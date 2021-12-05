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Спорт

Два удаления, два гола: «Динамо» в большинстве одолело «Уфу»

«Динамо» со счетом 2:0 одолело «Уфу» в 17-м туре чемпионата России

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«Динамо» празднует гол в ворота «Уфы» в матче Российской премьер-лиги

«Динамо» празднует гол в ворота «Уфы» в матче Российской премьер-лиги

Официальный Twitter «Динамо»
Московское «Динамо», занимающее вторую позицию в чемпионате России, со счетом 2:0 обыграло на своем поле «Уфу» в рамках 17-го тура национального первенства. Практически с самого начала первого тайма уфимцы играли в меньшинстве, а уже ближе к концу первого отрезка был удален еще один игрок команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Окончен
05 декабря 16:30
Динамо М
Москва
29' Макаров
86' Захарян
2 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

29' Макаров

6' Кротов

36' Касинтура

45' Грулёв

2-й тайм

86' Захарян

75' Ботака-Иобома

81' Беленов

Трансляция
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18:35

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

18:30

Итоговый счет поединка — 2:0 в пользу «Динамо». Команда не отпускает «Зенит» в чемпионской гонке. Голы на свой счет записали Денис Макаров и Арсен Захарян.

'90+3

Все! Звучит финальный свисток! Буквально вымучивает эту победу «Динамо», и это при условии, что подопечные Сандро Шварца играли в большинстве практически весь матч.

'90+1

Хороший дальний удар получился у только что вышедшего Плиева — чуть выше перекладины!

'90

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'89

еще одна замена от Сандра Шварца. Ярослав Гладышев заменил Грулева. Также Плиев вышел на поле, заменив Кутицкого.

'87

А вот и замена от «Динамо». Сильвестр Игбун появляется на поле вместо Макарова, который сегодня сам оформил гол и отдал голевую передачу.

'86

ГОООООООЛ! Вымучило «Динамо» еще один гол! Арсен Захарян! Макаров с правого фланга ворвался с мячом в штрафную, нашел пасом Захаряна, который ударом в касание забил.

'85

А ведь стоит вспомнить, что у московского клуба на два игрока больше на поле. Но что-то воспользоваться этим преимуществом «Динамо» не может.

'83

«Уфа» проводит позиционную атаку! Ордец головой выбил мяч из штрафной, прервав фланговый навес.

'81

Предупрежден Беленов за затяжку времени, слишком долго он готовил мяч для ввода в игру. Справедливости ради, голкипера можно понять.

'79

Моро пробил с дальней дистанции, но это было очень легко для Беленова. Сегодня как-то сильно хромает реализация у московского клуба. Тут есть с чего быть недовольными как фанатам, так и тренерскому штабу.

'77

Захарян и Макаров не смогли разобраться в своих действиях и понять друг друга. Первый отправил мяч не туда, куда побежал второй.

'75

Ботака получает желтую карточку за то, что сбил Тюкавина. Очевидно не дотягивался до мяча игрок «Уфы».

'74

Фанаты «Динамо», те, кто еще остались на трибунах, игрой своей команды недовольны. Свистят болельщики, когда Захарян с мячом совершает безрезультатное действие.

'73

Неманья Милетич таки выходит на поле вместо Йокича. Замен у «Уфы» больше нет.

'72

Футболист поле уже покинул, а игра продолжается. Новый игрок пока все еще готовится. Ввосьмером на некоторое время оказываются уфимцы.

'71

Кажется, сейчас «Уфе» потребуется провести пятую замену. Йокич лежит на газоне и подняться не может.

'69

А вот и редкий проход «Уфы» к штрафной соперника. Алиев бьет с острого угла, но траектория выбрана неправильно. У Шунина практически нет работы.

'68

Из центра штрафной затылком бьет Макаров — на месте Беленов, отправляет он мяч за пределы поля.

'65

«Уфа» делает еще одну замену. Камилов идет отдыхать, вместо него доиграет Голубев.

'63

Угловой снова разыгрывают хозяева, но очень уж неудачно мяч прилетает к Макарову, тот бьет в итоге сильно выше цели.

'61

Начинает сказываться на «Уфе» разность составов. Борется команда, но видно, что тяжело футболистам.

'59

А вот теперь действительно было опасно! Тюкавин вывел Фомина на удар с линии штрафной, Плиев выбивает мяч с линии ворот.

'58

Грулев показал Макарову, что готов принять, тот отдал пас, но в итоге удар головой снова не получился.

'56

Ботака пострадал в столкновении с соперником. Ему потребовалась медицинская помощь.

'54

Два потрясающих шанса сейчас было у «Динамо»! Тюкавин получил мяч на линии вратарской, пробил головой, Беленов летел в другую сторону, но в итоге мяч попадает вштангу. Его ловит Фомин на отскоке, но в итоге бьет в Журавлева.

'52

Практически не уходят динамовцы из чужой штрафной. Макаров пасует вперед, но не успевает к мячу Кутицкий.

'50

Не может пока «Динамо» ничего создать после угловых, хотя стоит отметить, что удары Захаряна выходят весьма разнообразными.

'48

Беленов спасает свою команду после прострела низом от Грулева.

'46

А «Уфа» в перерыве пошла сразу на три замены: появились Плиев, Алиев и Саплинов, которые заменили Никитина, Мрзляка и Агаларова.

