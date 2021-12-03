Матч окончкен

«Ростов» очень быстро вышел вперед, а затем забил второй, но «Зенит» в итоге смог отыграться и был близок к победе. Хотя и у ростовчан был шансик вырвать победу в концовке. Шикарный матч в итоге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.