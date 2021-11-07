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Спорт

Удаление Клаудиньо, нули на табло: «Урал» и «Зенит» сыграли вничью

«Урал» в большинстве не сумел забить «Зениту» в матче 14-го тура чемпионата России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
В матче 14-го тура чемпионата России по футболу лидер турнира петербургский «Зенит» в Екатеринбурге сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. Большую часть второго тайма петербуржцы играли вничью после удаления Клаудиньо. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Окончен
07 ноября 14:00
Урал
Екатеринбург
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

20' Егорычев

34' Ракицкий

2-й тайм

51' Клаудиньо

87' Чистяков

Трансляция
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16:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

15:55

Не самый яркий матч выдался сегодня в Екатеринбурге, пусть «Зенит» и приехал в статусе фаворита, но создать практически ничего не смог. А «Уралу» не помогло удаление Клаудиньо в начале второго тайма.

'90+4

И все! Звучит финальный свисток, нули в Екатеринбурге!

'90+3

Зарабатывает штрафной «Урал», ошибается на выходе Кержаков, но мяч в итоге выбит.

'90+2

Не устраивает «Зенит» навал на чужие вороты, не ожидается этого и от «Урала».

'90

Три минуты добавлено к матчу.

'89

Справились с Азмуном сразу три защитника, не допуская выход на ударную позицию.

'87

Под занавес матча замена от тренерского штаба «Зенита»: Мостовой выходит вместо Вендела.

'85

Малком пытался развить что-то рядом со штрафной, но двое накрывают его.

'83

Неудачное столкновение было у Помазуна, когда он забирал мяч, но все в порядке с голкипером.

'81

И еще одна замена от «Урала»: Железнов выходит на последние десять минут, меняет он Колесниченко.

'79

Угловой зарабатывает «Зенит», но мяч отбит. А следом еще и Чистяков правила нарушает.

'77

Практически не переходит сейчас «Зенит» на чужую половину поля, вынуждена команда из Петербурга обороняться.

'75

И еще один замена у «Урала»: Гаджимурадов выходит вместо Егорычева.

'73

Последние минуты очень активно действует «Урал» у ворот «Зенита».

'71

Снова довольно опасно в штрафной «Зенита». Гогличидзе наносит удар по воротам, но неточно.

'69

Медицинская бригада снова на поле у «Урала». А теперь замена от команды — Йовичич поле покидает, вместо него доиграет Гагнидзе.

'67

Момент от «Урала»! Совсем немного не попал Бикфалви по мячу.

'65

Разыгрывает неплохую комбинацию «Зенит», но не сумел замкнуть Азмун, мяч перелетел его, не дотянулся иранец.

'63

Пока ни та, ни другая команды не могут создать чего-то действительно опасного у ворот соперника.

'61

Пытается атаковать «Зенит», но рядом со штрафной спокойно останавливает футболистов защита «Урала».

'59

Вендел бьет головой, но слабо и не акцентированно, спокойно забирает мяч Помазун.

'57

Передача находит Бикфалви, но пробить ему не удается.

'55

Держит «Урал» мяч на своей половине поля, изредка переходя на чужую половину поля.

'53

Вечер перестает быть томным. «Урал» пытается развить атаку с центра поля.

'51

Вот это поворот! Клаудиньо получает красную карточку за очень грубую игру, тут же медики оказываются на поле, чтобы помочь Адамову.

'50

Очередная попытка «Зенита» атаковать, Малком пытается отдать передачу с фланга, но ничего не получается.

'48

Пока спокойно начинается второй тайм. Без опасных моментов.

'46

В перерыве у «Зенита» произошли две замены: Ракицкого Семак убирает. Вместо него на поле появляется Малком. Также появляется Александр Ерохин, который меняет Дзюбу.

'46

Стартовал второй тайм!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Пока не открыт счет в Екатеринбурге, и не очень уверенно смотрится петербургская команда в гостях.

'45

Не стал добавлять ничего судья.

'44

Нарушает Ракицкий правила в своей штрафной, требует «Урал» карточку (уже вторую), но судья не показывает. Спорный момент.

'42

Пробивает по воротам Клаудиньо, и Помазун вынужден переводить мяч на угловой.

'40

Караваев успевает накрыть весьма опасный удар «Урала». Екатеринбуржцы прессингуют соперника достаточно высоко.

'38

Не может ничего создать «Зенит». Уверенно держит мяч у себя «Урал».

'36

Раз за разом начинает все сначала «Зенит», пытаясь придумать что-то в позиционной атаке. Правда, пока ничего не выходит.

'34

Ракицкий грубо ошибается, обрезая передачу, что дает возможность сопернику вырваться в атаку. В итоге Ракицкий в подкате попытался исправить ситуацию и получил желтую карточку.

'33

Помазун отправляет мяч на левый фланг, но снаряд уходит за пределы поля.

'31

Ракицкий разыграл угловой, отправляя мяч ближе к штрафной. Но выжать ничего из этого эпизода команда не смогла.

'29

Не прошла передача у «Зенита» к штрафной, и Егорычев отправляет мяч подальше от своих ворот.

'27

«Зенит» забирает мяч себе снова, но пока все сводится к перекатыванию в центре поля.

'25

Штрафной зарабатывает «Урал», мяч влетает в штрафную, но Ловрен его выбивает. Следом Адамов наносит дальний удар, но неточно.

'22

Опаснейший момент создает «Урал»! Атакует екатеринбургская команда, приходится вступать Кержакову в игру после удара Бикфалви.

'21

Первую желтую карточку в матче получает Егорычев — причем, за споры с арбитром.

'19

Играет аккуратно Клаудиньо рядом со штрафной соперника, но ни к чему это не приводит. «Урал» убегает в контратаку.

'17

Спокойной играет Помазун. Выходит и забирает мяч. Пока у него не так много работы.

'15

Невысокий темп игры пока что. У «Зенита» не так много возможностей для скоростного маневра.

'13

Пока нет у «Зенита» явного преимущества, пытается команда создать какие-то атаки, но очень хорошо уверенно играет рядом со своей штрафной «Урал».

'11

Азмун пропустил мяч на Дзюбу, но уверенно сыграл защитник екатеринбуржцев, страхуя свою команду.

'9

«Зенит» держит мяч ближе к центру поля, пытаясь развить позиционную атаку, но пока оборона «Урала» играет весьма надежно.

'7

Еще один заброс вперед от «Урала», но успевает Чистяков к этому мячу, прерывая атаку.

'5

«Урал» не садится в оборону, наоборот, рвется вперед. Бикфалви выходит на опасную точку, но его нанесенный удар блокируют.

'3

Длиннющий пас от Ракицкого на Караваева, но успевает сложиться Помазун, забирая мяч.

'1

Футболисты «Урала» добрались до чужих ворот, но упустили мяч за пределы поля.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали, ждем яркой игры!

13:55

Если говорить о положении команд в турнирной таблице, то «Зенит» — единоличный лидер на этом отрезке сезона. В активе команды 29 очков, у идущего вторым «Сочи», который уже сыграл матч 14-го тура, на два балла меньше.

Положение «Урала» совершенно противоположное. Команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего десять очков.

13:45

Сергей Семак на матч выставил следующих футболистов. Здесь стоит отдельно отметить, что с первых минут поединок начнет Артем Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малков, Кузнецов.

13:40

Матч проходит в Екатеринбурге, поэтому начинаем с состава хозяев:

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.

Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.

13:35

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка 14-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Зенитом».

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