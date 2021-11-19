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Спорт

Кержаков не справился с бывшими: «Зенит» разгромил «Нижний Новгород»

«Зенит» на домашнем поле одолел «Нижний Новгород» в 15-м туре РПЛ

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Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Игрок «Зенита» Артем Дзюба

РИА Новости
В матче 15-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Нижний Новгород», который тренирует экс-игрок сине-бело-голубых Александр Кержаков. Встреча завершилась со счетом 5:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Окончен
19 ноября 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
23' Малком
34' Дзюба
45' Дзюба
59' Дзюба
87' Чистяков
5 : 1
Нижний Новгород
Нижний Новгород
39' Козлов
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм

23' Малком

34' Дзюба

39' Козлов 41' Бумаль 43' Бумаль

45' Дзюба

2-й тайм

59' Дзюба

87' Чистяков 90' Азмун 90' Барриос

54' Горбунов

90' Миладинович

90' Сутормин

90' Сапета

Трансляция
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21:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию. До скорых встреч!

20:57

Ну что же, подводить итоги особо не нужно — все скажет счет на табло. Сегодня петербургский клуб был даже не на голову выше своего соперника, а на три. Тем более, в конце первого тайма «Нижний Новгород» сам себе подпортил ситуацию, когда остался в меньшинстве.

'90+2

Звучит финальный свисток! «Зенит» на своем поле со счетом 5:1 громит «Нижний Новгород».

'90+2

Две игровые стычки произошли за минуту — Сапета завалил соперника в центре поля, а также Сутормин подкатился сзади под Сулейманова. Игроки получили желтые карточки. А Алексей мог вообще удаление за это схлопотать.

'90+1

В итоге всего две минуты добавлено.

'90

По ходу конфликта Масоэро, который оказался рядом, даже взял Азмуна за горло. В итоге желтые карточки получили Азмун, Миладинович и Барриос (странное, что не Масоэро).

'89

У игроков начали сдавать нервы. Какой-то конфликт возник у Азмуна и Миладиновича у штрафной гостей.

'87

ГОООООООООООЛ! А вот и пятый гол «Зенита»! Круговой с левого фланга выполнил отличную передачу в центр чужой штрафной, где Чистяков оказался совсем один и спокойно пробил головой в дальний угол.

'85

Очень много шансов сегодня не используют петербуржцы. Азмун выходит один на один с голкипером, но попадает в него, но добивании Мостовой тоже не справляется. А в итоге и вовсе зафиксирован офсайд.

'84

Дзюба в чужой штрафной весьма очевидно нарушает правила, буквально навалившись на своего соперника.

'82

Весьма напряженная игра выдалась, конечно, для футболистов. Особенно для «Нижнего Новгорода», который был вынужден весь второй тайм играть в меньшинстве.

'80

Отодвигает «Зенит» игру от своих ворот ближе к центру поля. Им эти нервы у собственных ворот ни к чему.

'78

Навал устраивают подопечные Александра Кержакова! Горбунов от левого углового флажка навесил в центр штрафной, откуда Кечкеш пробил, но штанга спасла «Зенит».

'78

А вот сейчас реально было опасно! Нарушил правила на правом фланге у своей штрафной Оздоев, Горбунов подал на ближнюю штангу, откуда Сулейманов бил в дальний угол, но Кержаков на месте.

'76

Угловой ни к чему не привел, а вот еще одна замена у «Нижнего» произошла: Александр Сапета заменил Илью Берковского.

'75

Право на угловой получает «Нижний». Горбунов навесил на ближнюю штангу, где Кечкеш чуть-чуть не допрыгнул до мяча. В итоге снаряд был выбит.

'72

Две замены проводит тренерский штаб Кержакова: Альберт Шарипов вышел вместо Никиты Каккоева, и Даниил Пенчиков заменил Алексея Козлова.

'72

И еще одна замена у петербуржцев: Сердар Азмун появляется на поле и меняет Ерохина, который сегодня хоть и старался, но забить не смог.

'70

Малком перестарался с силой удара, когда отдавал передачу Мостовому. Андрей хоть и зацепился за мяч, но обработать качественно его не смог.

'68

Еще одна замена у «Зенита». Вильмар Барриос появляется на поле вместо Вендела.

'67

И снова опаснейший момент создает «Зенит». Ерохин, который сегодня постоянно оказывается на острие, бьет из вратарской, но мяч летит мимо сетки.

'65

Офсайд помешал Сутормину нанести удар после очень хорошей передачи в исполнении Ерохина.

'64

Берковский из-за пределов штрафной неплохо пробил по центру, но Кержаков и удар видел, и мяч полетел сильно выше перекладины. Хотя тут стоит отметить, что расслабились немного защитники.

'62

А у «Зенита» замены. И тут стоит отметить важную вещь. Впервые с лета вернулся на поле Магомед Оздоев, который долго восстанавливался после травмы. В итоге с поля ушли Ракицкий, Сантос и Караев, а кроме Оздоева вышли Круговой и Сутормин.

'60

ГОООООООООООООЛ! А вот и хет-трик Артема Дзюбы! Потрясающий матч для форварда.

'58

Спокойно продолжает контролировать игру «Зенит».

'55

Штрафной у «Зенита» не получается. Ракицкий бьет на силу, но мяч летит выше ворот.

