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Спорт

Два пенальти, два удаления: «Спартак» проиграл «Сочи»

«Сочи» на своем поле одолел «Спартак» в 18-м туре чемпионата России

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Артур Лебедев/РИА «Новости»
В заключительном календарном матче 2021 года московский «Спартак» на выезде сыграл с «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу сочинского клуба. Два мяча были забиты с пенальти, также в матче было показано две красные карточки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
13 декабря 19:00
Сочи
Сочи
28' Нобоа
88' Попов
90' Юсупов
3 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

28' Нобоа

36' Юсупов

27' Игнатов

45' Прохин

2-й тайм

48' Цаллагов

63' Родригао 66' Нобоа

88' Попов

79' Жиго

90' Бакаев

90' Юсупов 90' Адамов 90' Попов

90' Кофрие

Трансляция
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21:10

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До встреч на чемпионате России уже в новом году!

21:05

Безумно обидное поражение для «Спартака», конечно. Давила команда большую часть времени, имела большое количество моментов, но так и не смогла их реализовать. А «Сочи» был очень хорош в своей обороне, терпел и дождался своих моментов. Теперь самый главный вопрос для столичной команды — уволят ли Виторию или нет.

90+7

Все! Звучит финальный свисток! «Сочи» совершил в этом матче, кажется, невероятное! Выстоял под сильнейшим давлением, не дал забить, а сам забил три. В итоге «Спартак» этот матч проигрывает со счетом 0:3.

'90+6

ГОООООООООООООЛ! Юсупов реализует пенальти!

'90+6

Проверка идет пенальти, но все четко.

'90+5

Да что у нас за матч такой? Кофрие получает красную карточку за практически фол последней атаки. И что? Правильно, пенальти, потому что нарушение было в штрафной.

'90+4

Ух! Дважды подряд спасает Адамов в опаснейших моментах!

'90+3

А Попов получает желтую карточку за грубый фол на Умярове.

'90+2

Замена у «Сочи»: Заика уходит, вместо него выходит Моргасов.

'90+1

Четыре минуты добавлено, а Адамов получает желтую карточку за затяжку времени.

'90

Опасно! Едва Мелкадзе ни забивает! Мяч ударяется о штангу и летит мимо ворот.

'89

ГОООООООООООООООЛ! КАК ЭТО СЕЙЧАС? «Сочи» удваивает счет! И это Ивелин Попов с потрясающей передачи Бурмистрова! Вот это да!

'88

Замена у «Спартака». Шитов выходит вместо Ломовицкого.

'88

Играют на чужой половине поля сочинцы, мяч прилетает к Заике, но в итоге аут.

'86

Фолит в атаке «Спартак», и достается сильно Юрганову Жиго.

'84

Продолжает давить «Спартак», раз за разом отправляя мяч в штрафную Адамова, но просто не везет.

'82

Опасно в очередной раз! Зобнин наносит потрясающий удар, казалось даже, что мяч залетел, но с внешней стороны мяч ударился о сетку.

'80

А Жиго получает карточку за очень экспрессивные разговоры с Сергеем Ивановым.

'79

КАК СЕЙЧАС НЕ ПОПАДАЕТ «СПАРТАК»?! Убойнейшая позиция, и нужно было забивать, просто обязаны были футболисты, но в подкат бросается Заика, и мяч летит рядом со штангой. ну что, что нужно еще «Спартаку», чтобы забить?

'78

Очень хорош Родриго в этом матче, постоянно выносит мячи, снимает верх, постоянно останавливает проходы «Спартака».

'76

Адамов выносит мяч со своей половины поля.

'74

Очень редкий проход «Сочи» к штрафной Селихова не завершается ничем опасным. Чуть ли не впервые Ивелин Попов касается мяча.

'72

Очень напряженно в штрафной «Сочи» сейчас, два удара Мозеса проходит, но один попадает в Родриго, а второй летит выше ворот.

'70

Еще активнее бросается «Спартак» в атаку. Позиционно пытаются что-то придумать футболисты.

'68

Ну сколько же моментов голевых создает «Спартак»! Зобнин пробивает, мяч рикошетит, но летит мимо.

'67

Тут же замены у «Сочи»: Жоазиньо уходит, вместо него Бурмистров, также на поле появляется Попов вместо Барсова.

'66

Вот это да! Нобоа получает красную карточку за то, что очень грубо пошел в стык с Промесом и наступил ему на ахилл.

'65

Не успевает Мелкадзе за подбором, и Терехов возвращает мяч своим.

'63

Желтую карточку получает Родриго за то, что прихватывал Бакаева.

'62

Опасно! Промес вырывается на позицию после ошибки футболистов «Сочи», но удар не удается — мяч летит рядом со штангой.

'61

Набирает скорость Ломовицкий, открывается под пас Мелкадзе, и в итоге от Родриго мяч уходит на угловой.

'59

Замена от Руя Витории: вместо Игнатова на поле появляется Мелкадзе.

'58

Пытаются доставить спартаковцы мяч на чужую половину поля и к штрафной, но очень грамотно играет оборона «Сочи».

'56

Опасно! Отличную контратаку проводит «Сочи». Нобоа отправил мяч на Жоазиньо, тот отпасовал на Барсова, которого никто не контролировал. Тот бьет выше Селихова, который бросается ему наперерез. В итоге мяч летит выше ворот.

'54

Длинный заброс проходит на Барсова, но там спартаковцы успели вернуться к своим воротам, и мяч вернулся под контроль красно-белых.

