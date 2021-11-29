Матч окончен! «Локомотив» терпит третье подряд поражение и теряет возможность выйти на третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). А туляки, набрав три очка, покидают не только последнюю позицию, но и зону стыковых матчей!
Хлусевич с лета зарядил прямо по центру ворот! Как же безобразно играют в обороне гости, беспрепятственно позволяя принимать мяч. Четвертый гол мог легко сейчас случиться.
Тем временем стало известно, кто заменит ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника.
Из хороших новостей для фанатов «Локомотива» — у клуба появился новый спортивный директор!
Томас Цорн назначен спортивным директором ФК «Локомотив»— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 29, 2021
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Ни одного удара в створ ворот соперника за текущий отрезок матча не смогли нанести футболисты «Локомотива». Катастрофическое качество игры у гостей.
ГООООООООООООООООЛ! Марков оформляет дубль, кладя мяч в дальний угол после прострела от Хлусевича! Гениально сегодня играет «Арсенал»!
Петров отлично выбежал на оперативный простор и имел шанс нанести опасный удар, но защита «Локо» справилась.
Перерыв! Довольно неожиданным может показаться лидерство «Арсенала» в матче, если не смотреть первый тайм. Счет абсолютно по делу, подопечные Миодрага Божовича были острее, резче и интереснее.
Кангва был неправ, срубив Ненахова у бровки, однако мяч остался у «Локомотива», что позволило Сергею Иванову не включаться в игру и придержать свисток.
ГООООООООООООООЛ! Марков головой замыкает подачу Кангвы, который очень легко и элегантно закинул мяч в штрафую площадь! У Худякова не было никаких шансов, чтобы отразить этот удар под перекладину! 2:0!
Лисакович обманул Радаковича, ворвался в штрафую и попытался вырезать мяч на угол вратарской, но сам последним коснулся мяча и не заработал даже углового.
В очередной раз оставляют одного Хлусевича игроки «Локомотива». Ничему их жизнь, похоже, не учит.
Марков! Как опасно бил Евгений в дальний угол Худякова! Но 17-летний голкипер «Локомотива» потащил этот удар, сохранив счет на табло прежним.
«Нам не нужен Fan ID» — такая перекличка болельщиков хозяев и гостей попадает в интершум телевизионной трансляции.
Очень актуальная, к сожалению, после вчерашних задержаний на «ВЭБ Арене».
Продолжает «Локомотив» искать счастье у чужих ворот, преимущественно через правый край атакуют «железнодорожники».
ГООООООООООООООЛ! Даниил Хлусевич все-таки открывает счет в матче! Абсолютно идентичная ситуация, что была десять минут назад! Снова передача из глубины, снова удар с правого фланга в дальний угол, снова мяч пересекает линию ворот! 1:0!
Марадившили наступил на ногу Хлусевичу в штрафной. Пенальти нет, так как сфолил Константин на чужой половине поля.
Пока поровну команды владеют мячом, сложно кому-то отдать территориальное преимущество после первой десятиминутки.
Гол забивает Хлусевич, но из офсайда. Классная разрезающая передача прошла между двух защитников гостей, было опасно!
Контратака удалась хозяевам, Эванс Кангва наносил удар в ближний угол с правого фланга, но Худяков отразил угрозу.
Густой туман навис над тульским стадионом, бороться команды будут не только против друг друга, но и против погодных условий.
«Локомотив» свой первый матч без Ральфа Рангника в текущем сезоне проведет в таком составе: Худяков, Ненахов, Едвай, Серкейра, Рыбус, Марадишвили, Бека-Бека, Петров, Баринов, Смолов, Лисакович.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Арсенала»: Коченков, Смольников, Радакович, Сокол, Степанов, Хлусевич, Кангва, Костадинов, Гулиев, Кангва, Марков.