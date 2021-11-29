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Спорт

Третье поражение подряд: «Локомотив» уступил в Туле

«Арсенал» победил «Локомотив» в матче 16-го тура РПЛ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» переиграл на своем поле московский «Локомотив». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
Окончен
29 ноября 19:00
Арсенал
Тула
17' Хлусевич
40' Марков
58' Марков
3 : 1
Локомотив М
Москва
90' Пабло
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм

17' Хлусевич

40' Марков

2-й тайм

58' Марков

73' Костадинов 77' Хлусевич

84' Камболов

52' Рыбус

60' Едвай

71' Лисакович

90' Пабло

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:00

На этом мы прощаемся с вами! Спасибо, что следили за этой игрой на нашем портале.

'90+4

Матч окончен! «Локомотив» терпит третье подряд поражение и теряет возможность выйти на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). А туляки, набрав три очка, покидают не только последнюю позицию, но и зону стыковых матчей!

'90+3

ГОООООООООООООЛ! Пабло забивает гол престижа после розыгрыша углового! 1:3!

'90

К основному времени второго тайма добавлено три минуты.

'88

Лучшим игроком матча признан Даниил Хлусевич!

'86

Руслан Камболов получил предупреждение в не самой очевидной ситуации.

'85

Пабло выиграл верховую борьбу после углового, но пробил выше перекладины.

'83

Зурико Давиташвили вышел вместо прихрамывающего Игоря Смольникова.

'81

Хлусевич с лета зарядил прямо по центру ворот! Как же безобразно играют в обороне гости, беспрепятственно позволяя принимать мяч. Четвертый гол мог легко сейчас случиться.

'78

Тем временем стало известно, кто заменит ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.

'75

Сергей Бабкин появился на поле стадиона «Арсенал» вместо Алексиса Бека-Бека.

'73

Костадинов подкатился под Лисаковича и заработал предупреждение.

'72

Из хороших новостей для фанатов «Локомотива» — у клуба появился новый спортивный директор!

'70

Хлусевич вышел один на один с Худяковым, но вратарь «Локо» спас свою команду!

'69

В бой идет одна молодежь — Григорий Борисенко заменил Федора Смолова.

'68

Кирилл Зинович вышел на поле вместо Максима Петрова у красно-зеленых.

'66

Ни одного удара в створ ворот соперника за текущий отрезок матча не смогли нанести футболисты «Локомотива». Катастрофическое качество игры у гостей.

'63

Замена Евгениев у «Арсенала». Вместо Маркова вышел Луценко.

'61

Дмитрий Рыбчинский вышел вместо Мацея Рыбуся.

'60

Tин Едвай врезался в опорную ногу Маркова и получил желтую карточку.

'58

ГООООООООООООООООЛ! Марков оформляет дубль, кладя мяч в дальний угол после прострела от Хлусевича! Гениально сегодня играет «Арсенал»!

'57

Петров отлично выбежал на оперативный простор и имел шанс нанести опасный удар, но защита «Локо» справилась.

'54

Кингс Кангва навесил в штрафную после углового, вышло не очень удачно.

'52

Рыбус влетел в Хлусевича и получил предупреждение. Первое в игре, кстати.

'49

Едвай подкараулил отскок от Маркова и не позволит Туле провести интересную по задумке атаку.

'46

Тайм второй начался!

'45+1

Перерыв! Довольно неожиданным может показаться лидерство «Арсенала» в матче, если не смотреть первый тайм. Счет абсолютно по делу, подопечные Миодрага Божовича были острее, резче и интереснее.

'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'43

Кангва был неправ, срубив Ненахова у бровки, однако мяч остался у «Локомотива», что позволило Сергею Иванову не включаться в игру и придержать свисток.

'40

ГООООООООООООООЛ! Марков головой замыкает подачу Кангвы, который очень легко и элегантно закинул мяч в штрафую площадь! У Худякова не было никаких шансов, чтобы отразить этот удар под перекладину! 2:0!

'37

Лисакович обманул Радаковича, ворвался в штрафую и попытался вырезать мяч на угол вратарской, но сам последним коснулся мяча и не заработал даже углового.

'35

В очередной раз оставляют одного Хлусевича игроки «Локомотива». Ничему их жизнь, похоже, не учит.

'33

Грубовато играют сегодня команды, уже десять фолов за неполный первый тайм сделали футболисты.

'30

Рыбус не очень удачно исполнил угловой, никого из футболистов в белых футболках мяч не нашел.

'29

Марадившили очень активен сегодня, здорово сохраняет владение и продвигает мяч вперед.

'26

Марков! Как опасно бил Евгений в дальний угол Худякова! Но 17-летний голкипер «Локомотива» потащил этот удар, сохранив счет на табло прежним.

'24

Смолов простреливал на Лисаковича, но защита «Арсенала» ловко ликвидировала угрозу.

'21

«Нам не нужен Fan ID» — такая перекличка болельщиков хозяев и гостей попадает в интершум телевизионной трансляции.

Очень актуальная, к сожалению, после вчерашних задержаний на «ВЭБ Арене».

'19

Продолжает «Локомотив» искать счастье у чужих ворот, преимущественно через правый край атакуют «железнодорожники».

'17

ГООООООООООООООЛ! Даниил Хлусевич все-таки открывает счет в матче! Абсолютно идентичная ситуация, что была десять минут назад! Снова передача из глубины, снова удар с правого фланга в дальний угол, снова мяч пересекает линию ворот! 1:0!

'14

Марадившили наступил на ногу Хлусевичу в штрафной. Пенальти нет, так как сфолил Константин на чужой половине поля.

'11

Пока поровну команды владеют мячом, сложно кому-то отдать территориальное преимущество после первой десятиминутки.

'8

Гол забивает Хлусевич, но из офсайда. Классная разрезающая передача прошла между двух защитников гостей, было опасно!

'7

Баринов нарушил правила в центре поля, судья зафиксировал фол.

'4

Контратака удалась хозяевам, Эванс Кангва наносил удар в ближний угол с правого фланга, но Худяков отразил угрозу.

'2

Густой туман навис над тульским стадионом, бороться команды будут не только против друг друга, но и против погодных условий.

19:05

Стартовый свисток прозвучал! Игра началась!

18:50

«Локомотив» свой первый матч без Ральфа Рангника в текущем сезоне проведет в таком составе: Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили, Бека-Бека, Петров, Баринов, Смолов, Лисакович.

18:45

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Коченков, Смольников, Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов, Гулиев, Кангва, Марков.

18:40

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

18:35

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

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