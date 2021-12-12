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Спорт

Чемпионская интрига сохраняется: «Динамо» и «Зенит сыграли вничью

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо и «Зенит» сыграли вничью 1:1

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Станислав Красильников/ТАСС
В центральном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречались занимающее второе место столичное «Динамо» и лидер чемпионата «Зенит». Встреча завершилась вничью 1:1, таким образом «Зенит» сохранил лидерство в чемпионате по итогам первой части, а «Динамо» проигрывает лидеру всего два очка. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
12 декабря 14:00
Динамо М
Москва
72' Скопинцев
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
34' Клаудиньо
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм

11' Клаудиньо

34' Клаудиньо

45' дос Сантос

2-й тайм

69' Моро 72' Скопинцев

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+5

Наша трансляция на этом завершена! Хорошего вечера!

'90+5

Все! Сергей Карасев дает финальный свисток, «Зенит» остается лидером по итогам первой части чемпионата, «Динамо» сохраняет второе место и межу ними всего два очка. Это значит, что чемпионская интрига сохраняется в полной мере!

'90+4

А вместо Клаудиньо выходит Кузнецов.

'90+3

Скопинцева меняет Паршивлюк.

'90+2

Авторы голов Клаудиньо и Скопинцев лежат на газоне, обоим нужна помощь.

'90

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'87

Ордец на подаче углового выпрыгнул выше всех и пробил головой — выше перекладины! Да и Кержаков контролировал ситуацию.

'87

Двойная замена у «Зенита». Круговой вышел вместо Мостового, а Сутормин заменил Кузяева.

'86

Игбун принял мяч в штрафной, развернулся и пробил низом под штангу — Кержаков спасает «Зенит»!

'84

Игбун меняет Тюкавина.

'82

Макаров бьет из-за пределов штрафной — легкий мяч для Кержакова.

'82

Захарян падает в штрафной, но Карасев дает знак продолжать игру.

'80

Фомин мощно пробил в дальнюю девятку! Не попал.

'79

От Тюкавина в штрафной мяч отскочил к Грулеву, тот бил из убойной позиции — выше ворот!

'78

«Динамо» после гола заиграло спокойнее, ничья все-таки лучше чем поражение и рисковать особого смысла нет.

'76

Шунин забрал мяч в руки прямо на границе штрафной, опередив рвавшегося вперед Мостового.

'75

Ливерпульский гол у «Динамо» получился, левый защитник забил с подачи правого.

'74

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц получил желтую за выбегание на поле.

'72

ГООООЛ! Макаров отдал забежавшему в штрафную Вареле, тот мягко навесил на дальний угол вратарской, где Скопинцев оказался один и расстрелял ворота! 1:1!

'72

«Динамо» продолжает грузить вперед, но «Зенит» очень спокойно обороняется.

'69

Нет, дает. Желтую получает Моро за грубую игру против Клаудиньо.

'68

Фомин неприятно врезал по ноге Мостовому, небольшая потасовка возникла на поле. Но Карасев очень либерален сегодня и карточек не дает.

'66

Захарян бьет головой после подачи с правого фланга, но очень неточным вышел этот удар.

'64

«Зенит» снова подает на ближнюю штангу, далее мяч переправляется дальше и у Ловрена не получился удар из убойной позиции — Шунин в падении поймал!

'63

Лежит на газоне Кузяев, лежит на газоне Мостовой. Но только угловой «Зенит» заработал.

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Станислав Красильников/ТАСС
'61

Угловой от «Динамо», Кержаков вышел и в красивом прыжке надежно сыграл кулаками.

'60

«Динамо» начало второй тайм активно, но сейчас «Зенит» снова все повернул в свою пользу и контролирует игру. Хозяева поля безрезультатно грузят на Тюкавина.

'58

Мостовой выбежал на дальний пас со своей половины поля, принял на грудь и пробил из штрафной — Шунин сложился и потащил! Но судья зафиксировал офсайд.

'57

«Динамо» справилось с угловым «Зенита», который Клаудиньо подал на ближнюю штангу.

'56

Клаудиньо устраивает настоящее бразильское шоу в чужой штрафной, хотел всю команду соперников обыграть, в итоге попробовал отдать под удар партнеру, но потерял мяч.

'54

«Зенит» снова легко выходит из-под прессинга, начинает атаку и Караваев очень тонко отдавал на Ерохина, но не хватило чуть-чуть точности.

'52

Грулев бьет издалека — Кержаков в падении ловит мяч. И не спешит вводить его в игру.

'52

Скопинцев подает слева — прямо в руки Кержакова.

'49

С первыми угловыми «Динамо», которые у команды всегда очень опасны, «Зенит» спокойно справляется.

'48

Ну вот и первая атака «Динамо»! Варела навесил с правого фланга, Тюкавин оторвался от опекуна и пробил головой — Кержаков неловко отразил перед собой, хотя на самом деле хотел зафиксировать мяч.

'47

Мостовой принял мяч в районе штрафной, попытался прорваться к ворота, но в итоге упустил мяч. И был офсайд.

'46

Не могут у «Зенита» продолжить игру Малком и Вендел, в конце тайма дернувший заднюю поверхность бедра. Александр Ерохин и Магомед Оздоев их поменяли.

