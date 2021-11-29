Матч окончен

Парадоксальный во многом матч. «Спартак» играл с большим преимуществом, но по ударам 8(4) — 5(1) в пользу «Уфы», которая повела ближе к концу второго тайма, затем осталась в большинстве из-за удаления Николая Рассказова, но упустила победу. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.