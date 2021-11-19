20:57

Ну что же, подводить итоги особо не нужно — все скажет счет на табло. Сегодня петербургский клуб был даже не на голову выше своего соперника, а на три. Тем более, в конце первого тайма «Нижний Новгород» сам себе подпортил ситуацию, когда остался в меньшинстве.