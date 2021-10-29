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Спорт

Рекорд Дзюбы: «Зенит» разгромил «Динамо» в матче за лидерство

Дзюба стал рекордсменом чемпионата России по голам

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Александр Гальперин/РИА «Новости»
Очередной тур чемпионата России по футболу открыла битва двух лучших команд сезона — петербургского «Зенита» и столичного «Динамо». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
Окончен
29 октября 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
8' Клаудиньо
66' Вендел
69' Дзюба
85' Ракицкий
4 : 1
Динамо М
Москва
56' Фомин
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

8' Клаудиньо

25' Скопинцев

45' Вендел

2-й тайм

55' Караваев

62' Ловрен 66' Вендел

69' Дзюба

85' Ракицкий

51' Фомин 56' Фомин

76' Захарян 79' Ордец

Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

«Зенит» впечатляюще разбирается сначала со «Спартаком», а затем и с «Динамо», демонстрируя всем, кто в доме хозяин. При этом Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России, забив 144-й мяч, а отличившийся со штрафного Ярослав Ракицкий провел свой сотый матч за «Зенит». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+3

Все — финальный свисток фиксирует убедительную победу «Зенита»!

'90+2

Моро грубовато сбивает Ерохина, но Карасев карточку не показывает на этот раз.

'90+1

Не стал много добавлять Сергей Карасев — две минуты компенсировал командам.

'90

Алексея Сутормина, Вильмара Барриоса и Клаудиньо меняют Даниил Кузнецов, Кирилл Кравцов и Данила Хотулев.

'88

Динамовцы в позиционной атаке давят, но хозяева здорово обороняются.

'86

Сильвестр Игбун выходит у «Динамо» вместо Дениса Макарова.

'85

ГОООООООООООООООООООООЛ! Ярослав Ракицкий — 4:1! Шикарным ударом со штрафного в обвод стенки закручивает Ярослав мяч в угол стенки под самую штангу!

'84

Александр Ерохин меняет одного из героев матча Вендела.

'83

«Зенит» давит в позиционной атаке, и Барриос нарывается на фол прямо перед штрафной.

'81

Могучий дальний удар Клаудиньо чуть не ломает дальнюю штангу!

'79

Иван Ордец получает желтую карточку за фол на Алексее Сутормину.

'77

Важно, что и Даниил Фомин, и Арсен Захарян перебирают карточек и теперь пропустят игру следующего тура против «Краснодара»!

'76

Арсен Захарян грубо на фланге втыкается в Клаудиньо. Желтая карточка.

'74

Похоже, что судьба встречи решена, но динамовцы собираются биться до конца.

'72

В нокдауне «Динамо», если не в нокауте. Но пытается сейчас идти в атаку и перевернуть игру.

'70

ГОООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 3:1! Ракицкий шикарно подал угловой, Азмун опаснейше пробил головой, Шунин отразил, но на добивании головой в сетку внес Дзюба! Это рекорд — 144 гола в элитном дивизионе чемпионата России!

'69

Себастьян Шиманьски поменял Константина Тюкавина.

'68

Макаров бьет издали выше ворот.

'67

ГООООООООООООООООООООООЛ! Вендел — 2:1! Азмун шикарно сыграл, зацепившись за мяч в центре на линии штрафной и протащив его по периметру к лицевой, откуда выкатил назад в центр к линии штрафной под удар Венделу, который «щечкой» пробил под штангу!

'66

Артем Дзюба вступил в игру вместо Сердара Азмуна.

'66

Прощает Макаров «Зенит»! В быстрой атаке Захарян получил мяч слева и катил Тюкавину, но чуть не попал в темп. Однако набежавший Макаров расстреливал в упор. Вот только с правой ноги и пробил выше створа!

'65

Проходит пас в сердце штрафной на Азмуна, но Ордец успевает ликвидировать угрозу.

'64

«Зенит» забрал мяч и старается задавить позиционно.

'61

Ловрен попадает локтем в голову сопернику при попытке пробить головой на угловом. Фол в атаке.

'60

Караваев опасно бьет с рикошетом, но мяч проходит рядом со штангой.

