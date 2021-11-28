Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
Врачи назвали два симптома COVID-19, которые нельзя игнорировать после... 17:01
Во Владивостоке расследуют загадочное убийство молодой пары 16:56
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока... 16:51
Агент Баринова прокомментировал новость об интересе «Манчестер... 16:50
Полина Гагарина рассказала, каким человеком был Александр Градский 16:42
Экс-футболист «МЮ» досрочно поздравил нового обладателя... 16:40
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии... 16:37
В Нидерланды завезли новый штамм коронавируса 16:36
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити... 16:34
В Белоруссии рассказали, что литовские силовики избавились от... 16:33
Спорт

Погоня за «Зенитом»: «Динамо» гостит у «Рубина». LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Рубин» — «Динамо». ОНЛАЙН

close
100%
Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги занимающее второе место в четырех очках позади «Зенита» московское «Динамо» гостит в Казани у «Рубина». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
1-й тайм
28 ноября 16:30
Рубин
Казань
0 : 1
Динамо М
Москва
18' Макаров
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

18' Макаров

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'28

«Рубин» держит мяч на чужой половине, забрасывает в штрафную, но защитник и «Динамо» играют спокойно и надежно.

'25

Костюков с фланга сместился в центр, отдал Дрейеру, но тот не добрался до мяча. Или же пытался пропустить на Онугху, но тот его не понял.

'24

«Рубин» больше владеет мячом, но «Динамо» атакует опаснее. Во многом благодаря стандартам.

'23

Захарян вошел в штрафную, упал после контакта с соперником, но пенальти нет. Шварц возмущен этим решением судьи.

'22

Теперь «Рубин» подает угловой, но Шунин четко играет на выходе и кулаками выносит мяч подальше от ворот.

'21

Подает Шиманьски, мяч заметался по штрафной, в итоге подставил голову Моро — перекладина!

'20

Еще одна атака «Динамо», в которой Макаров зарабатывает угловой. А это опасно.

'19

ГОООЛ! Грубейшая ошибка Зотова в центре поля, решил он убрать на замахе соперника, в итоге динамовцы убежали три в два, Макаров получил мяч перед штрафной, убрал защитника и спокойно пробил мимо вратаря! И не празднует футболист гол из уважения к болельщикам своего бывшего клуба.

'17

Ин Бом ловит отскок недалеко от линии штрафной и плотно бьет, но попадает в спину Моро и будет угловой.

'15

Арбитр прощает Моро, который очень грубо сыграл в центре поля.

'13

Еще один угловой и опасный момент от «Динамо»! Дюпин вытащил из нижнего угла удар Моро! Гости подают на ближнюю штангу на Ордеца, а тот скидывает партнерам.

'10

Хакшабанович принял мяч в центральном круге, продвинулся вперед и стрельнул низом из-за пределов штрафной — Шунин в падении ловит мяч.

'9

Две минуты шла проверка эпизода, в итоге гол Фомина не засчитан. Даниил отправил мяч в сетку как раз после скидки пяткой Макарова, который находился в офсайде.

'7

«Динамо» забивает после первого же углового, но был явный офсайд. Проверяют судьи VAR этот момент, там вопрос в том, посчитают ли Макарова участником эпизода, или нет. Если он коснулся мяча, то был офсайд, если нет, то не было.

'7

«Динамо» традиционно активно прессингует на чужой половине поля.

'5

Бакаев пытался найти пасом Онугху в штрафной, но не поняли игроки друг друга и мяч достался Шунину.

'3

Первый удар в матче наносит Дрейер! Атака «Рубина» шла через правый фланг, Зотов отдал на Бакаева, тот сделал передачу датчанину, который выстрелил сильно выше ворот.

'3

Интересно, что Тюкавин сегодня остался в запасе, а в нападении играет Грулев.

'1

Поехали!

16:30

Минута молчания в память о погибших в Кемерово шахтерах.

16:28

Выходят команды на поле, скоро начинаем!

16:26

Народа на трибунах «Казань-Арены» совсем мало. И не только в коронавирусных ограничениях дело. В Казани, к сожалению, футбол не является видом спорта номер один.

16:20

Московское «Динамо» набрало 29 очков в 15 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Казанский «Рубин» (22) располагается на девятом месте. Лидером чемпионата является санкт-петербургский «Зенит» (33).

16:17

Составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Хван Ин Бом, Дрейер, Бакаев, Хакшабанович, Кварацхелия, Онугха.

«Динамо»: Шунин, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Варела, Моро, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Грулёв.

16:16

Матч начнется в 16.30 мск.

16:15

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле принимает московское «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нет слов. Ком в горле»: коллеги по «Голосу» вспоминают Градского
Билан, Пелагея и подопечные Градского рассказали, каким артист был в жизни
Есть ли в России новый штамм COVID-19 «омикрон». Мнения разнятся
В Совфеде предположили, кто мог привезти омикрон-вариант коронавируса в Россию
Маски-шоу, спецназ, обыск. Как главный пристав Ленобласти допрашивал беременную подчиненную
Юрист оценила последствия ночного допроса беременной сотрудницы ФССП в Гатчине
В Нидерланды завезли новый штамм коронавируса
В Белоруссии рассказали, что литовские силовики избавились от тела беженца
Президент Литвы заявил, что военная интеграция РФ и Белоруссии угрожает странам НАТО
Мигранты устроили поножовщину со стрельбой на подмосковном складе Wildberries
Новости
Во Владивостоке расследуют загадочное убийство молодой пары
Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока –2»
Агент Баринова прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к его клиенту
Полина Гагарина рассказала, каким человеком был Александр Градский
Экс-футболист «МЮ» досрочно поздравил нового обладателя «Золотого мяча»
«Это не творчество»: правнук Достоевского раскритиковал граффити с портретом писателя
В Госдуме прокомментировали отказ норвежцев от участия в гонке
Все новости
Выйти вперед: Непомнящий играет против Карлсена белыми. LIVE
Шахматы. Матч за мировую корону. Карлсен — Непомнящий. 3-я партия. ОНЛАЙН
Что ждет минские соглашения при новом канцлере ФРГ
Как уход Меркель повлияет на ход войны в Донбассе
Медведева восхищалась с трибун, Валиева подняла зал рекордом: самые яркие фото Гран-при
Камила Валиева выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Сочи и установила два мировых...
«Единственное будущее для России». Шеф-повар — о том, как накормить страну
Шеф-повар рыбного ресторана Мещеряков рассказал, как проверить свежесть устрицы
Побег из Млечного Пути: сверхбыстрые звезды раскроют тайну темной материи
Астрономы придумали, как оценить распределение темной материи в нашей галактике
Кому из пенсионеров увеличат выплаты с 1 декабря
В ПФР разъяснили порядок начисления прибавок к пенсии
«Как молоды мы были». Умер Александр Градский
На руках 35 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Сравниваем смартфоны Samsung Galaxy A52, Xiaomi Poco F3 и Realme GT Neo2
Умер Александр Градский. Поэт, музыкант, наставник
В Москве скончался композитор Александр Градский
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
Как американские эксперты запутались в радарах российских истребителей
«Наших выгоняют»: посол России рассказал о ситуации с дипломатами в США
Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января
Электронные трудовые книжки – новая реальность
ЭТК упрощают устройство на работу и выход на пенсию
Блогеров выгнали, Лоза не приехал. Чем закончились экскурсии антиваксеров в «красную зону»
Экскурсию в больницу им. Филатова досрочно завершили из-за поведения антиваксеров

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+