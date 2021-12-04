Очень неоднозначную встречу провел ЦСКА. «Крылья Советов» большую часть матча смотрелись или лучше, или намного лучше, но все решили Игорь Акинфеев и единственный гол, созданный Чидерой Эджуке и забитый Эмилем Бохиненом. ЦСКА прерывает серию неудач, одерживая первую победу с конца октября, когда были обыграны те же «Крылышки». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Чидера Эджуке сначала сфолил, а потом не дал соперникам быстро разыграть штрафной и получил за это желтую карточку.
Ломаев вылавливает на границе вратарской мяч, поданный Дзагоевым с флангового штрафного в сторону Заболотного.
Никита Чернов фолит на фланге на прокинувшем мимо него мяч Бохинене и получает желтую карточку. Встречает ее саркастичной ухмылкой, но с арбитром тут сложно не согласиться.
Заболотный выскочил один на один с Ломаевым, но голкипер «Крыльев» рукой смог отразить на угловой!
Двойная замена теперь у «Крыльев»: Денис Якуба и Сергей Пиняев поменяли Дмитрия Иванисеню и Романа Ежова.
После подачи углового Дивеев выиграл в самарской штрафной воздух и скинул мяч партнеру под удар, но в итоге мяч забрал Ломаев.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Эмиль Бохинен — 0:1! Вот так развитие событий! Вроде бы окончательно ушедший в тень Эджуке вдруг пошел в дриблинг, ворвавшись в штрафную слева. Нигериец обыграл Иванисеню и Бегича и набросил мимо вратаря и защитников от лицевой на линию вратарской на второй темп, откуда Бохинен первым же касанием в матче с лета расстрелял пустые ворота!
Лежит на газоне Бегич. В верховой борьбе, выпрыгивая, Заболотный засадил тому затылком в подбородок снизу.
В позиционном наступлении футболисты «Крыльев Советов». Вроде бы перехватили армейцы, но Зайнутдинова обокрал Зиньковский, который сам и пробил из-за штрафной низом в створ — Акинфеев оказался там, где надо, и легко поймал.
По двое вынуждены встречать Зиньковского футболисты ЦСКА. Непросто против самарского вингера им.
Двойная замена у «Крыльев Советов»: Дмитрий Цыпченко заменил Владислава Сарвели, а Иван Сергеев вышел вместо Максима Глушенкова.
Едва голевой момент не случился после обыгрыша Зиньковского в штрафной ЦСКА, но успел Дивеев поставить корпус и оттеснить самарского дриблера от мяча.
Глушенков наносит удар в касание после прострела справа и отскока, немного не попадая в ближний угол.
Очень жесткий отбор Дивеева против Глушенкова на углу армейской штрафной, но в рамках правил. А атака началась с перехвата Пруцева на чужой половине.
Ломаев отражает дальний удар Мухина! Ну а дальше Бейл опередил Зайнутдинова и не позволил добить.
Первая подача Дзагоева ничего не дала, но мяч отскочил к нему же, и после повторного навеса головой в створ пробил Дивеев — Ломаев поймал.
Марио Фернандес заработал фол на фланге метрах в 35 от ворот «Крыльев». Бейл крайне удивлен решением арбитра. Действительно, спорным выглядит эпизод.
Зиньковский навесил издали, Сарвели пытался подправить головой, но не дотянулся до мяча. Ну а Акинфеев поймал снаряд в падении.
ЦСКА поактивнее в начале второй половины встречи, но «Крылья» в то же время готовы все время взрываться быстрыми контрвыпадами.
Эджуке перехватил мяч слева от штрафной «Крыльев». Вошел в нее, переложил на правую ногу, затем убирал под левую, но защитники не купился, и все закончилось фолом в атаке.
ЦСКА больше владел мячом в первом тайме (53%) и имел пару моментов, но в целом первая половина игры прошла с перевесом «Крыльев Советов». 12-4 по ударам в пользу хозяев. Ждем вторую половину.
Быстрая и массированная атака «Крыльев» разгонялась Иванисеней. Встрети сопротивление на подступах к штрафной он сыграл направо на Ежова, но мяч перехватил Бийол.
