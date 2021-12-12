Локомотив М

Все, «Локомотив» выиграл этот матч! Не без доли везения, при очень плохой игре в первом тайме, но все-таки столичный клуб сумел забить два гола и взять три очка.
Агаларов ушел от упавшего на ровном месте Пабло, вошел в штрафную, но Худяков вовремя выскочил из ворот и удар форварда «Уфы» пришелся в грудь вратарю!
Продолжает атаковать «Локомотив» и Беленов вытаскивает из дальнего нижнего угла удар Рыбчинского!
Худяков решил, что интриги в этом матче мало и подарил сопернику мяч и пустые ворот, но Пабло подстраховал своего вратаря.
ГООООЛ! Шикарный проход Рыбчинского, дотащил от мяч до лицевой линии и покатил на линию вратарской, где Керк отлично сыграл на опережение и переправил мяч в ворота! 2:0!
ГОООЛ! Забивает «Локомотив»! Тикнизян на фланге шикарно отдал в штрафную Смолову, тот пробил и попал в Плиева, после чего мяч отскочил на линию штрафной к Марадишвили и тот вколотил мяч в верхний угол!
Саплинов на газоне, ему нужна помощь врачей. А на повторе видно, что Баринов, у которого есть желтая, явно ударил соперника рукой по лицу. И это вторая желтая.
Агаларов получил мяч в штрафной, пробил низом с левой — прямо в Худякова! Вратарь спокойно забрал мяч.
Подавала стандарт «Уфа», серия ударов и рикошетов, отскок к Мрзляку, тот пробил и мяч, попав в голову Пабло, пролетел в сантиметрах от штанги!
Наставник «Уфы» Алексей Стукалов очень активен и требует от Агаларова активных действий в обороне. Хорошо слышно тренера, хоть что-то интересное в этом матче.
Мрзляк грубо идет в подкат против Зиновича и зарабатывает желтую. А перед этим Баринов заваливает возле штрафной Камилова, который убегает к воротам, но свисток молчит.
Ненахов с трудом покидает поле, он не может наступить на ногу. И, возможно, будет замена. Хотя пока Максим вернулся на поле.
Ненахов пострадал в стыке с Милетичем. Очень больно локомотивцу и вообще это очень опасный фол со стороны игрока «Уфы».
Замена у «Уфы». Александр Саплинов меняет Ботаку, у которого была желтая и жесткий стык в конце тайма.
Все, отдыхаем 15 минут и надеемся на более интересный футбол во втором тайме.
45' Уходим на перерыв#ЛокоУфа 0:0 pic.twitter.com/jMtcbFmW9f— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 12, 2021
Еще один грубый фол со стороны «Локомотива» — Бабкин наказан желтой.
41' Бабкин не успел к мячу и сбил с ног Фищенко, за что судья наказал нашего игрока жёлтой карточкой#ЛокоУфа pic.twitter.com/Q0NEGSn3OW— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 12, 2021
Отличная атака получилась у «Локо». Смолов отдал Зиновичу, тот отпасовал Керку, чей удар пришелся в штангу! Мяч отскочил к Рыбчинскому, но его удар отразил Беленов!
36' Штанга спасает гостей от пропущенного мяча! Бабкин здорово выполнил передачу на Смолова, Фёдор дальше на забегающего Керка — после удара мяч попал в штангу и отскочил к Рыбчинскому. Дима пробил — но тут свою команду уже выручил Беленов#ЛокоУфа pic.twitter.com/FyC70OdpQ5— «Локомотив» (@fclokomotiv) December 12, 2021
Зинович ногой хорошенько врезал по лицу Журавлеву — желтая. А Никитин советует арбитру пойти посмотреть повтор на предмет красной.
После подачи корнера Беленов до мяча не добрался, но и игроки «Локо» нанести удар по воротам не смогли.
«Локомотив» повладел мячом на чужой половине, дошло дело даже до прострела в штрафную, но ударов по воротам «Уфы» так пока и нет.
А вот это опасно! Плиев мощно пробил из-за штрафной — Худяков в палении отразил! Атака продолжилась и закончилась ударом Агаларова из-под защитника с левой, его вратарь «Локо» забрал намертво.
А «Уфа» еще и довольно активно поджимает соперника на его половине поля. И периодически заставляет «Локо» ошибаться.
Баринов не бех риска откидывал мяч головой своему вратарю, к счастью, Худяков успел развернуться и догнал мяч.
Смолов получил мяч в штрафной, отдал пас на Рыбчинского, но тот прострелил именно туда, где не было ни одного партнера.
Удар в створ в ворот «Локомотива» Жеравлева после подачи со штрафного, но Худяков спокойно ловит мяч.
Баринов садится на желтую карточку уже в начале матча. В матче первого круга с «Уфой» он был удален.
Очень нервно было во вратарской «Локо» после углового, но в конечном счете Никитину не дали пробить головой.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым. В роли ассистентов выступят Дмитрий Жвакин и Дмитрий Ермаков. Резервный судья — Роман Сафьян. За VAR будет отвечать Виталий Мешков.
«Локомотив» набрал 25 очков за 17 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Уфа» (16) – на 15-й позиции.
Составы команд: «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Баринов, Рыбчинский, Бабкин, Марадишвили, Зинович, Керк, Смолов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Ботака-Иобома, Алиев, Камилов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Милетич.