На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До встреч на чемпионате России уже в новом году!
Безумно обидное поражение для «Спартака», конечно. Давила команда большую часть времени, имела большое количество моментов, но так и не смогла их реализовать. А «Сочи» был очень хорош в своей обороне, терпел и дождался своих моментов. Теперь самый главный вопрос для столичной команды — уволят ли Виторию или нет.
Все! Звучит финальный свисток! «Сочи» совершил в этом матче, кажется, невероятное! Выстоял под сильнейшим давлением, не дал забить, а сам забил три. В итоге «Спартак» этот матч проигрывает со счетом 0:3.
Да что у нас за матч такой? Кофрие получает красную карточку за практически фол последней атаки. И что? Правильно, пенальти, потому что нарушение было в штрафной.
ГОООООООООООООООЛ! КАК ЭТО СЕЙЧАС? «Сочи» удваивает счет! И это Ивелин Попов с потрясающей передачи Бурмистрова! Вот это да!
Опасно в очередной раз! Зобнин наносит потрясающий удар, казалось даже, что мяч залетел, но с внешней стороны мяч ударился о сетку.
КАК СЕЙЧАС НЕ ПОПАДАЕТ «СПАРТАК»?! Убойнейшая позиция, и нужно было забивать, просто обязаны были футболисты, но в подкат бросается Заика, и мяч летит рядом со штангой. ну что, что нужно еще «Спартаку», чтобы забить?
Очень хорош Родриго в этом матче, постоянно выносит мячи, снимает верх, постоянно останавливает проходы «Спартака».
Очень редкий проход «Сочи» к штрафной Селихова не завершается ничем опасным. Чуть ли не впервые Ивелин Попов касается мяча.
Очень напряженно в штрафной «Сочи» сейчас, два удара Мозеса проходит, но один попадает в Родриго, а второй летит выше ворот.
Ну сколько же моментов голевых создает «Спартак»! Зобнин пробивает, мяч рикошетит, но летит мимо.
Тут же замены у «Сочи»: Жоазиньо уходит, вместо него Бурмистров, также на поле появляется Попов вместо Барсова.
Вот это да! Нобоа получает красную карточку за то, что очень грубо пошел в стык с Промесом и наступил ему на ахилл.
Опасно! Промес вырывается на позицию после ошибки футболистов «Сочи», но удар не удается — мяч летит рядом со штангой.
Набирает скорость Ломовицкий, открывается под пас Мелкадзе, и в итоге от Родриго мяч уходит на угловой.
Пытаются доставить спартаковцы мяч на чужую половину поля и к штрафной, но очень грамотно играет оборона «Сочи».
Опасно! Отличную контратаку проводит «Сочи». Нобоа отправил мяч на Жоазиньо, тот отпасовал на Барсова, которого никто не контролировал. Тот бьет выше Селихова, который бросается ему наперерез. В итоге мяч летит выше ворот.
Длинный заброс проходит на Барсова, но там спартаковцы успели вернуться к своим воротам, и мяч вернулся под контроль красно-белых.
Попытка пробраться через правый фланг у «Спартака» не удается. Очень хорошо контролируют свою штрафную сочинцы, хотя и надолго отодвинуть игру от своих ворот у них не удается.
В центре поля сочинцы выигрывают борьбу, но ценой Кирилла Заики, который оказывается газоне, корчась от боли.
Завершен первый тайм! Очень интересная игра у нас происходит в «Сочи». Вторую половину первого тайма «Спартак» давил соперника, имел несколько голевых моментов, но впереди хозяева со счетом 1:0. Мяч был забил с пенальти, его автором стал Кристиан Нобоа. Отдохнем!
Редкий во второй половине тайма проход «Сочи» к воротам завершается контратакой Мозеса. Его Прохин останавливает в подкате.
Опасно! Прорывается Мозес очень опасно по флангу, но спасает Адамов! А тем временем три минуты добавлено.
Мозес пытается атаковать через фланг и нанести удар с острого угла, но от игрока «Сочи» мяч снова уходит на угловой. Юрганов последнего выбивает мяч подальше от своей штрафной.
Очень хороший перехват был от Зобнина, но вот пас для Промеса был очень неудобным, что привело только к угловому. Родриго снимает верх.
С перевесом «Спартака» проходят последние минуты первого тайма. Наседают подопечные Руя Витории, для которого этот матч может стать последним на посту наставника красно-белых.
Жиго поднялся, в полном порядке. В эпизоде, кстати, вроде как не было никакого нарушения правил. Угловой «Спартак» разыгрывает, и после рикошета от Юрганова мяч летел очень опасно, но мимо.
Штрафной привел только к угловому и паданию Жиго. Лежит на газоне он и держится на лицо. Медики на поле.
Юсупов получает желтую карточку. В очень жестком подкате пошел он на Игнатова, и сильно получил по ноге игрок «Спартака».
Но стоит отметить, что сейчас практически не пускают спартаковцы соперников на свою половину поля.
Раз за разом пытаются придумать что-то спартаковцы, но пока не особо удается. Очень плотно обороняется «Сочи».
«Спартак» пытается начать атаку со своей половине поля, но не очень удается. Останавливают спартаковцев защитники «Сочи».
Так, а вот эпизод со штрафным у нас не заигран. После удара Жоазиньо мяч попадает в руку Игнатову, и сейчас идет проверка по поводу назначения пенальти. Идет Иванов смотреть.
Достаточно опасный штрафной разыгрывают сочинцы, но в итоге мяч после удара Жоазиньо попадает в стенку.
А вот это было опасно! Очень резкая и прострельная атака «Сочи» прошла, сначала спасает Селихов, выдавая прекрасный сэйв, а следом мяч после небольшой паники в штрафной выносят защитники красно-белых.
Удар сочинцев из-за пределов штрафной площади. Не очень прицельно бил Барсов, мяч в итоге прошел рядом со штангой.
Была проведена минутой ранее опасная атака «Спартака», которая завершилась ударом Промеса, мяч забрал вратарь. А следом «Сочи» вновь пытается прессинговать на чужой половине поля.
Прерывает «Спартак» атаку «Сочи», которая докатилась до ворот Селихова, но до финального удара не была доведена.
Пока не получается у «Спартака» развить атаку, вынуждены защитники перекатывать мяч между собой на своей половине поля.
Атакуют сочинцы через центр, Нобоа играет на Жоазиньо одним касанием, но в итоге все привело только к угловому.
Не получается контратака у «Спартака», слишком долго думал Игнатов, что ему делать с мячом. Это приводит к потере.
А у нас первое повреждение матче. Юсупов столкнулся с Кофрие достаточно жестко, в итоге прикладывают лед к голове игрока «Сочи», но сможет продолжить игру Юсупов.
Дает Иванов свисток на первый матч! В «Сочи», кстати, изменения: Кассьера получил травму во время разминки, вместо него Барсов.
Появляются команды на поле. Сегодня на «Фиште» «Спартак» ждет очень горячая поддержка, кстати говоря.
Поединок проходит в Сочи, и вот так выглядят стартовые составы команд:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.
Наш стартовый состав на #СочиСпартак— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 13, 2021
Айртон и Соболев пропускают матч из-за дисквалификаций, Ларссон – из-за повреждения pic.twitter.com/BQ6P8BtPeY