'46

Фанаты «Динамо» покидают трибуны — знак солидарности всех болельщиков, который проходит в этом туре.

'46

Дает Безбородов свисток на второй тайм, поехали!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! Очень насыщенный у нас по событиям матч, и два удаления у «Уфы», и травма Шиманьски, а вот гол пока один. «Динамо» ведет после первого тайма в Москве.

45+4

Ну и Грулев получает желтую карточку за то, что задевает шипами ногу соперника.

'45+3

Очень рисково играет Журавлев на своего голкипера. Это чуть было не приводит к тому выходу один на один с одним из игроков «Динамо».

'45+1

Только чудо спасает «Уфу» от выхода Захаряна один на один, а следом еще и Фомин мажет с дальней дистанции.

'45

Четыре минуты добавлено. Весьма справедливо, было много долгих остановок.

'43

«Уфа» организовывает атаку, но он завершается фолом. Нарушает правила Фищенко.

'41

Удивительно, как сейчас без предупреждения остается Камилов. Очевидно грубо играл он в подножку Паршивлюку.

'39

А у Стукалова сейчас совещание со своим помощником. Можно представить, в каком состоянии сейчас тренер.

'38

Хорошо в обороне отрабатывает Йокич, останавливая мяч после не самого удачного навеса в штрафную.

'36

Да что происходит в этом матче! Второе прямое удаление у «Уфы», на сей раз поле покидает Касинтура, пошедший на фол последней надежды, чтобы остановить Грулева. На поле у уфимцев девять человек...

'35

Не получается у Грулева сегодня с ударами. С углового прилетел мяч ему на голову, но воспользоваться им качественно он не смог.

'33

Пытается Паршивлюк сыграть справа, но останавливают его защитники, не давая развить ничего опасного.

'31

«Динамо» не спешит отходить на свою половину поля, уверенно катает мяч на чужой, пытаясь придумать что-то позиционно.

'29

ГООООООЛ! И Все-таки дожимает «Динамо»! Захарян бил с радиуса штрафной, мяч подобрал Тюкавин и уже отдал пас на Макарова, которого упустили защитники. Никто ему не помешал пробить в дальнюю девятку!

'29

Фомин пытался пробить в касание после передачи от Макарова, но останавливает соперника Камилов, не давая нанести опасный удар.

'27

Прерывает Касинтура прострел Паршивлюка выносом за лицевую после того, как Камилов теряет мяч.

'25

Макаров попытался сделать красиво и ударить «ножницами», но в итоге у него ничего не получилось.

'23

Угловой «Уфы», в момент исполнения которого Беленов вышел почти к центральному кругу, завершился положением вне игры. Мрзляк забрался в офсайд.

'21

Очень жесткая у нас игра сегодня. Врезается Беленов в верховой борьбе в Ботаку с Бальбуэной, обоим игрокам потребовалась помощь медиков. Но в итоге все могут продолжить матч.

'19

Касинтуре в лицо прилетает от Кутицкого, и некоторое время нужно футболисту, чтобы прийти в себя. Но все в порядке, игру продолжить может.

'17

Йокич перехватывает дальний прострел Грулева и отправляет мяч подальше от своих ворот.

'15

Несколько угловых почти подряд разыгрывают динамовцы, но ни к чему опасному это не приводит. В последнем розыгрыше Кутицкий как-то странно сыграл головой.

'13

Большую часть времени сейчас «Динамо» проводит в атаке. Грулев бьет издали, но вместо ворот попадает в соперника.

'11

Весьма очевидную комбинацию попытались провернуть москвичи, отдав мяч на ход Тюкавину, но Беленов все видел.

'10

Попытка Захаряна прорваться в чужую штрафную не увенчалась успехом, остановили игрока.

'9

Грулев получает на фланге, но с ним ничего криминального. Продолжается игра.

'7

А игру Шиманьски продолжить не может. Экстренно проводит замену тренерский штаб «Динамо», на поле появляется Константин Тюкавин. Бодрое начало.

'6

И да. В дебюте матча прямую красную карточку получает Кротов. Тут, возможно, стоит подумать над этим решением, но оно уже вынесено. «Уфа» и так не была фаворитом, а теперь команде предстоит играть весь матч в меньшинстве. Не позавидуешь положению.

'5

А у нас тут все самое интересное начинается прямо с первых минут. кротов извиняется перед Шиманьски. Поляк продолжает лежать, а Безбородов пошел изучать видеоповтор на предмет прямой красной карточки.

'4

Польскому игроку, кстати, потребовалась медицинская помощь. Тут все в одно сложилось — и удар шипами, и скользкий газон, на котором футболист подвернул ногу.

'3

А вот и первая желтая карточка в матче — быстро. Предупрежден Кротов за то, что сшиб Шиманьски.

'2

Паршивлюк попытался сыграть у чужой штрафной, обработав мяч, но в итоге отпасовал прямо в соперника.

'1

В Москве достаточно сильная метель, много снега, поэтому мяч сегодня в игре желтый. С центра поля начинают хозяева.

'1

Звучит стартовый свисток, поехали! Первый тайм стартовал!

16:28

Встречу рассудил Владислав Безбородов.

16:25

А вот так выглядят составы команд, которые сегодня начнут игру с первых минут.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Кутицкий, Ордец, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Йокич, Ботака-Иобома, Кротов, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Касинтура.

16:20

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния 17-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Уфой».

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