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Станислав Красильников/ТАСС
'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+4

Первый тайм окончен. Он получился не очень зрелищным, команды не создали ни одного момента, за исключением гола Клаудиньо, но в целом «Зенит» пока полностью переигрывает своего соперника. Отдыхаем.

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Станислав Красильников/ТАСС
'45+3

Малком вернулся на поле, тут же на него сел и снова в сопровождении врачей уходит.

'45+2

Дуглас Сантос наступил шипами на ногу сопернику и получает желтую. Первую в матче.

'45+1

Два подряд угловых подал «Зенит», но «Динамо» уверенно отбилось.

'45+1

Две минуты добавлено к первому тайму.

'44

Малком получает повреждение в единоборстве с Варелой, а Мостовой в это время зарабатывает угловой.

'43

Вендел ворвался в чужую штрафную, Бальбуэна сыграл в подкате, отскок был неудачным, но Захарян отработал в защите и исправил ошибку своего партнера.

'41

«Зенит» очень быстро выходит в атаку, спокойно доходит до чужой штрафной, но пока не хватает где-то обработки, где-то паса.

'39

Барриос забросил на Мостового в штрафную, тот принял в прыжке первым касанием, затем достал мяч у лицевой и прострелил, сделав отличный подарок Шунину.

'37

Дал Карасев «Динамо» продолжить атаку, она затянулась, в итоге Варела прострелил, но Чистяков выбил мяч в аут.

'34

ГООООЛ! Забивает «Зенит»! не в первый питерцы быстро выходят из-под прессинга, Малком дотащил мяч до чужой штрафной, отдал Мостовому, тот покатил поддержавшему атаку Караваеву, который прострелил на линию вратарской, где Клаудиньо выиграл позицию и переправил мяч в ворота!

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Станислав Красильников/ТАСС
'33

65 на 35 по владению мячом в пользу «Зенита». Пока гости играют солиднее, хотя и без моментов.

'31

Очень уверенно «Зенит» играет под прессингом, активно подключая к розыгрышу мяча Кержакова. И даже чуть не провел атаку с хода, начав атаку через вратаря. Но Дуглас Сантос попал в офсайд.

'28

Хорошая атака «Зенита», и Малком красиво забросил вперед на Мостового и тот нашел в штрафной Караваева, и правый защитник питерцев эффектно отдал пяткой. Только вот отдал в никуда.

'26

А вот зенитовцы довольно часто накрывают соперника у его штрафной, правда, затем что-то идет не так и до ударов дело не доходит.

'24

А вот какой крутой перформанс от фанатов «Динамо» в честь столетия Юрия Никулина, который болел за бело-голубых.

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Станислав Красильников/ТАСС
'22

Мостовой почти открылся за спину защитникам «Динамо», но все же забрался в офсайд.

'20

«Зенит» очень спокойно выходит из-под динамовского высокого прессинга за счет коротких пасов.

'18

Клаудиньо после короткого розыгрыша попытался пробить в ближний угол — попал в стенку.

'17

Стандарт на левом углу штрафной зарабатывает Мостовой, сфолил на нем Бальбуэна.

'15

По-прежнему много борьбы в матче и уже достаточно много фолов. Опасных атак мы пока не видим.

'13

Еще пауза в игре, пытается продышаться Чистяков, который получил локтем в грудь.

'11

Клаудиньо уложил Шунина в один угол, сам пробил в другой — и не попал в створ!

'9

Долго смотрел Карасев и назначил пенальти. Очень неоднозначный момент.

'8

Идет Карасев сам смотреть повтор.

'7

Опа. VAR проверяет на пенальти момент с возможным фолом Скопинцева на Мостовом в штрафной «Динамо».

'5

Пока немного нервно играют обе команды, очень много простых ошибок. Возможно, что и поле играет свою роль. Визуально газон выглядит отлично, но наверняка играть на нем непросто.

'2

Захарян наносит первый удар в матче, очень неточным он получился. Не подстроился Арсен под длинный заброс от Скопинцева, пробил с лета.

'2

Обе команды начинают с прессинга и ошибок в центре поля.

'1

Поехали!

14:00

Такое ощущение, что когда Сергей Карасев бросал монетку, то она встала на ребро. Во всяком случае, он и капитаны команд засмеялись, а монетка была брошена еще раз.

13:55

Народа на трибунах прилично, учитывая погоду и коронавирусные ограничения. Тысяч 15 навскидку.

13:52

В Москве сейчас минус 9, так что об отмене матча говорить не приходится.

13:50

Потери у обоих команд приличные, у «Динамо» нет Шиманьски, у «Зенита» Ракицкого, Азмуна и Дзюбы. Артем уже кайфует в отпуске и выкладывает фотки с Мальдив.

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13:45

Матч обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.

13:40

«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдет на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.

13:36

Стартовый состав «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулёв, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Евгеньев, Кутицкий, Галкин, Гладышев, Лаксальт, Н'Жье.

13:35

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.

13:31

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

13:30

Добрый день, уважаемый любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между занимающим второе место столичным «Динамо» и лидером чемпионата «Зенитом».

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