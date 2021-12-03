«Ростов» очень быстро вышел вперед, а затем забил второй, но «Зенит» в итоге смог отыграться и был близок к победе. Хотя и у ростовчан был шансик вырвать победу в концовке. Шикарный матч в итоге. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все, финальный свисток Матюнина фиксирует волевую ничью «Зенита» против «Ростова». Это был огненный матч.
Позиционная атака «Зенита» закончилась-таки фолом на Клаудиньо практически на линии штрафной. Идеальная точка для Ракицкого!
Повезло «Ростову»! После аута и выигранного Осипенко воздуха с подбора из штрафной с лета пробил Мостовой. Очень плотно, мяч попал в Осипенко и свернул на угловой!
Штанга! После навеса и удара Баштуша головой Кержаков пальцами дотягивается до мяча и переводит его в штангу!
Не было там руки у Клаудиньо. А атака «Ростова» закончилась весьма спорным фолом Алексея Сутормина на Игоре Калинине на желтую карточку. Калинину было очень больно, но он сам фактически ударил в ногу ничего не делавшего зенитовца.
Та-ак, «Ростов» заработал угловой. Фольмер подал в штрафную, но и Баштушу, и Соу было неудобно бить. «Ростов» подобрал мяч и продолжил атаку вторым темпом. Байрамян скинул в центр вратарской и даже сигнализировал о руке у кого-то из зенитовцев.
Мостовой активно вышел. После дриблинга на фланге отдал под навес Ракицкому, но Ярослав подал в руки Песьякову.
Виктор Мелехин не дает «Зениту» выйти в атаку со своей половины поля и тоже получает желтую карточку.
Азмун добирается макушкой до навеса Дугласа Сантоса, но удара не вышло, и потом Альмквист на угловой выбил.
Байрамян очень грубо сзади влетел в Кузяева. Игра не остановлена, потому что мяч у «Зенита». И в итоге хавбек «Ростова» избегает предупреждения, а ведь карточка для него привела бы к дисквалификации.
Тут же двойная замена у «Ростова»: вместо Николая Комличенко вышел Али Соу, а Дениса Терентьева поменял Андрей Лангович.
ГООООООООООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 2:2! Уверенно пробивает низом в угол бразилец. Песьяков угадывает, но без вариантов.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «РОСТОВА»! Классная атака «Зенита», в которой уже несколько передач было внутри штрафной. После последнего Караваев бил в упор и, видимо, попал Альмквисту в руку! Матюнин на точку указал уверенно.
Фан-трибуна «Зенита», кстати, покинула стадион в знак солидарности с болельщиками ЦСКА, которых несправедливо, по мнению сообщества болельщиков, задержали (а некоторых и осудили) после игры прошлого тура как раз против «Зенита». Все из-за пиро-шоу.
Очень опасная подача со штрафного, но никто не успевает к мячу. Хотя и так чуть в ворота он не залетел.
Денис Терентьев не успевает к мячу, наступая на ногу Дугласу Сантосу, и получает желтую карточку.
Байрамян сбил недалеко от штрафной Кузяева. Ракицкий сделал короткий разбег и не ударил, а дал пас вперед низом, но ростовчане прочитали розыгрыш.
Еще один угловой «Зенита», подача в штрафную, скидка Азмуна на дальнюю штангу, где Ловрен до мяча дотянулся, но в створ попасть уже было сложно.
Двойную замену сделал Семак: вместо Малкома и Александра Ерохин вышли Сердар Азмун и Вильмар Барриос.
Огонь сегодня творится в Санкт-Петербурге. «Ростов» ведет, хотя по статистике владеет мячом 30% времени всего. По ударам 5(2) — 4(2) в пользу хозяев. Ждем не менее интересного второго тайма.
Блокируют ростовчане дальний удар Вендела, и на этом первый тайм завершается — свисток на перерыв.