'58

Еще момент у ворот «Зенита»! Из хорошей позиции с 17-ти метров бил Захарян, но попал в Макарова, который был уже в штрафной. Денис сориентировался, обработал мяч, вышел на ударную позицию и мощно зарядил низом — Крицюк потащил и потом в прыжке накрыл ценой небольшого повреждения.

'57

Продолжает «Динамо» атаковать, и Крицюк отражает удар Макарова из-за штрафной!

'56

ГОООООООООООООООООЛ! Даниил Фомин — 1:1! Крицюк угадал направление удара, но Фомин пробил просто идеально и под самую штангу!

'56

Пенальти подтвержден!

'56

VAR проверяет момент.

'55

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! После подачи в штрафную и удара головой Макарова мяч попал в руку Караваеву. И так очень опасно получилось, но дезориентированный Крицюк все же отбил. Однако Карасев сразу указал на точку.

'53

«Зенит» гасит темп игры, не давая динамовцам его взвинчивать.

'51

Крицюк вынес с ноги на чужую половину поля на ход Мостовому, и Даниил Фомин вынужден был хватать его руками за плечи, чтобы не случилось больших неприятностей — желтая карточка.

'50

Ракицкий сбил Фомина в 35-ти метрах от ворот. Подача в штрафную приходит в руки Крицюка.

'48

Динамовцы пошли в атаку и заработали на правом фланге штрафной. Захарян подал от боковой линии в штрафную, но защиту мяч не перелетел.

'46

Поеееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

«Зенит» начал в ураганном ритме, и это стихийное бедствие, пусть и не смело «Динамо», но нанесло гостям серьезный ущерб в виде быстрого гола Клаудиньо. Он пока единственный в матче. Но игра классная. Ждем второй половины.

'45+3

Свисток на перерыв дает Карасев.

'45+2

Зенитовцы выносят мяч из штрафной после подачи туда от Захаряна. Скопинцев бьет с лета с подбора издали — очень неточно.

'45+1

За тычок в лицо уже обыгравшему его Вареле на правом фланге динамовской атаке желтую карточку получает Вендел.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'43

7-4 по ударам пока в этом матче, но их острота у хозяев значительно выше.

'42

Дальний, но неточный удар Макарова с левой ноги по зенитовским воротам.

'41

Быстрая атака «Зенита». Азмун сыграл направо, Сутормин в касание возвращал рванувшему в центр штрафной иранцу. Форвард в борьбе с защитником добрался до мяча, но пустил его далеко от створа.

'39

После подачи углового Азмун скидывает на линию штрафной, откуда Ловрен по высокому мячу бьет с разворота, но запускает свечку в руки Шунину.

'38

Чудом мяч не попадает в ворота «Динамо»! Ловрен со совей половины поля закинул в штрафную рванувшему Мостовому. Тот в прыжке в касание обработал мяч. Может, и не хотел делать пас в центр, но вышло идеально на набежавшего Азмуна. Но Шунин не спал, вовремя сократил угол обстрела и ногой перевел удар на угловой!

'35

Снова полностью контролируют мяч хозяева, причем в основном на динамовской половине поля. Пусть игра тягучая и без особых моментов в последние минут 15-20, но «Зенит»-то ведет в счете. И выглядит очень уверенно.

'33

А вот стремительная динамовская контратака, в которой Клаудиньо классно доработал в оборону, а потом с подбора из-за штрафной пробил Фомин — немного мимо дальней штанги.

'32

Моро снимает воздух, на подборе за штрафной как раз Клаудиньо, но повторная подача к удару не приводит.

'32

Прихрамывая, возвращается Клаудиньо на поле, а Ракицкий готовится исполнить очередной угловой.

'31

Клаудиньо, игравшему в пас в касание, досталось по ноге на фланге. Фола не было, потому что динамовец сыграл в мяч. Но бразилец остался сначала лежать, а после остановки игры сидеть на газоне. Очень больно ему, держится за левое колено и качает головой. Сможет ли продолжить матч лидер сине-бело-голубых?

'30

Мяч под контролем «Зенита» снова. И хозяева сейчас заметно занизили темп игры. «Динамо» не разваливается, а спешить лидеру сейчас некуда.

'29

Чистяков добрался до подачи Ракицкого на ближний угол вратарской, но получился не удар, а скидка, к которой никто не успевал.

