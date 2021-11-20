Локомотив М

Перерыв

«Локомотив» уступает после первого тайма дома «Ахмату» благодаря голу со штрафного от Даниила Уткина. И этот штрафной привел к удалению Мурило, которое спровоцировал неудачной скидкой назад Пабло. 2(1) — 5(1) по ударам, 46% на 54% по владению. И «Ахмат» в принципе смотрится очень уверенно. Посмотрим, что будет во втором тайме. Против «Спартака» сам «Локо» как раз с 35-й минуты играл в большинстве и вел, но упустил перевес...