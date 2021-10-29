«Зенит» впечатляюще разбирается сначала со «Спартаком», а затем и с «Динамо», демонстрируя всем, кто в доме хозяин. При этом Артем Дзюба стал рекордсменом чемпионатов России, забив 144-й мяч, а отличившийся со штрафного Ярослав Ракицкий провел свой сотый матч за «Зенит». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Алексея Сутормина, Вильмара Барриоса и Клаудиньо меняют Даниил Кузнецов, Кирилл Кравцов и Данила Хотулев.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Ярослав Ракицкий — 4:1! Шикарным ударом со штрафного в обвод стенки закручивает Ярослав мяч в угол стенки под самую штангу!
Важно, что и Даниил Фомин, и Арсен Захарян перебирают карточек и теперь пропустят игру следующего тура против «Краснодара»!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Артем Дзюба — 3:1! Ракицкий шикарно подал угловой, Азмун опаснейше пробил головой, Шунин отразил, но на добивании головой в сетку внес Дзюба! Это рекорд — 144 гола в элитном дивизионе чемпионата России!
ГООООООООООООООООООООООЛ! Вендел — 2:1! Азмун шикарно сыграл, зацепившись за мяч в центре на линии штрафной и протащив его по периметру к лицевой, откуда выкатил назад в центр к линии штрафной под удар Венделу, который «щечкой» пробил под штангу!
Прощает Макаров «Зенит»! В быстрой атаке Захарян получил мяч слева и катил Тюкавину, но чуть не попал в темп. Однако набежавший Макаров расстреливал в упор. Вот только с правой ноги и пробил выше створа!
Еще момент у ворот «Зенита»! Из хорошей позиции с 17-ти метров бил Захарян, но попал в Макарова, который был уже в штрафной. Денис сориентировался, обработал мяч, вышел на ударную позицию и мощно зарядил низом — Крицюк потащил и потом в прыжке накрыл ценой небольшого повреждения.
ГОООООООООООООООООЛ! Даниил Фомин — 1:1! Крицюк угадал направление удара, но Фомин пробил просто идеально и под самую штангу!
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! После подачи в штрафную и удара головой Макарова мяч попал в руку Караваеву. И так очень опасно получилось, но дезориентированный Крицюк все же отбил. Однако Карасев сразу указал на точку.
Крицюк вынес с ноги на чужую половину поля на ход Мостовому, и Даниил Фомин вынужден был хватать его руками за плечи, чтобы не случилось больших неприятностей — желтая карточка.
Динамовцы пошли в атаку и заработали на правом фланге штрафной. Захарян подал от боковой линии в штрафную, но защиту мяч не перелетел.
«Зенит» начал в ураганном ритме, и это стихийное бедствие, пусть и не смело «Динамо», но нанесло гостям серьезный ущерб в виде быстрого гола Клаудиньо. Он пока единственный в матче. Но игра классная. Ждем второй половины.
Зенитовцы выносят мяч из штрафной после подачи туда от Захаряна. Скопинцев бьет с лета с подбора издали — очень неточно.
За тычок в лицо уже обыгравшему его Вареле на правом фланге динамовской атаке желтую карточку получает Вендел.
Быстрая атака «Зенита». Азмун сыграл направо, Сутормин в касание возвращал рванувшему в центр штрафной иранцу. Форвард в борьбе с защитником добрался до мяча, но пустил его далеко от створа.
После подачи углового Азмун скидывает на линию штрафной, откуда Ловрен по высокому мячу бьет с разворота, но запускает свечку в руки Шунину.
Чудом мяч не попадает в ворота «Динамо»! Ловрен со совей половины поля закинул в штрафную рванувшему Мостовому. Тот в прыжке в касание обработал мяч. Может, и не хотел делать пас в центр, но вышло идеально на набежавшего Азмуна. Но Шунин не спал, вовремя сократил угол обстрела и ногой перевел удар на угловой!
Снова полностью контролируют мяч хозяева, причем в основном на динамовской половине поля. Пусть игра тягучая и без особых моментов в последние минут 15-20, но «Зенит»-то ведет в счете. И выглядит очень уверенно.
А вот стремительная динамовская контратака, в которой Клаудиньо классно доработал в оборону, а потом с подбора из-за штрафной пробил Фомин — немного мимо дальней штанги.
Моро снимает воздух, на подборе за штрафной как раз Клаудиньо, но повторная подача к удару не приводит.
