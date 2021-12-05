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И да. В дебюте матча прямую красную карточку получает Кротов. Тут, возможно, стоит подумать над этим решением, но оно уже вынесено. «Уфа» и так не была фаворитом, а теперь команде предстоит играть весь матч в меньшинстве. Не позавидуешь положению.