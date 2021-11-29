Парадоксальный во многом матч. «Спартак» играл с большим преимуществом, но по ударам 8(4) — 5(1) в пользу «Уфы», которая повела ближе к концу второго тайма, затем осталась в большинстве из-за удаления Николая Рассказова, но упустила победу. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
«Уфа» заработала угловой, Селихов, играя на выходе одной рукой, выпустил мяч, после чего пытался его поймать, но не смог, и Константин Плиев с лета бил по пустому створу, но зарядил выше!
ГОООООООООООООООООЛ! Александр Соболев — 1:1! Беленов, блестяще играющий на одиннадцатиметровых, улетел в угол, а Соболев вогнал мяч под перекладину по центру!
Азер Алиев просто срубил рвавшегося с мячом по флангу юного Мельникова — желтая карточка. А могло быть и ответное удаление.
Николай Рассказов в верховой борьбе попадает локтем в голову оппоненту и получает вторую желтую, а вместе с ней и красную карточку!
«Уфа» заработала штрафной на спартаковской половине поля, а вместо Гамида Агаларова, сегодня не отличившегося, на газон вступил Александр Саплинов.
Едва второй не забила «Уфа»! Селихов выскочил вперед и потащил удар в упор. Мяч взмыл вверх и опустился на перекладину, а дальше защитники вынесли.
Соболев бьет ногой с лета мимо ворот после подачи Мельникова, но сначала форвард еще и правила нарушил в атаке.
Азер Алиев заменил Бояна Йокича. А капитанскую повязку получил автор гола Никитин. И заодно Вячеслава Кротова поменял Константин Плиев.
Подачу уфимцы вынесли, а спартаковцы затем комбинировали, пока Литвинов из глубины не подал в руки Беленову.
Угловой зарабатывает «Спартак» после прострела Промеса. И это Ларссон в подкате чуть не замкнул!
Касинтура вошел в штрафную и нашел Агаларова. Тот обыграл защитника и пробил низом, но слабо и в руки Селихову.
Руй Витория бросает в бой юного Степана Мельникова вместо Александра Ломовицкого. Это дебют за первую команду! Вышел спасать!
ГОООООООООООООООООООЛ! Алексей Никитин — 1:0! Ломовицкий сбил на своей половине поля соперника. Уфимцы подали в штрафную из глубины, потом забрали подбор и подали еще раз. Удар Журавлева головой в упор Селихов отразил, но перед собой, и на добивании Никиин в касание отправил мяч в девятку без вариантов!
После второго углового понеслась контратака гостей, и в ней Боян Йокич сбил в центре поля Ларссона, за что получил желтую карточку.
Ого! Йокич с угла поля крутил прямо в ворота — Селихов сориентировался и одной рукой перевел через перекладину.
Уфимцы отобрали мяч на спартаковской половине поля и провели быструю атаку, в результате которой подачу от лицевой уже из штрафной в прыжке на угловой головой перевел Умяров.
Снова территория под контролем у «Спартака», но расшатать уфимский оборонительный бетон все еще не выходит.
Очень приличный удар после скидки партнера с подбора от Руслана Фищенко уже из спартаковской штрафной — чуть выше перекладины.
Касинтура нашел классным проникающим пасом рванувшего за спины спартаковским защитникам Агаларова. Тот перекинул Селихова, но вместе с тем и ворота. Впрочем, все равно был офсайд.
Промес заправил в штрафную Айртона, который мощно пробил из хорошего положения, но Беленов потащил, а на добивании Соболев ударил выше створа. И уже после второго удара лайнсмен поднял флажок. В офсайде мяч принимал еще Промес.
Очередной классный пас Умярова в касание. Мяч пришел к Айртону, который подал в штрафную, где Соболев дотянулся головой до мяча, но не смог нанести акцентированный удар.
«Уфа» старательно прессингует на половине поля «Спартака», но красно-белые выходят уверенно и даже зарабатывают в итоге угловой после навеса на Соболева. Йокич выбил мяч.
Фол Наиля Умярова на Руслане Фищенко в центре поля оценен желтой карточкой. Спорный эпизод: оба тянулись за мячом в воздухе, и не очевидно, что правила нарушал спартаковец, а не уфимец.
Агаларов грубо сыграл, толкнув в спину двумя руками уже сыгравшего головой Жиго. Улетел француз за бровку на лед. Кукуян просмотрел момент. В итоге Жиго смог подняться, а форвард извинился.
Момент! Классно сыграл в отборе, а потом и финтом Умяров. Полетела контратака, в которой доставили мяч налево. Промес — Ларссон — Промес — на ход Айртону в штрафную — подача в касание — Соболев принимает на грудь и бьет, но не доходит мяч до ворот, застревая в ногах Йокича.
