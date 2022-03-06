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Спорт

«Локомотив» в большинстве обыграл «Химки», но теперь ему грозит техническое поражение

«Локомотив» одержал волевую победу над «Химками» и вышел на пятое место в РПЛ

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Ян Кухта в составе «Локомотива»

Ян Кухта в составе «Локомотива»

РИА Новости
В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» обыграл на своем поле подмосковные «Химки» со счетом 3:2. Однако после встречи стало известно, что новичок «железнодорожников» Ян Кухта, забивший победный мяч, не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован на одну игру еще в чемпионате Чехии, и РПЛ была обязана соблюсти эту санкцию. «Химки» могут подать протест и добиться технического поражения «Локомотива». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Окончен
06 марта 14:00
Локомотив М
Москва
8' Керк
21' Изидор
80' Кухта
3 : 2
Химки
Химки
6' Ламкель Зе
72' Ламкель Зе
Стадион «РЖД Арена (Локомотив)», Москва
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм

8' Керк

18' Марадишвили 21' Изидор

6' Ламкель Зе

15' Виана

29' Жирков

35' Боженов

42' Виана

2-й тайм

48' Изидор

80' Кухта

72' Ламкель Зе

81' Ламкель Зе 84' Волков

90' Жемалетдинов

Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

И звучит свисток! «Локомотив» с трудом одерживает волевую победу над «Химками» и временно выходит на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» же остаются на последней строчке. «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию, спасибо, что были с нами!

'90+3

Лантратов!!! Тащит Илья!!! В левый от себя угол пробил Жемалетдинов, и именно туда прыгнул вратарь гостей!!! Жаль, что «Химкам» это уже едва ли поможет спасти игру.

'90+2

Пенальти назначается в ворота «Химок»! Волков в своей штрафной срубил Жемалетдинова!

'90+1

Три минуты добавлено, «Локо» все ближе к такой важной с психологической и турнирной точки зрения победе.

'90

Зе признан лучшим игроком матча — неудивительно, камерунец и впрямь был хорош.

'88

Изидор уходит с поля, тренерский штаб «Локо» выпускает Максима Петрова.

'86

Замена у гостей, Камышев уступает место на поле Бесарду Сабовичу.

'85

Устроили хозяева навал, хотят четвертый забить.

'84

Право на штрафной получил «Локомотив» — казалось, Баринов, казалось, будет бить издалека. Но разыграл с Рыбусом, в итоге угловой у хозяев.

'81

Игроки «Химок» накинулись на судью, пытаясь доказать, что Жемалетдинов, обрабатывая мяч во время голевой атаки сыграл рукой. Однако на повторе четко видно, что мяч попал в плечо, да и Любимов не сомневается, что все было чисто. А за споры «горчичник» получает Зе.

'81

И снова «Локо» выходит вперед! Рыбус вывел Кухту один на один с Лантратовым, и в этот раз чех сыграл четко, переиграл голкипера и спокойно отправил мяч в сетку!!!

'80

ГОЛ!!!

'75

Неуверенно действует Худяков в отдельных эпизодах. Не зафиксировал мяч после паса от партнера, и едва Зе его не обокрал. В последний момент голкипер сориентировался и не позволил сопернику создать момент.

'74

Максим Ненахов вступает в игру вместо Живоглядова.

'73

Ничего не могли сделать «Химки» во втором тайме, а в итоге сравняли счет в первой же острой атаке! После прострела слева мяч оказался у Зе, который как мальчика обошел Баринова и прошил Худякова! 2:2!

'72

ГОЛ!!!

'69

А вот Изидор блестяще выстрелил — с угла штрафной под перекладину. Лантратов великолепно вытащил!

'67

Рыбус вошел в чужую штрафную и мощно бил с острого угла — по черкизовским воробьям.

'66

Керк покидает поле, вместо него в игру вступает Дмитрий Рыбчинский.

'65

Все-таки удаление явно подкосило хозяев. Вдесятером они предпринимают редкие вылазки к чужим воротам, но опасности они не несут.

'62

Снова «Локо» должен был забивать! Кухта выбегал на рандеву с Лантратовым, Кухарчуку подкат не удался — чех пробил во вратаря, на добивании Жемалетдинов наносил удар, и из пустых ворот вынес мяч Волков!

'59

Хорошо Руденко пытался вывести Зе один на один с Худяковым, но камерунец не смог отклеиться от защитника «Локо».

'58

Моментище у хозяев!!! Жемалетдинов вышел на Лантратова, переиграл вратаря и с острого угла бил в пустые ворота. Получился прострел, замкнуть который не смог Кухта!

'58

Пока гости ничего не могут сделать, полностью отдали инициативу.

'55

Игра, тем временем, продолжается, не назначил судья штрафной в пользу «Химок».

'54

И сразу еще одна замена у «Химок»: Бутта Магомедов выходит вместо Боженова.

'54

Как раз Главчича меняет Александр Руденко.

