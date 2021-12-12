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Спорт

Прервать серию из поражений: «Локомотив» выиграл у «Уфы»

В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл «Уфу» 2:1

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Эпизод матча «Локомотив» - «Уфа»

Эпизод матча «Локомотив» - «Уфа»

РИА Новости
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречались между собой московский «Локомотив» и «Уфа». Победу со счетом 2:0 одержал столичный клуб. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игра.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
12 декабря 19:00
Локомотив М
Москва
71' Марадишвили
74' Керк
2 : 0
Уфа
Уфа
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

11' Баринов

31' Зинович

41' Бабкин

39' Ботака-Иобома

2-й тайм

71' Марадишвили 74' Керк

52' Мрзляк

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+3

Все, «Локомотив» выиграл этот матч! Не без доли везения, при очень плохой игре в первом тайме, но все-таки столичный клуб сумел забить два гола и взять три очка.

'90+2

Агаларов ушел от упавшего на ровном месте Пабло, вошел в штрафную, но Худяков вовремя выскочил из ворот и удар форварда «Уфы» пришелся в грудь вратарю!

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

Артур Черный выходит на замену вместо Зиновича.

'87

Борисенко меняет Рыбчинского.

'87

Продолжает атаковать «Локомотив» и Беленов вытаскивает из дальнего нижнего угла удар Рыбчинского!

'84

Двойная замена у «Уфы». Ахатов и Сухов меняют Мрзляка и Алиева.

'83

Подает стандарт «Уфа», мяч заметался по штрафной, но отбился «Локо».

'82

Худяков решил, что интриги в этом матче мало и подарил сопернику мяч и пустые ворот, но Пабло подстраховал своего вратаря.

'79

«Локомотив» продолжает бежать вперед, за три минуты команда перевернула эту игру.

'76

Артем Голубев меняет Камилова.

'74

ГООООЛ! Шикарный проход Рыбчинского, дотащил от мяч до лицевой линии и покатил на линию вратарской, где Керк отлично сыграл на опережение и переправил мяч в ворота! 2:0!

'73

Подача от Рыбуса слева, Пабло пробил головой — Беленов в падении ловит!

'71

ГОООЛ! Забивает «Локомотив»! Тикнизян на фланге шикарно отдал в штрафную Смолову, тот пробил и попал в Плиева, после чего мяч отскочил на линию штрафной к Марадишвили и тот вколотил мяч в верхний угол!

'69

Саплинов на газоне, ему нужна помощь врачей. А на повторе видно, что Баринов, у которого есть желтая, явно ударил соперника рукой по лицу. И это вторая желтая.

'68

Агаларов получил мяч в штрафной, пробил низом с левой — прямо в Худякова! Вратарь спокойно забрал мяч.

'68

Милетич решил пробить издалека и сделал это очень слабо и неточно.

'66

Керк прошел по флангу и прострелил, но Беленов все прочитал и выбил мяч из штрафной.

'65

Смолов получил мяч в штрафной, развернулся и пробил, но попал в Журавлева!

'62

Смолов оказался с мячом в штрафной, но завозился и момент упустил.

'61

Подавала стандарт «Уфа», серия ударов и рикошетов, отскок к Мрзляку, тот пробил и мяч, попав в голову Пабло, пролетел в сантиметрах от штанги!

'59

Смолов не успевает догнать передачу из глубины поля. Будет удар от ворот.

'57

«Уфа» зарабатывает стандарт у бровки. Но снова ничего опасного.

'54

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов очень активен и требует от Агаларова активных действий в обороне. Хорошо слышно тренера, хоть что-то интересное в этом матче.

'52

Мрзляк грубо идет в подкат против Зиновича и зарабатывает желтую. А перед этим Баринов заваливает возле штрафной Камилова, который убегает к воротам, но свисток молчит.

'50

Наир Тикнизян выходит вместо Ненахова.

'49

Ненахов с трудом покидает поле, он не может наступить на ногу. И, возможно, будет замена. Хотя пока Максим вернулся на поле.

'48

Ненахов пострадал в стыке с Милетичем. Очень больно локомотивцу и вообще это очень опасный фол со стороны игрока «Уфы».

'47

Смолов бьет со штрафного сквозь стенку, но прямо в руки Беленову.

'46

Плиев привозит опасный штрафной за фол против Смолова.

'46

Замена у «Уфы». Александр Саплинов меняет Ботаку, у которого была желтая и жесткий стык в конце тайма.

'46

Продолжаем. Начался второй тайм.

'45+2

Все, отдыхаем 15 минут и надеемся на более интересный футбол во втором тайме.

'45

Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

'42

13 фолов пока в первом тайме и 4 желтые.

'41

Еще один грубый фол со стороны «Локомотива» — Бабкин наказан желтой.

'40

Пабло очень агрессивно шел в стык на Мрзляка, но сам в итоге пострадал.

'39

Ботака грубо фолит в центре поля и получает желтую.

'38

Немного подправил «Локо» свою статистику в первом тайме, но у «Уфы» пока перевес все равно.

'35

Отличная атака получилась у «Локо». Смолов отдал Зиновичу, тот отпасовал Керку, чей удар пришелся в штангу! Мяч отскочил к Рыбчинскому, но его удар отразил Беленов!

'31

Зинович ногой хорошенько врезал по лицу Журавлеву — желтая. А Никитин советует арбитру пойти посмотреть повтор на предмет красной.

'30

После подачи корнера Беленов до мяча не добрался, но и игроки «Локо» нанести удар по воротам не смогли.

'29

«Локомотив» зарабатывает первый в матче угловой.

'27

«Локомотив» повладел мячом на чужой половине, дошло дело даже до прострела в штрафную, но ударов по воротам «Уфы» так пока и нет.

'24

«Локомотив» пока что выглядит очень плохо, особенно в атаке.

'22

А вот это опасно! Плиев мощно пробил из-за штрафной — Худяков в палении отразил! Атака продолжилась и закончилась ударом Агаларова из-под защитника с левой, его вратарь «Локо» забрал намертво.

'19

А «Уфа» еще и довольно активно поджимает соперника на его половине поля. И периодически заставляет «Локо» ошибаться.

'16

Баринов не бех риска откидывал мяч головой своему вратарю, к счастью, Худяков успел развернуться и догнал мяч.

'13

Смолов получил мяч в штрафной, отдал пас на Рыбчинского, но тот прострелил именно туда, где не было ни одного партнера.

'12

Удар в створ в ворот «Локомотива» Жеравлева после подачи со штрафного, но Худяков спокойно ловит мяч.

'11

Баринов садится на желтую карточку уже в начале матча. В матче первого круга с «Уфой» он был удален.

'11

«Уфа» не стесняется начинать атаки через Беленова и вообще не очень стесняется.

'9

Спокойно развивается игра, при этом «Уфа» атакует чаще в первые минуты.

'6

Пабло на газоне, получил он в глаз от игрока «Уфы». Пауза в игре.

'5

Очень нервно было во вратарской «Локо» после углового, но в конечном счете Никитину не дали пробить головой.

'4

Опять «Уфа» атакует правым флангом и Алиев пытается прострелить, но Пабло выбивает на угловой.

'1

«Уфа» агрессивно начинает и идет в атаку, но защита «Локо» справляется с фланговым прострелом.

'1

Поехали!

18:55

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. В роли ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Роман Сафьян. За VAR будет отвечать Виталий Мешков.

18:52

«Локомотив» набрал 25 очков за 17 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Уфа» (16) – на 15-й позиции.

18:50

Составы команд: «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.

18:46

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую-онлайн трансляцию матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Локомотивом» и «Уфой».

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