Очень опасная была атака «Зенита», но Матюнин ее остановил, посчитав, что Вендел подыграл себе рукой при приеме мяча.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Клаудиньо — 1:2! «Зенит» быстро возвращается в игру. Ракицкий закидывает из глубины в штрафную, Кузяев головой скидывает назад, а Клаудиньо шикарно бьет с лета в девятку!
Вендел принял мяч и успел развернуть корпус, а Данил Глебов влетел в него, не сумев остановиться. Желтая карточка.
Смотрят момент на предмет легитимности борьбы Комличенко и Ракицкого. Форвард сыграл плечом в плечо, а потом принял мяч и забил. Матюнина позвали смотреть гол!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 0:2! Шикарно перебрасывает Комличенко мячом Кержакова из-за штрафной. Там ростовчане дважды жестко в отборе сыграли, в том числе сам нападающий. Вполне возможно, взятие ворот и отменят.
Продолжает позиционно давить «Зенит», но сейчас Терентьев грамотно проводил за лицевую линию пас Вендела во фланг на Дугласа Сантоса.
Глебов классно сыграл на фланге, подал на Полоза, тот скинул с линии вратарской головой назад под удар кому-то из партнеров, но неточно.
Угловой заработал «Зенит», и после подачи Ракицкого головой пробил Чистяков — рядом с дальней штангой.
Очень активно давят хозяева, в основном задействуя левый фланг, но ростовчане пока обороняются очень четко.
Доходит-таки мяч до Дзюбы после навеса Сантоса, и Артем, выиграв воздух у Осипенко, бьет головой в створ, но слабо и в руки Песьякову.
Дальний удар сместившегося с мячом с фланга в центр Малкома, но мяч не долетел до ворот, попав в Ерохина.
Дуглас Сантос прокинул мяч Мелехину между ног и упал, врезавшись в игрока «Ростова», но, вопреки ожиданиям зенитовцев, фола нет.
«Зенит» сразу же рванул вперед, уже с правого фланга подача от лицевой, но слишком сильная и высокая даже для Дзюбы.
ГОООООООООООООООЛ! Дмитрий Полоз — 0:1! Угадал Кержаков направление удара, но Полоз аккуратно и четко пробил в самую девятку! Без вариантов.
Дмитрий Полоз будет бить, но все затягивается из-за видеопроверки. Впрочем, особых сомнений нет — фол был.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «ЗЕНИТА»! Вот это скорость развил Альмквист! Играючи опередил имевшего солидную фору Чистякова после проникающей передачи от Байрамяна. Матюнин без колебаний указал на точку, еще и показал желтую карточку Дмитрию Чистякову!
И снова Клаудиньо на левый край мяч доставили, а тот опять выполнил подачу в штрафную, с фланга из глубины. С тем же результатом, что и в прошлый раз.
Крайне невысок темп игры. «Зенит» медленно катает мяч поперек поля. «Ростов» пассивно и компактно расположился на своей половине поля.
Мяч в основном под контролем у хозяев, и хотя они события не форсируют, Терентьев грубовато встречает Клаудиньо, отдававшего пас поперек поля в касание, находясь спиной к чужим воротам в центральном круге. Бразилец падает, а Матюнин делает Терентьеву устное внушение.
Первая подача в штрафную «Ростова» с левого фланга зенитовцев. Вырезал Клаудиньо, но вышло так себе — мяч прилетел к Песьякову в руки.
Сегодня впервые в истории РПЛ AVAR работает девушка! Ассистентом видеоарбитра в этом матче является Екатерина Курочкина.
А вот стартовый состав «Ростова» Виталия Кафанова:
Песьяков — Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин — Мелехин, Глебов, Байрамян — Полоз, Альмквист, Комличенко.
Уже известны составы команд, давайте на них посмотрим. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Зенита» Сергей Семак:
Кержаков — Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос — Вендел, Кузяев — Малком, Ерохин, Клаудиньо — Дзюба.