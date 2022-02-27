18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Уфа». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.