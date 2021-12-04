16:52

У «Ахмата» три победы подряд в РПЛ и четыре победы в последних пяти играх. Президент клуба Магомед Даудов перед матчем заявил, что цель грозненского клуба — еврокубки. И под эту задачу «Ахмат» планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.