Крылья Советов

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«Урал» зарабатывает угловой и едва не забивает! Подача в штрафную, там Бикфалви набежал на мяч и классно вернул к ближней к углу подачи штанге. А набегавший туда Иван Кузьмичев не попал в уже пустые ворота! Правда, и угол был острым! Супермомент «Урала»!