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Вспомнить про чемпионат: «Спартак» принимает «Ахмат». LIVE

РПЛ. 17-й тур. «Спартак» — «Ахмат». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Спартак» - «Ахмат»

Эпизод матча «Спартак» - «Ахмат»

РИА Новости
В матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на «Открытие Арене» грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Матч не начался
04 декабря 17:00
Спартак М
Москва
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:52

У «Ахмата» три победы подряд в РПЛ и четыре победы в последних пяти играх. Президент клуба Магомед Даудов перед матчем заявил, что цель грозненского клуба — еврокубки. И под эту задачу «Ахмат» планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

16:50

В РПЛ «Спартак» не выигрывал в шести последних матчах, четыре матча команда завершила вничью и дважды проиграла. Интересно, что последнюю победу в чемпионате красно-белые одержали как раз над «Ахматом», случилось это 3 октября.

16:45

«Ахмат» набрал 24 очка и занимает седьмое место в РПЛ, у «Спартака» 20 баллов и десятая позиция.

16:40

Составы команд: «Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.

16:35

Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

16:30

Добрый день! Мы приветствуем вас на матче 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом»!

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