Клаудиньо, игравшему в пас в касание, досталось по ноге на фланге. Фола не было, потому что динамовец сыграл в мяч. Но бразилец остался сначала лежать, а после остановки игры сидеть на газоне. Очень больно ему, держится за левое колено и качает головой. Сможет ли продолжить матч лидер сине-бело-голубых?
Мяч под контролем «Зенита» снова. И хозяева сейчас заметно занизили темп игры. «Динамо» не разваливается, а спешить лидеру сейчас некуда.
Чистяков добрался до подачи Ракицкого на ближний угол вратарской, но получился не удар, а скидка, к которой никто не успевал.
Теперь уже «Зенит» был в позиционной атаке. Момента создать не удалось, но Мостовой, пытаясь в падении прострелить с левого фланга, заработал угловой.
Первую в матче желтую карточку получает за симуляцию упавший недалеко от зенитовской штрафной Дмитрий Скопинцев. Повторы подтверждают правоту Карасева.
Динамовцы в итоге смогли довести до штрафной по воздуху, а Тюкавин даже добрался головой до мяча и пробил. Но это было точно в руки Крицюку и с недостаточной силой.
Остановлена игра, так как Барриос больше минуты лежал на газоне. Получил коленом от Макарова по затылку. Но там фола не было, сам колумбиец на корточках головой вперед пытался остановить соперника. Динамовцы мяч не выбивали, но ничего так и не создали, и Карасев дал свисток в итоге.
«Динамо» перевело игру на зенитовскую половину поля и давит позиционно. Но в штрафную зайти не может.
Немножко успокоилась игра. В том плане, что остроты нет в последние минуты. А так, футбол быстрый, жесткий и эмоциональный.
«Зенит» контролирует мяч и территорию, постоянно выискивая шансы на чужой половине поля. И команда Семака на приличном кураже, и болельщики гонят ее вперед.
Ловрен выиграл борьбу у Ордеца, выбив мяч на повторный корнер. И на нем именно хорватский капитан «Зенита» снял воздух, и атака гостей закончилась.
ГООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:0! Не выдержали динамовцы. Массированная позиционная атака хозяев дошла до штрафной. Мостовой отдал во фланг Сутормину, тот подал на Азмуна. Сердар кивнул в прыжке головой в сторону ворот, но попал в защитника, однако Клаудиньо сыграл на подборе, подпрыгнул с мячом, перепрыгнув защитника и аккуратно с шести метров уложил мяч в дальний угол без шансов для Шунина!
Ого, Тюкавин прессинговал получившего пас назад Крицюка, а тот убрал динамовца на замахе прямо перед воротами! Красиво, но просто мегарискованно!
Очень бодрое начало от «Зенита». Динамовцам сразу пришлось непросто. Посмотрим, насколько они выдержат натиск сине-бело-голубых.
Разыграли зенитовцы, доставили мяч опять в левый полуфланг перед штрафной. Уже из штрафной Клаудиньо отдал пяткой отбежавшему от угла поля Ракицкому, который подал чуть выше головы выпрыгнувшего Азмуна.
Долго готовился штрафной удар, который исполнил Ярослав Ракицкий. Но пробил украинский защитник в стенку. Будет первый в матче угловой.
Сразу же на исходе первой минуты «Зенит» создает момент! Азмун ворвался с мячом в штрафную по правому флангу, предварительно обокрав Ордеца, и выкатил назад под удар Мостовому. Удар не получился, мяч покатился почти параллельно воротам. Но дальше мяч подобрал Клаудиньо, отбежал назад и был в левом полуфланге сбит перед штрафной. Очень опасная точка.
Матч лидеров, которых разделяет всего три очка в таблице («Зенит» впереди), обслуживает ведущий российский арбитр Сергей Карасев.
А вот стартовый состав «Динамо» от Сандро Шварца:
Шунин — Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев — Захарян, Моро, Фомин — Макаров, Грулев, Тюкавин.
Обратимся к составам команд. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выставил на поле тех же игроков, кто вышел в стартовом составе в историческом матче против «Спартака» (7:1) в прошлом туре. Только Алексей Сутормин заменил получившего травму в той игре Дугласа Сантоса. Тогда вместо бразильца на поле появился Данил Круговой, но он заболел и не попал в заявку на сегодняшнюю встречу.
Крицюк — Ловрен, Чистяков, Ракицкий — Сутормин, Барриос, Вендел, Караваев — Мостовой, Клаудиньо — Азмун.