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Борьба за топ-5 в РПЛ: «Краснодар» играет дома против «Локомотива». LIVE

Футбол. РПЛ. 19-й тур. «Краснодар» — «Локомотив». ОНЛАЙН

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Игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме

Игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме

РИА Новости
В перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются «Краснодар» и столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
2-й тайм
04 мая 19:00
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм

20' Едвай

36' Рыбус

2-й тайм

48' Марадишвили

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'51

Сперцян подхватывает мяч у Олусегуна и мощно бьет в ближний угол! Гильерме на месте!

'50

Ионов со штрафного бьет выше ворот.

'48

«Краснодар» остается в большинстве! Марадишвили сзади подкатывается под соперника и получает прямую красную карточку!

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'46

Второй тайм начался!

'45+1

Перерыв! Пободрее выглядят пока что игроки в зеленых футболках; посмотрим, как изменится ход игры во второй половине игры.

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'45

К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

'42

Мампасси прерывает передачу Олусегуна.

'40

Манелов сыграл в пас с Черниковым — Александр увел мяч еще дальше, через партнера на Сафонова.

'37

Керк фолит на Волкове, штрафной пробьют хозяева.

'35

Сафонов выходит из ворот и опережает Керка в борьбе за мяч.

'33

Сперцян оказывается в офсайде после розыгрыша углового.

'30

3:1 по ударам в створ ворот в пользу «Краснодара».

'28

Гильерме получает небольшое повреждение после столкновения с Манеловым.

'27

Какой момент упускает Манелов! Потрясающе Ионов увел игрока из зоны, куда ворвался Ираклий, после чего он выкатил мяч обратно на Ионова. Удар Алексея парировал Гильерме, а на добивании Манелову помешали защитники!

'24

Сперцян закручивал с углового прямо в ворота — Гильерме был готов к этому фокусу и поймал мяч.

'22

Не получился удар у Олусегуна после фланговой подачи Ионова.

'20

Тин Едвай получает предупреждение за фол на Манелове. Чистая подножка.

'19

Живоглядов забросил мяч на Изидора, однако Волков сыграл головой и выбил игровой снаряд из-за пределов штрафной площади.

'18

Гильерме вышел далеко из ворот, не позволив Манелову дотянуться до мяча.

'16

Длинный пас Волкова в направлении Ионова не прошел.

'13

Олусегун со средней дистанции пробил в центр ворот Гильерме — россиянин мяч поймал.

'11

Джирано Керк пробежал метров 50, но воткнулся в Сорокина, после чего выкатил пас пяткой. Кухта подобрал мяч, отдал на Изидора — Вильсон пробил в дальний угол!

'8

Пас Марадишвили прерван защитниками «Краснодара».

'6

Впервые в игре мяч доходит до Маринато Гильерме — удар по воротам гостей нанес Александр Черников.

'5

Рыбус выбивает мяч на угловой после передачи Олусегунга.

'3

Cтартовые минуты игры остались за «железнодорожниками».

19:00

Игра началась! Поехали!

18:50

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Жемалетдинов, Керк, Марадишвили, Бека-Бека, Кухта, Изидор.

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18:45

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Литвинов, Исаенко, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков, Ионов, Манелов, Олусегун.

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18:40

Добрый вечер! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Локомотивом».

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