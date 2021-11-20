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Спорт

Взяли на рога: «Краснодар» обыграл «Спартак»

«Краснодар» победил «Спартак» в матче 15-го тура РПЛ

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В главном матче 15-го тура чемпионата России «Краснодар» с минимальным счетом переиграл столичный «Спартак» — 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
Окончен
20 ноября 19:00
Краснодар
Краснодар
16' Кордоба
61' Крыховяк
2 : 1
Спартак М
Москва
45' Соболев
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
1-й тайм

16' Кордоба

33' Черников

10' Умяров

45' Соболев

2-й тайм

61' Крыховяк 66' Сперцян

74' де Вильена

56' Кофрие 59' Айртон

Трансляция
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21:00

На этом наша текстовая онлайн-трансляция окончена! Спасибо, что были с нами!

'90+3

Все, игра окончена! Потрясающий по накалу триллер мы с вами имели возможность наблюдать, победу в этой непростой игре одержали футболисты «Краснодара»!

'90

К основному времени второго тайма добавлено две минуты!

'89

Селихов делает красивейший сейв после удара Черникова! Браво, голкипер!

'88

Пас Сперцяна на Кордобу был прерван Джикией. Шикарный подкат от капитана красно-белых!

'85

Рассказов попытался обострить и выдал пас в разрез, вот только пас получился слишком неточным.

'83

Александр Ломовицкий вышел вместо Айртона у «Спартака».

'81

Ларссон шикарно навесил прямо на голову Соболева после углового, но Вильена своим телом прикрыл ближний угол.

'79

Затяжная позиционная атака удалась «Спартаку», но защитники «Краснодара» выстроили крепость в своей штрафной и не позволили мячу пробраться в ворота Сафонова.

'77

Рассказов не был готов к тому, чтобы сыграть с Мозесом. Кабелла ставит корпус и позволяет уйти мячу за лицевую.

'73

Умяров наступает на ногу Черникова. Фол на желтую, но судья прощает опорника красно-белых.

'74

Вильена наносит middle kick в Мозеса. Виктор падает, Тони награждается предупреждением.

'71

Замена у «Спартака». Вместо Максимилиана Кофрие на поле вышел Николай Рассказов.

'68

Промес накрутил Спайича на левом фланге, но найти пасом партнера не сумел.

'66

Сперцян получает желтую карточку за подкат в сторону Виктора Мозеса. Нигериец очень здорово вошел во второй тайм.

'64

Кабелла залез в офсайд, хотя сделай он шаг назад, выскочил бы на ворота «Спартака» в полном одиночестве.

'62

Вау! Соболев пробил с линии вратарской прямо в Сафонова! Это заслуга Спайича, аккуратно «встретившего» россиянина.

'61

ГООООООООООООЛ! Крыховяк бьет влево, Селихов прыгает вправо — 2:1!

'59

ПЕНАЛЬТИ ЗАРАБАТЫВАЕТ «КРАСНОДАР»! Айртон придержал рукой Ионова, который сыграл в стеночку со Сперцяном. Чистый фол, Крыховяк пробьет пенальти.

'56

Кофрие локтем встретил Черникова и получил максимально заслуженное предупреждение.

'55

Айртон пробил с правой (!) ноги, Черников подставил плечо и заблокировал удар.

'54

Соболев не попал в пустые ворота! Круто разыграл Саша мяч с Ларссоном, оказался перед свободной зоной, где не было никого из соперников, и просто не дотянулся до мяча.

'51

Убойный шанс получил Кордоба! Буквально сверху свалился на него мяч, и каких-то сантиметров не хватило ему, чтобы выиграть борьбу у Кофрие с Жиго!

'48

Эдуард Сперцян сильно поторопился после того, как получил мяч в штрафной Селихова, и не смог вывести свою команду вперед.

20:10

Тайм номер два стартовал!

19:53

Перерыв! Фух, эти сумасшедшие 50 минут завершились! Но через 15 минут мы вернемся вновь, никуда не уходите!

