13 декабря 2021, 19:00 Спорт Два пенальти, два удаления: «Спартак» проиграл «Сочи» «Сочи» на своем поле одолел «Спартак» в 18-м туре чемпионата России Виктория Алексеева

close 100% Артур Лебедев/РИА «Новости»

В заключительном календарном матче 2021 года московский «Спартак» на выезде сыграл с «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу сочинского клуба. Два мяча были забиты с пенальти, также в матче было показано две красные карточки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур Окончен 13 декабря 19:00 Сочи Сочи 28' Нобоа 88' Попов 90' Юсупов 3 : 0 Спартак М Москва Стадион «Фишт», Сочи Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)