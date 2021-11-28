«Рубин» держит мяч на чужой половине, забрасывает в штрафную, но защитник и «Динамо» играют спокойно и надежно.
Костюков с фланга сместился в центр, отдал Дрейеру, но тот не добрался до мяча. Или же пытался пропустить на Онугху, но тот его не понял.
Захарян вошел в штрафную, упал после контакта с соперником, но пенальти нет. Шварц возмущен этим решением судьи.
Теперь «Рубин» подает угловой, но Шунин четко играет на выходе и кулаками выносит мяч подальше от ворот.
ГОООЛ! Грубейшая ошибка Зотова в центре поля, решил он убрать на замахе соперника, в итоге динамовцы убежали три в два, Макаров получил мяч перед штрафной, убрал защитника и спокойно пробил мимо вратаря! И не празднует футболист гол из уважения к болельщикам своего бывшего клуба.
Ин Бом ловит отскок недалеко от линии штрафной и плотно бьет, но попадает в спину Моро и будет угловой.
Еще один угловой и опасный момент от «Динамо»! Дюпин вытащил из нижнего угла удар Моро! Гости подают на ближнюю штангу на Ордеца, а тот скидывает партнерам.
Хакшабанович принял мяч в центральном круге, продвинулся вперед и стрельнул низом из-за пределов штрафной — Шунин в падении ловит мяч.
Две минуты шла проверка эпизода, в итоге гол Фомина не засчитан. Даниил отправил мяч в сетку как раз после скидки пяткой Макарова, который находился в офсайде.
«Динамо» забивает после первого же углового, но был явный офсайд. Проверяют судьи VAR этот момент, там вопрос в том, посчитают ли Макарова участником эпизода, или нет. Если он коснулся мяча, то был офсайд, если нет, то не было.
Бакаев пытался найти пасом Онугху в штрафной, но не поняли игроки друг друга и мяч достался Шунину.
Первый удар в матче наносит Дрейер! Атака «Рубина» шла через правый фланг, Зотов отдал на Бакаева, тот сделал передачу датчанину, который выстрелил сильно выше ворот.
Народа на трибунах «Казань-Арены» совсем мало. И не только в коронавирусных ограничениях дело. В Казани, к сожалению, футбол не является видом спорта номер один.
Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Казанский «Рубин» (22) располагается на девятом месте. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (33).
Составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Хван Ин Бом, Дрейер, Бакаев, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха.
«Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулёв.