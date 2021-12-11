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Спорт

Без зрителей и шансов: ЦСКА спокойно обыграл «Арсенал»

В матче 18-го тура РПЛ ЦСКА обыграл «Арсенал» 2:0

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эпизод матча ЦСКА - «Арсенал»

эпизод матча ЦСКА - «Арсенал»

Официальный сайт ЦСКА
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА принимал на своем поле тульский «Арсенал» и одержал уверенную победу со счетом 2:0. Дубль оформил форвард армейцев и сборной России Антон Заболотный. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
Окончен
11 декабря 16:30
ЦСКА
Москва
33' Заболотный
76' Заболотный
2 : 0
Арсенал
Тула
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия)
1-й тайм

33' Заболотный

2-й тайм

69' Дивеев

76' Заболотный 79' Ахметов

49' Беляев

75' Радакович

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'90+4

Наша трансляция на этом завершена. Хорошего вечера!

'90+3

И все! ЦСКА одерживает уверенную победу на классе и теперь уже точно отправляется в отпуск!

'90+3

Кангва решил навесить в штрафную, дело дошло до удара Костадинова, но он был очень неточным.

'90+2

Луценко зарабатывает стандарт недалеко от линии штрафной. Шанс «Арсенала» размочить счет.

'90

Всего две минуты добавлено ко второму тайму.

'89

Георгий Щенников выходит вместо Ильзата Ахметова.

'86

Быстрая атака ЦСКА, в итоге Марио выводил Заболотного на хет-трик, но Беляев сорвал праздник для форварда ЦСКА. Только угловой будет.

'84

Ахметов очень долго возился с мячом в чужой штрафной и в итоге упустил его за лицевую.

'84

Бистрович меняет Эджуке.

'82

«Арсенал» пытается давить и вернуться в игру, но пока армейцы очень четко обороняются.

'79

Ахметов все-таки доигрался до желтой карточки.

'78

Кангва бьет с ходу из-за пределов штрафной в дальнюю девятку — мимо ворот!

'76

Сам Заболотной четко бьет с точки и оформляет дубль! 2:0!

'76

Желтая Радаковичу и пенальти!

'75

Заболотного заваливают, вопрос в том, в штрафной или за ее пределами.

'74

Вместо Гулиева выходит на поле Луценко, усиливает атаку Божович.

'72

Отличный проход Фернандеса, но в последний момент накрыли армейца и пас на Заболотного не прошел.

'70

Бьет штрафной «Арсенал» — Акинфеев спокойно забирает мяч.

'69

Дивеев помогал себе локтем в борьбе с соперником и получил желтую.

'66

Ахметов получил в штрафной длинный пас от Мухина, пару раз накрутил защитника и пробил в ближний — не попал в створ. Да и Коченков ситуацию контролировал.

'65

Обляков отдает Заболотному, тот хорошо подработал первым касанием и вторым пробил низом с линии штрафной — Коченков вытащил мяч из угла!

'64

Стандарт ЦСКА с правого фланга — Коченков выходит и забирает мяч.

'62

Эджуке оказался с мячом на углу вратарской, но пробить ему защитники не дали.

'61

Отменен гол, хотя на повторах ситуация очень пограничная.

'60

ЦСКА забивает, но гол отменен из-за офсайда. И сейчас будут проверять! Эджуке пробил из-за штрафной, мяч попал в защитника, отлетел к Заболотному, который уже выключился из момента, но затем сориентировался и в касание отправил мяч в сетку.

'58

ЦСКА подал свой первый угловой в матче — гости отбились.

'56

Акинфеев длинным пасом чуть не вывел один на один Заболотного, но Коченков вышел из ворот и ногой выбил мяч.

'53

Дивеев попытался пробить под стенкой, но попал, кажется, в Заболотного, который по задумке должен был подпрыгнуть.

'52

Кучаев полез на троих и был сбит недалеко от линии штрафной. Опасная позиция.

'49

Беляев сбил Заболотного и получил желтую карточку.

'48

Маркова оставили одного в штрафной, он пробил в ближний угол, но его надежно закрыл Акинфеев, переведя мяч на угловой!

'46

Аксель Бьёрнстрём вышел вместо Давиташвили.

'46

Продолжаем! Начался второй тайм.

'45+2

Перерыв. Не самый зрелищный первый тайм мы увидели, хотя в концовке дела пошли повеселее. Надеемся на яркий второй тайм и возвращаемся через 15 минут.

'45+1

Мощнейшая атака ЦСКА, Марио финтами раскидал в штрафной соперников, Ахметов пробил — Коченков спас! Затем добивал Кучаев, а затем сразу несколько армейцев не успели на прострел.

'45

Давиташвили покидает поле с помощью врачей.

'43

пауза в игре, оказывают помощь Давиташвили, в которого в предыдущем эпизоде затем врезался Марио Фернандес.

'42

«Арсенал» мог забивать! Тоже по правому флангу атака, удар Давиташвили с 11-метров в касание и в противоход, но Акинфеев ногой отразил мяч!

'41

Минута активности от «Арсенала», даже угловой туляки заработали. Но вот извлечь из него ничего не смогли.

'39

Смольникова меняет Божовича, теперь и у «Арсенала» вынужденная замена. Максим Беляев выходит на поле в центр обороны, а Сокол перемещается на правый фланг.

'37

Борьбы и фолов стало побольше, сейчас Ахметов грубо въехал в ногу Костадинову, но судья простил армейца и не показал ему желтую.

'36

Акинфеев выходит исполнять стандарты уже к центральному кругу. Скучает Игорь.

'33

ГОООЛ! Хорошая атака на правом фланге вышла у ЦСКА, Эджуке покатил на Ахметова, тот навесил на линию вратарской, куда выскочил Заболотный и эффектно переправил мяч в ворота!

'31

«Арсенал» получил право на штрафной с бровки, последовал навес и Акинфеев снова немного размялся.

'30

Ну вот, «Арсенал» замерз и пошел играть в высокий прессинг, но ЦСКА, играя через Акинфеева, спокойно из под него вышел.

'29

По-прежнему у нас в матче нет опасных моментов, ударов, фолов, угловых...

'26

63 на 37 по владению мячом в пользу ЦСКА, но толку-то.

'23

Константин Кучаев вышел вместо Бохинена, чисто визуально норвежец не хромает. Но Twitter ЦСКА пишет про повреждение.

'22

Теперь Ахметов длинным пасом пытался вывести один на один Эджуке, но защитник «Арсенала» прочитал и перехватил.

'20

Мухин пытался прокинуть мяч мимо защитника в штрафную себе на ход, но получилось слишком сильно.

'17

Давиташвили пытался острым пасом вывести один на один Костадинова, но Дивеев сыграл на перехвате. А поле очень скользкое и сильно мешает командам играть.

'15

Прострел в штрафную ЦСКА, Марков пытался в прыжке дотянуться до мяча, но не успел.

'14

В очень невысоком темпе идет игра. ЦСКА владеет мячом больше, но пока толка от этого не слишком много.

'11

Марков оказался в штрафной с мячом, попытался обыграть двух соперников, но Бохинен забрал у него мяч и сделал это чисто.

'9

Вот и Игорь Акинфеев потрогал мяч, не замерз бы вратарь ЦСКА,

'8

Эджуке открывался в штрафной, но не дошел до него мяч, Коченков оказался быстрее.

'8

Поле, по ощущением, очень скользкое.

'6

ЦСКА довольно бодро бежит вперед в начале матча, а «Арсенал» пока четко выносит мяч куда подальше от своих ворот.

'3

Ахметов набросил в штрафную, Фернандес попробовал пробить, но получилось не очень хорошо и мяч ушел за лицевую.

'3

ЦСКА владеет мячом на первых минутах и зарабатывает опасный стандарт на углу штрафной площади «Арсенала».

'1

Поехали!

16:25

В Москве сейчас уже минус 13 градусов, еще бы час, и можно было бы не играть.

16:20

А вот обращение армейского клуба к болельщикам.

16:17

«Если регламент и судья считают, что погода подходящая для футбола, значит, она подходящая», — сказал перед матчем главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

16:15

На «ВЭБ-Арене» все готово. Только зрителей нет.

16:10

Составы:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.

«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.

16:08

Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте.

16:06

Как и положено по регламенту, за час до начала игры был произведен замер температуры.

16:05

Матч должен начаться в 16:30 по московскому времени, и, суди по всему, начнется. Хотя в этом были сомнения. По этой ссылке материал «Газеты.Ru» о том, какой цирк футбольные власти устроили вокруг этого матча.

16:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом».

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