаковал «Локомотив», причем мяч много времени провел в штрафной Худякова, но защита «Рубина» спокойно действовала.
Пока особого преимущества нет у одной из команд, хотя «Локомотив» пока все-таки чуть интереснее смотрится.
Марадишвили вошел в штрафную, обыграл соперника и уже в падении все-таки пробил — защитники заблокировали.
Хвича из штрафной мягко набросил на Онугху, тот уже заносил ногу для удара из убойной позиции, но Тикнизян успел подставить ног и мяч ушел на угловой.
После штрафного Смолов пробил из штрафной, но попал в защитника, а далее игроки «Рубина» вынесли мяч на угловой.
Зарабатывает «Локо» штрафной на правом фланге атаки, недалеко от линии штрафной и почти на лицевой линии.
Онугхка прошел по левому флангу, сместился в центр к углу штрафной, пробил с левой низом в ближний угол — Худяков спокойно забрал мяч.
Керк чуть не забил пяткой! После вброса из аута в штрафную Смолов выиграл верховое единоборство, голландец попытался переправить мяч в ворота пяткой, но он прокатился мимо дальней штанги.
Кварацхелия с левого фланга сместился в центр и попробовал пробить в дальний угол — мяч срезался с ноги.
Посмотрел повтор Кирилл Левников и отменил гол. Игрок «Рубина» фолил на защитнике «Локомотива» в момент отбора.
ГОООЛ! Грубо ошибается в центре Пабло, у которого отнимает мяч Хакшабанович, после чего Онугха убежал один на один и спокойно катнул мяч мимо Худякова!
Атака «Локомотива» получилась долгой, хорошо пасовались гости перед чужой штрафной, в итоге сначала пробил Смолов, затем из-за штрафной приложился Марадишвили, но оба раза защитники заблокировали.
«Рубин» теперь зарабатывает угловой. Онугха прошел по левому флангу, попытался прострелить в штрафную, но защитники заблокировали.
«Локомотив» сразу пошел в атаку, Смолов чуть не получил мяч в штрафной и защитники «Рубина» вынуждены выносить мяч на угловой.
Команда на поле, зрителей на трибунах мало в том числе из-за карантинных ограничений. Скоро начинаем.
«Рубин» на девятом месте в РПЛ и четыре поражения подряд, с учетом кубкового матча. «Локомотив» не побеждал в трех последних матчах РПЛ и идет на четвертом месте.
Стартовые составы команд: «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Пабло, Баринов, Куликов, Тикнизян, Марадишвили, Петров, Бека-Бека, Керк, Смолов.