'54

Горубнов получает предупреждение — снес он Ракицкого прямо рядом со своей штрафной.

'53

Немного позволил «Зенит» своему сопернику, но Кержаков в игру вступил — отразил удар с острого угла. А ведь было весьма опасно, Козлов пробивал точно.

'50

«Зенит» продолжает играть так, как играл в первом тайме. Спокойно, без напряжения, раскованно. Да еще и удаление соперника на руку играет.

'48

Хорошо Ерохин обработал мяч в чужой штрафной площади, пробил в левый угол, но удар был заблокирован.

'46

Замена в составе «Нижнего». Масоэро вышел на поле вместо Кечкеша.

'46

Звучит свисток на второй тайм! Поехали, ждем зрелищной игры дальше.

'45+2

Звучит свисток на перерыв! Очень насыщенный первый тайм, и четыре гола, и удаление. Ведет «Зенит» со счетом 3:1 на своем поле у «Нижнего Новгорода».

'45+1

ГОООООООООООООЛ! Артем Дзюба оформляет дубль в этом поединке! Шикарную передачу Малкома замкнул форвард.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'44

Ну что за матч! Бумаль получает втору. желтую карточку, и «Нижний Новгород» будет вынужден весь второй тайм играть в меньшинстве.

'43

Пару штрафных подряд исполнил «Зенит», но ни к чему опасному это не привело.

'41

Первая желтая карточка в матче. Бумаль получает предупреждение за фол, останавливал он атаку.

'39

ГОООООООООООЛ! Вот это у нас игра сегодня! Одна из немногих атак «Нижнего Новгорода» закончилась голом! Юлдошев обыграл Караваева и отдал пас на Козлова, который расправился с соперником и пробил Кержакова.

'38

Малком получает мяч рядом со штрафной, никто его не держит и не мешает отдать передачу на Ерохина, который пробивает через себя. Было очень и очень опасно. Снова.

'36

Бушует главный тренер «Нижнего» Александр Кержаков. Явно не такой игры он ждал от своих футболистов.

'34

ГОООООООООЛ! Слишком легко забивает второй мяч «Зенит». Никто никого не держит, и Дзюба, отскочив от Миладиновича, поражает ворота Нигматуллина.

'33

Продолжает мяч держаться у «Зенита». Практически не выходит к чужим воротам «Нижний Новгород».

'31

Интересно, что после короткого разговора с арбитром по поводу пенальти, больше всего чему-то возмущался Миладинович, который был участником эпизода с Ерохиным.

'29

А нет, нет пенальти. Смотрит VAR главный арбитр и в итоге отменяет свое решение.

'27

Ого! Пенальти в ворота «Нижнего Новгорода» назначает Кукуян за грубую игру против Ерохина.

'26

И еще момент у Малкома! Создает «Зенит» весьма перспективную атаку, но Нигматуллин забирает мяч себе.

'24

ГООООООООООООЛ! А вот и забитый мяч! Очень сильно «Нижний» прижимался к своим воротам. Мостовой на грани офсайда получает мяч, обрабатывает его, отправляя снаряд на Дзюбу, и тот отправляет Малкому, который поражает ворота соперника.

'23

Пока слишком очевидно преимущество «Зенита». Давят петербуржцы своего соперника.

'21

Нарушает правила Дзюба. Возмущен Артем, пытается доказать, что сыграл чисто, но фол все же был.

'19

Атака «Зенита» приводит к тому, что судья указывает на удар от ворот.

'18

«Нижний Новгород» с трудом отбирает мяч на своей половине поля, вынуждены игроки играть на вратаря.

'15

Рвутся вперед футболисты петербургского клуба. Могилевец хорошо сыграл в отборе против Вендела, останавливая атаку.

'13

На старте матча гораздо лучше выглядит «Зенит», что, впрочем, неудивительно.

'11

Продолжает контролировать «Зенит» мяч очень уверенно. Немного не дотянулся на мяча Дзюба в одной из атак после прострела Мостового.

'9

Еще один момент создает Вендел. Он пытался выйти один на один с голкипером, но не сумел качественно обработать мяч.

'7

Юлдошев пытался пробраться к штрафной «Зенита», но быстро справляется защита петербургской команды.

'5

Чуть было ни забивает «Зенит» быстрый мяч! Вендел выходит на ударную позицию, наносит удар между ног защитнику, но мимо.

'3

Спокойно продолжает контролировать мяч «Зенит», останавливая атаки соперников около центра поля.

'1

Забирает сразу же себе под контроль мяч «Зенит», однако вырываться сразу в атаку у команды Сергея Семака не удается.

'1

Звучит стартовый свисток! Поехали, первый матч чемпионата России после перерыва на игры сборной.

18:55

Стартовые составы на поединок выглядят так:

«Зенит»: М. Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Ерохин, Мостовой, Вендел, Дзюба, Малком. Замены: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Сутормин, Кравцов, Барриос, Азмун, Кузнецов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Миладинович, Кечкеш, Юлдошев, Могилевец, Бумаль, Берковский, Сулейманов, Косарев. Замены: Анисимов, Пенчиков, Гоцук, Масоэро, Сапета, Горбунов, Шарипов, Галаджан.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Зенит».

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