Откровенно скучный первый тайм. Много борьбы, местами даже весьма грубой, но до вот голевых моментов почти не было. Реальный шанс был только у Промеса после проникающего паса Умярова.
Соболев добирается головой до мяча после подачи, но кивок в сторону ворот Беленова выходит неоласным, и до вратаря мяч не долетает даже.
Селихов классно выбил мяч на Соболева, тот зацепился, скинул Ларссону, получил обратный пас, но сфолил при попытке обыгрыша соперника.
А теперь Юрий Журавлев грубо встретил в центральном круге Джордана Ларссона. Еще одна желтая карточка.
А теперь Вячеслав Кротов очень жестко наступил Айртону сверху шипами, не успев сыграть в мяч. Желтая карточка, пограничная с красной.
В борьбе за мяч на входе в штрафную «Спартака» Вячеслав Кротов локтем попал в грудь Айртону. Бразилец покорчился от боли, но игру продолжит.
Оба главных тренера много и рьяно подсказывают своим подопечным. А на самом поле ничего не происходит.
Эмоциональная атака хозяев, в которой лишь подкат Джикия спас гостей от углового, ну а дальше Кротов сам упал, пытаясь обыграть Умярова.
МОМЕНТ! Умяров разогнал атаку и из середины поля сделал шикарный проникающий пас в левый полуфланг штрафной на Промеса. Квинси догнал мяч, убежав от защитника, и перекидывал бросившегося навстречу Беленова. Голкипер отразил, причем мяч попал обратно в голландца и ушел за лицевую на от ворот.
Айртон из глубины подал в штрафную «Уфы». Могло быть опасно, но Йокич разобрался в своей штрафной.
Остон Урунеов присел на газон и ждет врачей, а Беленов уже показал на скамейку, что узбекскому хавбеку будет нужна замена!
Теперь на газоне Кофрие — Камилов в верховой борьбе напрыгнул ему локтем в спину. Просто фол, без карточки. А бельгийцу понадобилось время, чтобы подняться.
Ни к чему не привела подача в спартаковскую штрафную, но мяч остался у уфимцев, пытаются придумать что-то прозиционно.
Предъявил ее Кукуян только после того, как бразилец смог подняться на ноги. Оба участника эпизода оказались на газоне поначалу, но Касинтура даже быстрее пришел в себя.
Касинтура успел прокинуть мяч мимо Айртона, а не успевший бразилец наступил сопернику шипами на ногу. Желтая карточка для защитника «Спартака».
Очень интересная подача Йокича с угла поля. Чуть ли не в ворота пытался закрутить, но мяч обогнул дальнюю штангу и покинул поле.
Подача с левого фланга в штрафную «Спартака», Селихов в прыжке выбил мяч кулаками, его на углу штрафной подобрал Касинтура. И угловой заработал прострелом анголец — отбил за лицевую мяч Айртон.
Пока ничего особенно интересного не происходит на поле. Уфимцы очень плотно действуют, не пуская соперника к своим владениям.
Перехватили гости мяч на чужой половине поля, но Соболев навесил так, что мяч перелетел всех своих, а Касинтура сыграл умно и проводил снаряд за лицевую, не коснувшись его.
Касинтура остановил Промеса без фола, но далеко уйти защитнику не удалось. Его передачу перехватил Литвинов, которого анголец уже точно сбил. Штрафной на левом фланге атаке красно-белых.
Кофрие сфолил на фланге. Последовала подача в штрафную, и мяч перелетел всех, включая выпрыгивавшего, чтобы сыграть головой, Литвинова. А от дальней штанги в падении с лета пробил Кротов — в ворота не попал.
Много борьбы в центре поля. И в последние минуты уфимцам удалось перевести игру на чужую половину поля, хоть и без остроты пока что.
Кротов получил передачу на правом фланге и делал пас в штрафную на Касинтуру, но получилось на Джикия.
Поскользнулся неудачно Джикия. Сумел, даже упав, прервать опасную проникающую передачу на Агаларова, но остался лежать. Врачи оказывают помощь капитану «Спартака».
«Уфа» развела мяч с центра поля, но спартаковцы сразу им завладели и принялись готовить позиционную атаку. В начале второй минуты игры ее в центре поля остановил фол Камилова на Урунове.
А вот стартовый состав московского «Спартака», выставленный Руем Виторией:
Селихов — Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон — Литвинов, Умяров — Ломовицкий, Промес — Ларссон, Соболев.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выпустил главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов:
Беленов — Касинтура, Ботака-Иобома, Никитин, Журавлев, Йокич — Камилов, Фищенко, Урунов — Кротов, Агаларов.