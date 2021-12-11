Быстрая атака ЦСКА, в итоге Марио выводил Заболотного на хет-трик, но Беляев сорвал праздник для форварда ЦСКА. Только угловой будет.
Отличный проход Фернандеса, но в последний момент накрыли армейца и пас на Заболотного не прошел.
Ахметов получил в штрафной длинный пас от Мухина, пару раз накрутил защитника и пробил в ближний — не попал в створ. Да и Коченков ситуацию контролировал.
Обляков отдает Заболотному, тот хорошо подработал первым касанием и вторым пробил низом с линии штрафной — Коченков вытащил мяч из угла!
ЦСКА забивает, но гол отменен из-за офсайда. И сейчас будут проверять! Эджуке пробил из-за штрафной, мяч попал в защитника, отлетел к Заболотному, который уже выключился из момента, но затем сориентировался и в касание отправил мяч в сетку.
Акинфеев длинным пасом чуть не вывел один на один Заболотного, но Коченков вышел из ворот и ногой выбил мяч.
Дивеев попытался пробить под стенкой, но попал, кажется, в Заболотного, который по задумке должен был подпрыгнуть.
Маркова оставили одного в штрафной, он пробил в ближний угол, но его надежно закрыл Акинфеев, переведя мяч на угловой!
Перерыв. Не самый зрелищный первый тайм мы увидели, хотя в концовке дела пошли повеселее. Надеемся на яркий второй тайм и возвращаемся через 15 минут.
Мощнейшая атака ЦСКА, Марио финтами раскидал в штрафной соперников, Ахметов пробил — Коченков спас! Затем добивал Кучаев, а затем сразу несколько армейцев не успели на прострел.
пауза в игре, оказывают помощь Давиташвили, в которого в предыдущем эпизоде затем врезался Марио Фернандес.
«Арсенал» мог забивать! Тоже по правому флангу атака, удар Давиташвили с 11-метров в касание и в противоход, но Акинфеев ногой отразил мяч!
Минута активности от «Арсенала», даже угловой туляки заработали. Но вот извлечь из него ничего не смогли.
Смольникова меняет Божовича, теперь и у «Арсенала» вынужденная замена. Максим Беляев выходит на поле в центр обороны, а Сокол перемещается на правый фланг.
Борьбы и фолов стало побольше, сейчас Ахметов грубо въехал в ногу Костадинову, но судья простил армейца и не показал ему желтую.
ГОООЛ! Хорошая атака на правом фланге вышла у ЦСКА, Эджуке покатил на Ахметова, тот навесил на линию вратарской, куда выскочил Заболотный и эффектно переправил мяч в ворота!
«Арсенал» получил право на штрафной с бровки, последовал навес и Акинфеев снова немного размялся.
Ну вот, «Арсенал» замерз и пошел играть в высокий прессинг, но ЦСКА, играя через Акинфеева, спокойно из под него вышел.
Константин Кучаев вышел вместо Бохинена, чисто визуально норвежец не хромает. Но Twitter ЦСКА пишет про повреждение.
23' Внезапно вынужденная замена из-за повреждения у норвежского полузащитника— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021
Кучаев Бохинен
(0:0) #ЦСКАарсенал
Теперь Ахметов длинным пасом пытался вывести один на один Эджуке, но защитник «Арсенала» прочитал и перехватил.
Мухин пытался прокинуть мяч мимо защитника в штрафную себе на ход, но получилось слишком сильно.
Давиташвили пытался острым пасом вывести один на один Костадинова, но Дивеев сыграл на перехвате. А поле очень скользкое и сильно мешает командам играть.
В очень невысоком темпе идет игра. ЦСКА владеет мячом больше, но пока толка от этого не слишком много.
Марков оказался в штрафной с мячом, попытался обыграть двух соперников, но Бохинен забрал у него мяч и сделал это чисто.
ЦСКА довольно бодро бежит вперед в начале матча, а «Арсенал» пока четко выносит мяч куда подальше от своих ворот.
Ахметов набросил в штрафную, Фернандес попробовал пробить, но получилось не очень хорошо и мяч ушел за лицевую.
ЦСКА владеет мячом на первых минутах и зарабатывает опасный стандарт на углу штрафной площади «Арсенала».
А вот обращение армейского клуба к болельщикам.
Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021
Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой. #ЦСКАарсенал pic.twitter.com/FgRCoAgTCS
«Если регламент и судья считают, что погода подходящая для футбола, значит, она подходящая», — сказал перед матчем главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.
На «ВЭБ-Арене» все готово. Только зрителей нет.
Камеры @matchpremier на месте, VAR тоже. Всё готово к игре #ЦСКАарсенал и проведению прямой трансляции pic.twitter.com/V3I6PTfWOB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021
Составы:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен, Заболотный, Эджуке.
«Арсенал»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев, Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили, Марков.
Московский ЦСКА набрал 27 очков в 17 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Тульский «Арсенал» (19) — на 11-м месте.
Как и положено по регламенту, за час до начала игры был произведен замер температуры.
Делегат произвел замер температуры за час до матча, термометр показал -10,6. Игре быть #ЦСКАарсенал pic.twitter.com/wkY1GvUitC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2021
Матч должен начаться в 16:30 по московскому времени, и, суди по всему, начнется. Хотя в этом были сомнения. По этой ссылке материал «Газеты.Ru» о том, какой цирк футбольные власти устроили вокруг этого матча.