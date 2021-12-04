Матч окончен

Очень неоднозначную встречу провел ЦСКА. «Крылья Советов» большую часть матча смотрелись или лучше, или намного лучше, но все решили Игорь Акинфеев и единственный гол, созданный Чидерой Эджуке и забитый Эмилем Бохиненом. ЦСКА прерывает серию неудач, одерживая первую победу с конца октября, когда были обыграны те же «Крылышки». Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.