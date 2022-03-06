Локомотив М

И звучит свисток! «Локомотив» с трудом одерживает волевую победу над «Химками» и временно выходит на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же остаются на последней строчке. «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!
Лантратов!!! Тащит Илья!!! В левый от себя угол пробил Жемалетдинов, и именно туда прыгнул вратарь гостей!!! Жаль, что «Химкам» это уже едва ли поможет спасти игру.
Три минуты добавлено, «Локо» все ближе к такой важной с психологической и турнирной точки зрения победе.
Право на штрафной получил «Локомотив» — казалось, Баринов, казалось, будет бить издалека. Но разыграл с Рыбусом, в итоге угловой у хозяев.
Игроки «Химок» накинулись на судью, пытаясь доказать, что Жемалетдинов, обрабатывая мяч во время голевой атаки сыграл рукой. Однако на повторе четко видно, что мяч попал в плечо, да и Любимов не сомневается, что все было чисто. А за споры «горчичник» получает Зе.
И снова «Локо» выходит вперед! Рыбус вывел Кухту один на один с Лантратовым, и в этот раз чех сыграл четко, переиграл голкипера и спокойно отправил мяч в сетку!!!
Неуверенно действует Худяков в отдельных эпизодах. Не зафиксировал мяч после паса от партнера, и едва Зе его не обокрал. В последний момент голкипер сориентировался и не позволил сопернику создать момент.
Ничего не могли сделать «Химки» во втором тайме, а в итоге сравняли счет в первой же острой атаке! После прострела слева мяч оказался у Зе, который как мальчика обошел Баринова и прошил Худякова! 2:2!
А вот Изидор блестяще выстрелил — с угла штрафной под перекладину. Лантратов великолепно вытащил!
Все-таки удаление явно подкосило хозяев. Вдесятером они предпринимают редкие вылазки к чужим воротам, но опасности они не несут.
Снова «Локо» должен был забивать! Кухта выбегал на рандеву с Лантратовым, Кухарчуку подкат не удался — чех пробил во вратаря, на добивании Жемалетдинов наносил удар, и из пустых ворот вынес мяч Волков!
Хорошо Руденко пытался вывести Зе один на один с Худяковым, но камерунец не смог отклеиться от защитника «Локо».
Моментище у хозяев!!! Жемалетдинов вышел на Лантратова, переиграл вратаря и с острого угла бил в пустые ворота. Получился прострел, замкнуть который не смог Кухта!
Главчич в борьбе с игроком «Локо» пострадал при борьбе у линии штрафной хозяев. Любимов не счел это фолом, но VAR просматривает эпизод.
А теперь Кухта с линии штрафной бьет, и это уже опасно — мяч на сантиметры разминулся со штангой!
Завершен первый тайм. «Локомотив» откровенно провалил начало матча, но затем сумел перевернуть игру и к перерыву уверенно контролировал ход встречи, играя в большинстве.
Одна минута добавлена к основному времени первого тайма. Немного, учитывая количество голов, предупреждений и пауз.
Гости, однако, не унывают — Глушаков опасно бьет с линии штрафной, от Худякова мяч отскакивает. Однако на добивание никого нет.
Так хорошо все начиналось для химчан, но сейчас ситуация изменилась коренным образом. И на повторе видно, что Виана действительно фолил. Главный тренер «Химок» Сергей Юран эмоционально доказывает арбитру, что Керк толкал соперника локтем, за что также удостаивается желтой карточки.
А вообще, щедр Любимов сегодня на карточки. Столкнулись Виана и Керк — игроки лежат, а арбитр стоит с «горчичником» в руке, но пока неясно, кому он его предъявит. У Вианы желтая уже есть.
Рискует Боженов, «висящий» на карточке — у бровки жестко сносит Виана. Похоже, что рефери Любимов пожалел футболиста, не став удалять.
Не успел Набиуллин появиться на поле, как уже лежит в своей штрафной и не может подняться — пострадал в столкновении с Керком. Но вроде все в порядке с игроком «Химок».
И уже в первом тайме замена у гостей — Жирков пожаловался на заднюю поверхность бедра и попросил убрать его из игры. Вместо него выходит Эльмир Набиуллин.
Могли голевой момент создать «Химки» — Глушаков пасом отрезал защитников «Локомотива» от Зе, но слишком сильной была передача, камерунец не смог мяч обработать.
«Химки» не отсиживаются на своей половине, пытаются атаковать, но не с таким запалом, как на первых минутах.
Проснулся азарт у хозяев, еще могли забивать. Жемалетдинов бил от линии штрафной в угол, но Лантратов в падении забрал мяч.
Проваливший начало матча «Локомотив» выходит вперед! И снова Баринов ассистирует — Дмитрий забросил мяч в штрафную, защитники «Химок» не успели оставить Изидора в искусственном офсайде, и французский новичок «Локо» открывает счет своим мячам за красно-зеленых!
Баринов уронил Зе у центрального круга, а Марадишвили помешал Глушакову быстро разыграть мяч, за что получил «горчичник».
Потенциально опасная атака была у «Локо» — два в одного выходили Кухта и Изидор, но чех сделал слишком сильную поперечную передачу, мяч пролетел мимо партнера и достался гостям.
Штрафной исполняли хозяева — Баринов решился на прямой удар примерно с 35 метров, последовал рикошет от игрока, стоявшего в стенке, и мяч прилетел точно в руки к Лантратову. Нет опасности.
Как не забивает Кухарчук?!!! Очередной угловой заработали «Химки», последовала подача, затем — скидка головой на Илью, который стоял один на дальней штанге. Но с метра коленом он бьет выше ворот!
Ну ничего себе! Первая же атака «Локомотива» оказалась голевой! Ничто не предвещало такого расклада, однако сравнивают хозяева. Баринов через пол-поля отдал великолепную передачу в чужую штрафную, на мяче оказался Керк и засадил под перекладину! 1:1, отличный матч мы наблюдаем пока!
Жуткое начало для «Локомотива». Зе с левого фланга ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч между ног Худякову. Оправятся ли хозяева от этого удара?
Кухарчук в хорошей позиции находился, но после подачи с угла головой лишь скользнул по мячу, не получилось остроту создать.
Для «железнодорожников» главная задача сегодня — реабилитироваться за кошмарное поражение в 1/8 финала Кубка России от «Енисея» со счетом 0:4. Ситуация усугубляется тем, что команда сейчас, по сути, без тренера: Маркус Гисдоль решил покинуть пост, исполняющим обязанности сейчас является Дмитрий Лоськов, ну а по факту тренирует игроков помощник Гисдоля Марвин Компер. С бровки же игроками будет руководить и вовсе Олег Пашинин, так как Лоськов отсутствует из-за недомогания.
«Локомотив» насчнет игру в следующем сочетании:
Даниил Худяков, Мацей Рыбус, Марк Мампасси, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Сергей Бабкин, Константин Марадишвили, Рифат Жемалетдинов, Ян Кухта, Вильсон Изидор.
Стартовый состав «Химок»:
Илья Лантратов, Бруно Виана, Захар Волков, Дмитрий Тихий, Юрий Жирков, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Илья Камышев, Неманья Главич, Илья Кухарчук, Дидье Ламкель Зе.