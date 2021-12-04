У «Ахмата» три победы подряд в РПЛ и четыре победы в последних пяти играх. Президент клуба Магомед Даудов перед матчем заявил, что цель грозненского клуба — еврокубки. И под эту задачу «Ахмат» планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
В РПЛ «Спартак» не выигрывал в шести последних матчах, четыре матча команда завершила вничью и дважды проиграла. Интересно, что последнюю победу в чемпионате красно-белые одержали как раз над «Ахматом», случилось это 3 октября.
«Ахмат» набрал 24 очка и занимает седьмое место в РПЛ, у «Спартака» 20 баллов и десятая позиция.
Составы команд: «Спартак»: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Швец, Харин, Полярус, Архипов.
Первый выход в стартовом составе «Спартака» для Даниила Денисова— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 4, 2021
Удачи, Даня! pic.twitter.com/BZQheB3V3F