'28

Теперь уже «Зенит» был в позиционной атаке. Момента создать не удалось, но Мостовой, пытаясь в падении прострелить с левого фланга, заработал угловой.

'25

Первую в матче желтую карточку получает за симуляцию упавший недалеко от зенитовской штрафной Дмитрий Скопинцев. Повторы подтверждают правоту Карасева.

'22

Динамовцы в итоге смогли довести до штрафной по воздуху, а Тюкавин даже добрался головой до мяча и пробил. Но это было точно в руки Крицюку и с недостаточной силой.

'20

С Барриосом все в порядке. Ну и игра продолжается.

'19

Остановлена игра, так как Барриос больше минуты лежал на газоне. Получил коленом от Макарова по затылку. Но там фола не было, сам колумбиец на корточках головой вперед пытался остановить соперника. Динамовцы мяч не выбивали, но ничего так и не создали, и Карасев дал свисток в итоге.

'17

«Динамо» перевело игру на зенитовскую половину поля и давит позиционно. Но в штрафную зайти не может.

'15

Немножко успокоилась игра. В том плане, что остроты нет в последние минуты. А так, футбол быстрый, жесткий и эмоциональный.

'12

«Зенит» контролирует мяч и территорию, постоянно выискивая шансы на чужой половине поля. И команда Семака на приличном кураже, и болельщики гонят ее вперед.

'10

Ловрен выиграл борьбу у Ордеца, выбив мяч на повторный корнер. И на нем именно хорватский капитан «Зенита» снял воздух, и атака гостей закончилась.

'9

Динамовцы побежали отвечать и заработали угловой.

'8

ГООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:0! Не выдержали динамовцы. Массированная позиционная атака хозяев дошла до штрафной. Мостовой отдал во фланг Сутормину, тот подал на Азмуна. Сердар кивнул в прыжке головой в сторону ворот, но попал в защитника, однако Клаудиньо сыграл на подборе, подпрыгнул с мячом, перепрыгнув защитника и аккуратно с шести метров уложил мяч в дальний угол без шансов для Шунина!

'6

Ого, Тюкавин прессинговал получившего пас назад Крицюка, а тот убрал динамовца на замахе прямо перед воротами! Красиво, но просто мегарискованно!

'5

Очень бодрое начало от «Зенита». Динамовцам сразу пришлось непросто. Посмотрим, насколько они выдержат натиск сине-бело-голубых.

'4

Разыграли зенитовцы, доставили мяч опять в левый полуфланг перед штрафной. Уже из штрафной Клаудиньо отдал пяткой отбежавшему от угла поля Ракицкому, который подал чуть выше головы выпрыгнувшего Азмуна.

'3

Долго готовился штрафной удар, который исполнил Ярослав Ракицкий. Но пробил украинский защитник в стенку. Будет первый в матче угловой.

'1

Сразу же на исходе первой минуты «Зенит» создает момент! Азмун ворвался с мячом в штрафную по правому флангу, предварительно обокрав Ордеца, и выкатил назад под удар Мостовому. Удар не получился, мяч покатился почти параллельно воротам. Но дальше мяч подобрал Клаудиньо, отбежал назад и был в левом полуфланге сбит перед штрафной. Очень опасная точка.

'1

Поееееехали! Матч начался.

19:00

Матч лидеров, которых разделяет всего три очка в таблице («Зенит» впереди), обслуживает ведущий российский арбитр Сергей Карасев.

18:55

А вот стартовый состав «Динамо» от Сандро Шварца:

Шунин — Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев — Захарян, Моро, Фомин — Макаров, Грулев, Тюкавин.

18:50

Обратимся к составам команд. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на поле тех же игроков, кто вышел в стартовом составе в историческом матче против «Спартака» (7:1) в прошлом туре. Только Алексей Сутормин заменил получившего травму в той игре Дугласа Сантоса. Тогда вместо бразильца на поле появился Данил Круговой, но он заболел и не попал в заявку на сегодняшнюю встречу.

Крицюк — Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Караваев — Мостовой, Клаудиньо — Азмун.

18:45

Добрый вечер! 13-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) открывает матч лидеров чемпионата — в Санкт-Петербурге «Зенит» принимает московское «Динамо».

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