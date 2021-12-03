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Спорт

Суперматч: «Зенит» спасся с минус два у «Ростова»

«Зенит» сыграл волевую ничью с «Ростовом»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
В 17-м туре Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на своем поле принимал «Ростов». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
Окончен
03 декабря 19:00
Зенит
Санкт-Петербург
31' Клаудиньо
69' Клаудиньо
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
11' Полоз
25' Комличенко
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
1-й тайм

9' Чистяков

27' Ракицкий 31' Клаудиньо

42' Ерохин

11' Полоз

25' Комличенко 29' Глебов

2-й тайм

69' Клаудиньо

78' Клаудиньо

86' Сутормин

54' Комличенко 59' Терентьев

61' Калинин

80' Мелёхин

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончкен

«Ростов» очень быстро вышел вперед, а затем забил второй, но «Зенит» в итоге смог отыграться и был близок к победе. Хотя и у ростовчан был шансик вырвать победу в концовке. Шикарный матч в итоге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+5

Все, финальный свисток Матюнина фиксирует волевую ничью «Зенита» против «Ростова». Это был огненный матч.

'90+4

В перекладину попадает мяч после удара Ракицкого!

90+2

Позиционная атака «Зенита» закончилась-таки фолом на Клаудиньо практически на линии штрафной. Идеальная точка для Ракицкого!

'90+1

Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Азмун бьет головой в борьбе с Альмквистом после подачи с угла поля неточно.

'90

Повезло «Ростову»! После аута и выигранного Осипенко воздуха с подбора из штрафной с лета пробил Мостовой. Очень плотно, мяч попал в Осипенко и свернул на угловой!

'89

Ракицкий неудачно подал. Там был только Лангович.

'88

Сутормин недалеко от штрафной зарабатывает фол. Баштуш сбил его. Могло быть очень опасно.

'87

Штанга! После навеса и удара Баштуша головой Кержаков пальцами дотягивается до мяча и переводит его в штангу!

'86

Не было там руки у Клаудиньо. А атака «Ростова» закончилась весьма спорным фолом Алексея Сутормина на Игоре Калинине на желтую карточку. Калинину было очень больно, но он сам фактически ударил в ногу ничего не делавшего зенитовца.

'85

Та-ак, «Ростов» заработал угловой. Фольмер подал в штрафную, но и Баштушу, и Соу было неудобно бить. «Ростов» подобрал мяч и продолжил атаку вторым темпом. Байрамян скинул в центр вратарской и даже сигнализировал о руке у кого-то из зенитовцев.

'84

Вместо Артема Дзюбы на поле вышел Алексей Сутормин.

'83

Клаудиньо дал пас на ход Дзюбе, но у того на рывке кончился бензин.

'82

Мостовой активно вышел. После дриблинга на фланге отдал под навес Ракицкому, но Ярослав подал в руки Песьякову.

'81

Виктор Мелехин не дает «Зениту» выйти в атаку со своей половины поля и тоже получает желтую карточку.

'81

А Далера Кузяева заменил Андрей Мостовой.

'80

Вместо Дмитрия Полоза в игру вступил Кирилл Фольмер.

'79

Клаудиньо получает желтую карточку за удара Байрамяну по ногам сзади.

'77

Азмун добирается макушкой до навеса Дугласа Сантоса, но удара не вышло, и потом Альмквист на угловой выбил.

'76

12-4 по ударам в этом матче. Ни одного не нанес «Ростов» во втором тайме. Только обороняется.

'75

Есть ощущение, что из последних сил держится «Ростов» в этом матче.

'73

Матюнин отправил Али Соу с поля снять сережки. И такое бывает.

'72

Байрамян очень грубо сзади влетел в Кузяева. Игра не остановлена, потому что мяч у «Зенита». И в итоге хавбек «Ростова» избегает предупреждения, а ведь карточка для него привела бы к дисквалификации.

'71

Тут же двойная замена у «Ростова»: вместо Николая Комличенко вышел Али Соу, а Дениса Терентьева поменял Андрей Лангович.

'70

ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 2:2! Уверенно пробивает низом в угол бразилец. Песьяков угадывает, но без вариантов.

'69

VAR проверяет. Там мяч попал в грудь Альмквисту, а от нее в руку. ПЕНАЛЬТИ ПОДТВЕРЖДЕН!

'67

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «РОСТОВА»! Классная атака «Зенита», в которой уже несколько передач было внутри штрафной. После последнего Караваев бил в упор и, видимо, попал Альмквисту в руку! Матюнин на точку указал уверенно.

'66

«Зенит» полностью контролирует территорию, но это было и так понятно. «Ростов» держится.

'64

Фан-трибуна «Зенита», кстати, покинула стадион в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которых несправедливо, по мнению сообщества болельщиков, задержали (а некоторых и осудили) после игры прошлого тура как раз против «Зенита». Все из-за пиро-шоу.

'62

Еще один фол ростовчан на желтую карточку. На этот раз наказан Игорь Калинин.

'61

Очень опасная подача со штрафного, но никто не успевает к мячу. Хотя и так чуть в ворота он не залетел.

'60

Денис Терентьев не успевает к мячу, наступая на ногу Дугласу Сантосу, и получает желтую карточку.

'57

Байрамян сбил недалеко от штрафной Кузяева. Ракицкий сделал короткий разбег и не ударил, а дал пас вперед низом, но ростовчане прочитали розыгрыш.

'55

Желтая карточка Николаю Комличенко за опасную игру против Ловрена.

'53

Еще один угловой «Зенита», подача в штрафную, скидка Азмуна на дальнюю штангу, где Ловрен до мяча дотянулся, но в створ попасть уже было сложно.

