Локомотив М

13:58

Для «железнодорожников» главная задача сегодня — реабилитироваться за кошмарное поражение в 1/8 финала Кубка России от «Енисея» со счетом 0:4. Ситуация усугубляется тем, что команда сейчас, по сути, без тренера: Маркус Гисдоль решил покинуть пост, исполняющим обязанности сейчас является Дмитрий Лоськов, ну а по факту тренирует игроков помощник Гисдоля Марвин Компер. С бровки же игроками будет руководить и вовсе Олег Пашинин, так как Лоськов отсутствует из-за недомогания.