'45+6

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сцепился белорусский специалист с Соболевым, не хотел отдавать он мяч футболисту, после чего наорал на судью. ВАУ!

'45+5

ГОООООООООООООООООООЛ! Поменял Александр угол, пробив на сей раз в правый угол! У нас ничья, 1:1!

'45+4

Так, это еще не все! Петров ворвался в штрафную раньше времени! Соболев перебьет пенальти!

'45+3

МАТВЕЙ САФОНОВ ТАЩИТ ПЕНАЛЬТИ! НЕВЕРОЯТНЫЙ СЕЙВ! В левый нижний угол пробил Соболев, куда и прыгнул вратарь!

'45+1

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'45

Алексей Сухой ставит пенальти за фол Петрова на Михаиле Игнатове! Повис игрок «Краснодара» на своем оппоненте, это чистая «точка».

'43

Классная атака удалась хозяевам поля, на ударной позиции оказался Кайо — мяч прошелся рядом со стойкой ворот.

'41

Промес попадает в грудь Кайо! Не проходит фланговая подача у гостей.

'39

Последние десять минут преимущество целиком и полностью на стороне «Спартака», но бороться красно-белым сегодня приходится не только против 11 футболистов «Краснодара».

'38

Мозес растолкал Кабеллу и Вильену в чужой штрафной и нанес прицельный удар в дальний угол — мимо.

'37

А вот так перед игрой владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отреагировал на появление Валерия Карпина!

'34

Вот так реагирует пресс-служба красно-белых на происходящий на поле судейский произвол. Их можно понять.

'33

Черников получает желтую карточку за опасный подкат в Джордана Ларссона.

'32

Невозможно придумать более очевидной ситуации, чтобы назначить пенальти! И даже Евгений Турбин, который отвечает сегодня за VAR, ничего не подсказал главному!

'31

Вильена срубает в штрафной Ларссона, но судья не ставит пенальти!

'29

Крыховяк вырезал передачу на Кабеллу, но француз не смог обработать мяч! А ведь 2:0 могло легко бы быть!

'28

Запорол Промес классную контратакую «Спартака», исполнив совсем плохой навес. Никто из его партнеров до мяча не добрался.

'26

На хороших скоростях действуют обе команды. Высоко прессингуют гости, но техничные игроки «быков» ловко выходят из-под давления.

'23

Cергей Петров фолит на Айртоне. Будет штрафной в ворота «Краснодара».

'21

Жиго и Кордоба схлестнулись лицом к лицу; на газоне, держась за лицо, оказался французский защитник красно-белых.

'18

Думалось, что именно «Спартак» будет преимущественно играть на контратаках, но гол после быстрого отрыва пришел как раз в ворота Селихова! Интригующее начало встречи!

'16

ГОООООООООЛ! Джон Кордоба открывает счет в сегодняшней игре, замкнув в пустые ворота прострельную передачу от Реми Кабеллы.

'14

Угловой заработали спартаковцы, но Матвей Сафонов присвоил мяч себе после не очень удачной подачи.

'11

Cперцян закрутил мяч со штрафного чуть выше ворот.

'9

Умяров скидывает мяч на Джикию грудью, но судья решает показать желтую карточку за игру рукой.

'6

Мозес раскачал Сорокина и прострелил, но мяч до кого-либо из игроков в красно-белом не добрался.

'4

Кайо выставил корпус Соболеву и оттеснил форварда от мяча.

'2

Первый удар в створ ворот Матвея Сафонова нанес Наиль Умяров.

19:00

Игра началась! Поехали!

18:57

Команды закончили разминку, скоро начнем!

18:55

А этих футболистов выбрал для игры Виктор Гончаренко: Сафонов, Петров, Сорокин, Панталеао, Вильена, Ионов, Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.

18:52

Руй Витория выставил на матч такой состав: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В главном матче 15-го тура чемпионата России встречаются «Краснодар» и московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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