Сумбурная игра пошла к концу первого тайма. И ни у одной из команд сейчас мяч долго не держится.
МОМЕНТ! Классная быстрая атака «Крыльев». Зиньковский из глубины забросил в штрафную на Глушенкова, тот уже от лицевой сделал пас назад в центр на Ежова, который расстреливал в касание в упор — Акинфеев прочитал и в прыжке просто вытащил ЦСКА!
Ничего не получается при подаче углового у ЦСКА, а Игорь Осинькин, наставник «Крыльев Советов», получает желтую карточку за эмоции на бровке.
Момент! ЦСКА провел контратаку, Эджуке на скорости прошел справа и сделал пас на ближнюю штангу на Заболотного, но тот попал в Зеффана. Будет угловой.
Забрасывает со штрафного Глушенков мяч в штрафную, и дело заканчивается еще одним, уже пятым угловым «крылышек».
Буквально душат самарцы сейчас гостей. В итоге Заболотный фолит на фланге у самой бровки на грани карточки.
АКИНФЕЕВ! Еще один розыгрыш, а потом подача Глушенкова. Иванисеня сделал скидку к центру вратарской, а подстроившийся Чернов в касание ногой переправил мяч в створ — Акинфеев успел среагировать, сложиться и потващить!
«Крылья Советов» перевели в атаке мяч на правый фланг и усилиями Мехди Зеффана заработали угловой. Довольно интересно разыграли низом, после чего сделали подачу. Ее армейцы вынесли, но вторым темпом атака хозяев привела к еще одному корнеру.
Марио Фернандес столкнулся в воздухе головами с Гленом Бейлом. Оказывают помощь армейцу, но игру он продолжит.
Ну а фанаты «Крыльев Советов» покидают свой сектор на 14-й минуте в знак солидарности с болельщиками из-за действий полиции в отношении поклонников ЦСКА на матче армейцев против «Зенита» в прошлом туре.
Хорошая позиционная атака «Крыльев» с быстрой перепасовкой, и в итоге после передачи Глушенкова уже в глубину штрафной мяч рикошетом от ноги Дивеева ушел на угловой.
Зиньковский снова пошел в дриблинг слева от штрафной ЦСКА, но на этот раз против него был Марио Фернандес, отобравший мяч чисто.
Эджуке перехватывает мяч недалеко от штрафной площади, врывается в нее и бьет — Ломаев тащит! Правда, сильный удар пришелся фактически в него.
Низковато и не очень удачно навешивает Зиньковский — вернувшийся на стандарт в свою штрафную Антон Заболотный выбивает мяч головой.
В начале встречи мяч больше держится у футболистов «Крыльев Советов». И Антон Зиньковский зарабатывает на себе фол недалеко от угла штрафной на левом фланге. Ахметов сфолил.
Первый в матче угловой заработали самарцы. Разыграли на коротке, после чего последовала подача на ближний угол вратарской, где мяч выбил Ильзат Ахметов.
Уже фланговая атака у ЦСКА прошла. Заболотный оказался на фланге и оттуда подал, но не слишком удачно.
Глушенков сегодня в стартовом составе заменяет получившего какое-то повреждение на предыгровой тренировке Ивана Сергеева. Впрочем, форвард сборной России все равно попал в заявку на игру и сегодня в запасе.
Ежов в быстрой атаке самарцев подает в штрафную на Максима Глушенкова, но тот как следует не дотягивается до мяча головой.
ЦСКА успел сбегать в атаку, а потом уже хозяева дошли до чужой штрафной и заработали аут у самой лицевой линии.
А вот стартовый состав ЦСКА от Алексея Березуцкого:
Акинфеев — Марио Фернандес, Набабкин, Дивеев, Бийол, Обляков — Мухин, Ахметов, Зайнутдинов — Эджуке, Заболотный.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин:
Ломаев — Зеффан, Бегич, Чернов, Бейл — Ежов, Пруцев, Иванисеня, Зиньковский — Сарвели, Глушенков.