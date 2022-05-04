Игрок «Краснодара» Кристоффер Олссон и вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме
РИА Новости
В перенесенном матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются «Краснодар» и столичный «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
2-й тайм
04 мая 19:00
Краснодар
Краснодар
0 : 0
Локомотив М
Москва
Стадион «ФК Краснодар», Краснодар
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм
20'Едвай
36'Рыбус
2-й тайм
48'Марадишвили
Трансляция
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'51
Сперцян подхватывает мяч у Олусегуна и мощно бьет в ближний угол! Гильерме на месте!
'50
Ионов со штрафного бьет выше ворот.
'48
«Краснодар» остается в большинстве! Марадишвили сзади подкатывается под соперника и получает прямую красную карточку!
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100%
'46
Второй тайм начался!
'45+1
Перерыв! Пободрее выглядят пока что игроки в зеленых футболках; посмотрим, как изменится ход игры во второй половине игры.
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100%
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'42
Мампасси прерывает передачу Олусегуна.
'40
Манелов сыграл в пас с Черниковым — Александр увел мяч еще дальше, через партнера на Сафонова.
'37
Керк фолит на Волкове, штрафной пробьют хозяева.
'35
Сафонов выходит из ворот и опережает Керка в борьбе за мяч.
'33
Сперцян оказывается в офсайде после розыгрыша углового.
'30
3:1 по ударам в створ ворот в пользу «Краснодара».
'28
Гильерме получает небольшое повреждение после столкновения с Манеловым.
'27
Какой момент упускает Манелов! Потрясающе Ионов увел игрока из зоны, куда ворвался Ираклий, после чего он выкатил мяч обратно на Ионова. Удар Алексея парировал Гильерме, а на добивании Манелову помешали защитники!
'24
Сперцян закручивал с углового прямо в ворота — Гильерме был готов к этому фокусу и поймал мяч.
'22
Не получился удар у Олусегуна после фланговой подачи Ионова.
'20
Тин Едвай получает предупреждение за фол на Манелове. Чистая подножка.
'19
Живоглядов забросил мяч на Изидора, однако Волков сыграл головой и выбил игровой снаряд из-за пределов штрафной площади.
'18
Гильерме вышел далеко из ворот, не позволив Манелову дотянуться до мяча.
'16
Длинный пас Волкова в направлении Ионова не прошел.
'13
Олусегун со средней дистанции пробил в центр ворот Гильерме — россиянин мяч поймал.
'11
Джирано Керк пробежал метров 50, но воткнулся в Сорокина, после чего выкатил пас пяткой. Кухта подобрал мяч, отдал на Изидора — Вильсон пробил в дальний угол!
'8
Пас Марадишвили прерван защитниками «Краснодара».
'6
Впервые в игре мяч доходит до Маринато Гильерме — удар по воротам гостей нанес Александр Черников.
'5
Рыбус выбивает мяч на угловой после передачи Олусегунга.
'3
Cтартовые минуты игры остались за «железнодорожниками».
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