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РПЛ. 19-й тур. «Химки» — «Динамо». ОНЛАЙН

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Игроки «Динамо» радуются забитому голу в матче против «Химок»

Игроки «Динамо» радуются забитому голу в матче против «Химок»

РИА Новости
В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются подмосковные «Химки» и занимающее второе место в турнирной таблице чемпионата столичное «Динамо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
Перерыв
26 февраля 14:00
Химки
Химки
0 : 1
Динамо М
Москва
35' Смолов
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

45' Дагерстоль

35' Смолов 38' Евгеньев

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+2

Заканчивается первый тайм, 0:1 в пользу московского «Динамо»! Перерыв!

'45

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

'44

Меняет свое решение Левников — красная карточка Дагерстолу!

'42

Дагерстол получает желтую карточку за наступ на Себастьяна Шиманьского. Будет просмотр VAR на предмет удаления.

'39

Ламкел Зе довольно жестко пошел вперед и немного переборщил, Левников фиксирует фол.

'38

Роман Евгеньев получает предупреждение за грубый подкат.

'35

ГООООООООООООЛ! Минут шесть подряд бело-голубые атаковали и все же смогли открыть счет! Федор Смолов на индивидуальном мастерстве вошел в штрафную, сделал ложный замах и попал в дальний угол! 0:1!

'35

Бальбуэна сыграл шикарно после подачи углового и нанес плотный удар по воротам Лантратова, но Илья спас команду!

'34

Грулев попытался пробил с левой ноги после разрезающей передачи Фомина, но Бруно Виана оказался на шаг впереди и выбил мяч.

'33

Вау, как же здорово открылся Смолов! Не было офсайда у россиянина, но немного замешкался он при обработке и упустил голевой момент!

'32

Фомин не понял замысла Скопинцева и не откликнулся на поперечную передачу в центр.

'29

Скопинцев с левой ноги в дальний угол метил, не попал. Эдакий полумомент у Дмитрия получился.

'26

Cтатистика владения мячом — 45% на 55% в пользу бело-голубых.

'23

Половина первого тайма позади, после бурного старта динамовцы немного успокоились и перестали оказывать массированное давление.

'21

Мирзов лез вперед, но напоролся на защитника.

'18

Захарян исполнил угловой, химчане играют надежно.

'16

Смолов залез в офсайд.

'13

Очередной навес Паршивлюка ни к чему опасному не привел.

'10

А вот это опасно! Кухарчук попал в штангу! Совершенно неожиданно оказался полузащитник подмосковной команды у чужих ворот и нанес неприятный удар!

'8

Паршивлюк навесил с углового, однако защита «Химок» ликвидировала угрозу.

'5

Первый удар в сторону динамовских ворот нанес Ламкел Зе.

'3

Преимущество с первых минут у динамовских футболистов.

14:00

Игра началась! Поехали!

13:55

Состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски, Грулев, Захарян, Смолов.

13:50

Стартовый состав «Химок»: Лантратов, Тихий, Волков, Бруно Виана, Жирков, Дагерстоль, Глушаков, Мамаев, Кухарчук, Мирзов, Ламкель Зе.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встречаются подмосковные «Химки» и занимающее второе место в турнирной таблице чемпионата столичное «Динамо». «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча.

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