'51

Кузяев пробил из-за штрафной низом — мяч свалился с ноги.

'48

Штрафной на себе заработал Барриос. Ракицкий подал в штрафную, но это не привело ни к чему.

'46

Двойную замену сделал Семак: вместо Малкома и Александра Ерохин вышли Сердар Азмун и Вильмар Барриос.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Огонь сегодня творится в Санкт-Петербурге. «Ростов» ведет, хотя по статистике владеет мячом 30% времени всего. По ударам 5(2) — 4(2) в пользу хозяев. Ждем не менее интересного второго тайма.

'45+2

Блокируют ростовчане дальний удар Вендела, и на этом первый тайм завершается — свисток на перерыв.

'45+1

Хм, всего две минуты добавлено.

'45

Дзюба влетает в Песьякова во вратарской, не давая тому добраться до мяча. Фол в атаке.

'44

Очень нервная битва. Постоянные споры, много остановок. Наверняка добавит Матюнин прилично.

'42

Александр Ерохин ударил по ногам Комличенко и получил желтую карточку.

'40

Из вратарской без помех с паса Малкома бил Ерохин — КАК НЕ ПОПАЛ?

'39

Вместо расстроенного Дмитрия Чистякова на поле появился Деян Ловрен.

'37

Угловой был у «Зенита», но ничем опасным он не закончился.

'35

Чистяков мог вторую карточку полуить за грубый фол на Бйрамяне, но Матюни пожалел.

'33

Очень опасная была атака «Зенита», но Матюнин ее остановил, посчитав, что Вендел подыграл себе рукой при приеме мяча.

'31

ГОООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:2! «Зенит» быстро возвращается в игру. Ракицкий закидывает из глубины в штрафную, Кузяев головой скидывает назад, а Клаудиньо шикарно бьет с лета в девятку!

'29

Вендел принял мяч и успел развернуть корпус, а Данил Глебов влетел в него, не сумев остановиться. Желтая карточка.

'28

ГОЛ ЗАСЧИТАН!

'28

Смотрят момент на предмет легитимности борьбы Комличенко и Ракицкого. Форвард сыграл плечом в плечо, а потом принял мяч и забил. Матюнина позвали смотреть гол!

'27

VAR проверяет гол, а пока Ярослав Ракицкий получает желтую карточку за неспортивное поведение.

'25

ГОООООООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 0:2! Шикарно перебрасывает Комличенко мячом Кержакова из-за штрафной. Там ростовчане дважды жестко в отборе сыграли, в том числе сам нападающий. Вполне возможно, взятие ворот и отменят.

'23

Продолжает позиционно давить «Зенит», но сейчас Терентьев грамотно проводил за лицевую линию пас Вендела во фланг на Дугласа Сантоса.

'22

Глебов классно сыграл на фланге, подал на Полоза, тот скинул с линии вратарской головой назад под удар кому-то из партнеров, но неточно.

'21

Угловой заработал «Зенит», и после подачи Ракицкого головой пробил Чистяков — рядом с дальней штангой.

'19

Очень активно давят хозяева, в основном задействуя левый фланг, но ростовчане пока обороняются очень четко.

'17

Доходит-таки мяч до Дзюбы после навеса Сантоса, и Артем, выиграв воздух у Осипенко, бьет головой в створ, но слабо и в руки Песьякову.

'16

Дальний удар сместившегося с мячом с фланга в центр Малкома, но мяч не долетел до ворот, попав в Ерохина.

'14

Дуглас Сантос прокинул мяч Мелехину между ног и упал, врезавшись в игрока «Ростова», но, вопреки ожиданиям зенитовцев, фола нет.

'13

«Зенит» сразу же рванул вперед, уже с правого фланга подача от лицевой, но слишком сильная и высокая даже для Дзюбы.

'11

ГОООООООООООООООЛ! Дмитрий Полоз — 0:1! Угадал Кержаков направление удара, но Полоз аккуратно и четко пробил в самую девятку! Без вариантов.

'10

Дмитрий Полоз будет бить, но все затягивается из-за видеопроверки. Впрочем, особых сомнений нет — фол был.

'9

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! Вот это скорость развил Альмквист! Играючи опередил имевшего солидную фору Чистякова после проникающей передачи от Байрамяна. Матюнин без колебаний указал на точку, еще и показал желтую карточку Дмитрию Чистякову!

'8

И снова Клаудиньо на левый край мяч доставили, а тот опять выполнил подачу в штрафную, с фланга из глубины. С тем же результатом, что и в прошлый раз.

'7

Крайне невысок темп игры. «Зенит» медленно катает мяч поперек поля. «Ростов» пассивно и компактно расположился на своей половине поля.

'5

Мяч в основном под контролем у хозяев, и хотя они события не форсируют, Терентьев грубовато встречает Клаудиньо, отдававшего пас поперек поля в касание, находясь спиной к чужим воротам в центральном круге. Бразилец падает, а Матюнин делает Терентьеву устное внушение.

'3

Первая подача в штрафную «Ростова» с левого фланга зенитовцев. Вырезал Клаудиньо, но вышло так себе — мяч прилетел к Песьякову в руки.

'1

Сегодня впервые в истории РПЛ AVAR работает девушка! Ассистентом видеоарбитра в этом матче является Екатерина Курочкина.

'1

Поееееееееехали! Матч начался.

18:55

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным.

18:50

А вот стартовый состав «Ростова» Виталия Кафанова:

Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Мелехин, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Комличенко.

18:45

Уже известны составы команд, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:

Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Вендел, Кузяев — Малком, Ерохин, Клаудиньо — Дзюба.

18:40

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции поединка 17-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом».

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