'52

Попытка пробраться через правый фланг у «Спартака» не удается. Очень хорошо контролируют свою штрафную сочинцы, хотя и надолго отодвинуть игру от своих ворот у них не удается.

'50

В центре поля сочинцы выигрывают борьбу, но ценой Кирилла Заики, который оказывается газоне, корчась от боли.

'48

Цаллагов получает желтую карточку. Забирал он мяч у Зобнина с нарушением правил.

'46

Замена у «Сочи»: Прохин поле покидает, вместо него второй тайм доиграет Эмануэль Маммана.

'46

Звучит свисток на второй тайм! Поехали.

Перерыв

Завершен первый тайм! Очень интересная игра у нас происходит в «Сочи». Вторую половину первого тайма «Спартак» давил соперника, имел несколько голевых моментов, но впереди хозяева со счетом 1:0. Мяч был забил с пенальти, его автором стал Кристиан Нобоа. Отдохнем!

'45+3

Промес с достаточно опасного штрафного бьет, но Адамов выставляет руки и выбивает мяч.

'45+3

Прохин получает желтую карточку. Снес он Игнатова рядом со своей штрафной.

'45+2

Редкий во второй половине тайма проход «Сочи» к воротам завершается контратакой Мозеса. Его Прохин останавливает в подкате.

'45+1

Опасно! Прорывается Мозес очень опасно по флангу, но спасает Адамов! А тем временем три минуты добавлено.

'45

Мозес пытается атаковать через фланг и нанести удар с острого угла, но от игрока «Сочи» мяч снова уходит на угловой. Юрганов последнего выбивает мяч подальше от своей штрафной.

'43

Очень хороший перехват был от Зобнина, но вот пас для Промеса был очень неудобным, что привело только к угловому. Родриго снимает верх.

'41

С перевесом «Спартака» проходят последние минуты первого тайма. Наседают подопечные Руя Витории, для которого этот матч может стать последним на посту наставника красно-белых.

'39

Жиго поднялся, в полном порядке. В эпизоде, кстати, вроде как не было никакого нарушения правил. Угловой «Спартак» разыгрывает, и после рикошета от Юрганова мяч летел очень опасно, но мимо.

'37

Штрафной привел только к угловому и паданию Жиго. Лежит на газоне он и держится на лицо. Медики на поле.

'36

Юсупов получает желтую карточку. В очень жестком подкате пошел он на Игнатова, и сильно получил по ноге игрок «Спартака».

'34

Но стоит отметить, что сейчас практически не пускают спартаковцы соперников на свою половину поля.

'32

Раз за разом пытаются придумать что-то спартаковцы, но пока не особо удается. Очень плотно обороняется «Сочи».

'30

«Спартак» пытается начать атаку со своей половине поля, но не очень удается. Останавливают спартаковцев защитники «Сочи».

'28

ГОООООООЛ! Нобоа реализует пенальти!

'27

Пенальти! Еще и Игнатов получает желтую карточку.

'26

Так, а вот эпизод со штрафным у нас не заигран. После удара Жоазиньо мяч попадает в руку Игнатову, и сейчас идет проверка по поводу назначения пенальти. Идет Иванов смотреть.

'24

Достаточно опасный штрафной разыгрывают сочинцы, но в итоге мяч после удара Жоазиньо попадает в стенку.

'22

А вот это было опасно! Очень резкая и прострельная атака «Сочи» прошла, сначала спасает Селихов, выдавая прекрасный сэйв, а следом мяч после небольшой паники в штрафной выносят защитники красно-белых.

'21

Удар сочинцев из-за пределов штрафной площади. Не очень прицельно бил Барсов, мяч в итоге прошел рядом со штангой.

'19

Попеременно команды пытаются придумать что-то в атаке, но уверенно играют защитники команд.

'17

Была проведена минутой ранее опасная атака «Спартака», которая завершилась ударом Промеса, мяч забрал вратарь. А следом «Сочи» вновь пытается прессинговать на чужой половине поля.

'15

Прерывает «Спартак» атаку «Сочи», которая докатилась до ворот Селихова, но до финального удара не была доведена.

'13

Пока не получается у «Спартака» развить атаку, вынуждены защитники перекатывать мяч между собой на своей половине поля.

'11

Атакуют сочинцы через центр, Нобоа играет на Жоазиньо одним касанием, но в итоге все привело только к угловому.

'9

Не получается контратака у «Спартака», слишком долго думал Игнатов, что ему делать с мячом. Это приводит к потере.

'7

Пока до опасных моментов не доходит ни у тех, ни у других. Достаточно равно начинают команды.

'5

Терехов врывался по флангу Кофрие, но справляется спартаковская защита.

'3

А у нас первое повреждение матче. Юсупов столкнулся с Кофрие достаточно жестко, в итоге прикладывают лед к голове игрока «Сочи», но сможет продолжить игру Юсупов.

'1

Захватил мяч «Сочи», оказываясь на чужой половине поля.

'1

Дает Иванов свисток на первый матч! В «Сочи», кстати, изменения: Кассьера получил травму во время разминки, вместо него Барсов.

19:00

Появляются команды на поле. Сегодня на «Фиште» «Спартак» ждет очень горячая поддержка, кстати говоря.

18:57

А рассудит поединок Сергей Иванов.

18:55

Поединок проходит в Сочи, и вот так выглядят стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком». Поединок станет последним в этом календарном году.

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