'53

Главчич в борьбе с игроком «Локо» пострадал при борьбе у линии штрафной хозяев. Любимов не счел это фолом, но VAR просматривает эпизод.

'51

Еще момент у красно-зеленых! Жемалетдинов бьет, мяч снова рядом со штангой летит.

'50

Начало второго тайма полностью остается за «Локомотивом», пока хозяева доминируют на поле.

'48

Любимов продолжает раздавать карточки — Изидор предупрежден.

'47

А теперь Кухта с линии штрафной бьет, и это уже опасно — мяч на сантиметры разминулся со штангой!

'46

И сразу «Локо» мог забивать — Жемалетдинов из пределов штрафной бьет в дальний угол, но мимо.

'46

Возобновляется игра!

Перерыв

Завершен первый тайм. «Локомотив» откровенно провалил начало матча, но затем сумел перевернуть игру и к перерыву уверенно контролировал ход встречи, играя в большинстве.

'45

Одна минута добавлена к основному времени первого тайма. Немного, учитывая количество голов, предупреждений и пауз.

'44

Гости, однако, не унывают — Глушаков опасно бьет с линии штрафной, от Худякова мяч отскакивает. Однако на добивание никого нет.

'42

Так хорошо все начиналось для химчан, но сейчас ситуация изменилась коренным образом. И на повторе видно, что Виана действительно фолил. Главный тренер «Химок» Сергей Юран эмоционально доказывает арбитру, что Керк толкал соперника локтем, за что также удостаивается желтой карточки.

'42

Вторая желтая Виану, гости в меньшинстве! Третье удаление у «Химок» за две игры!

'40

А вообще, щедр Любимов сегодня на карточки. Столкнулись Виана и Керк — игроки лежат, а арбитр стоит с «горчичником» в руке, но пока неясно, кому он его предъявит. У Вианы желтая уже есть.

'39

Рискует Боженов, «висящий» на карточке — у бровки жестко сносит Виана. Похоже, что рефери Любимов пожалел футболиста, не став удалять.

'38

Кухта не замкнул опасный прострел Изидора, но переживать смысла нет — чех находился в офсайде.

'36

Не успел Набиуллин появиться на поле, как уже лежит в своей штрафной и не может подняться — пострадал в столкновении с Керком. Но вроде все в порядке с игроком «Химок».

'35

У «Химок» Боженов предупрежден.

'34

И уже в первом тайме замена у гостей — Жирков пожаловался на заднюю поверхность бедра и попросил убрать его из игры. Вместо него выходит Эльмир Набиуллин.

'33

Могли голевой момент создать «Химки» — Глушаков пасом отрезал защитников «Локомотива» от Зе, но слишком сильной была передача, камерунец не смог мяч обработать.

'32

С гримасой болит держится за плечо Керк — видимо, ушиб в борьбе с соперником.

'29

Жирков предупрежден за фол в атаке против Живоглядова.

'27

«Химки» не отсиживаются на своей половине, пытаются атаковать, но не с таким запалом, как на первых минутах.

'24

Проснулся азарт у хозяев, еще могли забивать. Жемалетдинов бил от линии штрафной в угол, но Лантратов в падении забрал мяч.

'22

Проваливший начало матча «Локомотив» выходит вперед! И снова Баринов ассистирует — Дмитрий забросил мяч в штрафную, защитники «Химок» не успели оставить Изидора в искусственном офсайде, и французский новичок «Локо» открывает счет своим мячам за красно-зеленых!

'22

ГОЛ!!!

'21

Очень динамичная игра, мяч не задерживается надолго у какой-то из команд.

'18

Баринов уронил Зе у центрального круга, а Марадишвили помешал Глушакову быстро разыграть мяч, за что получил «горчичник».

'16

Потенциально опасная атака была у «Локо» — два в одного выходили Кухта и Изидор, но чех сделал слишком сильную поперечную передачу, мяч пролетел мимо партнера и достался гостям.

'16

Штрафной исполняли хозяева — Баринов решился на прямой удар примерно с 35 метров, последовал рикошет от игрока, стоявшего в стенке, и мяч прилетел точно в руки к Лантратову. Нет опасности.

'15

Виана нарушает правила и получает желтую карточку.

'14

Как не забивает Кухарчук?!!! Очередной угловой заработали «Химки», последовала подача, затем — скидка головой на Илью, который стоял один на дальней штанге. Но с метра коленом он бьет выше ворот!

'13

Бьет Жемалетдинов и попадает в стенку.

'12

Камышев фолит неподалеку от своей штрафной, опасно может быть.

'11

«Локомотив» заработал первый свой угловой — подача, Лантратов забирает мяч в руки.

'9

Ну ничего себе! Первая же атака «Локомотива» оказалась голевой! Ничто не предвещало такого расклада, однако сравнивают хозяева. Баринов через пол-поля отдал великолепную передачу в чужую штрафную, на мяче оказался Керк и засадил под перекладину! 1:1, отличный матч мы наблюдаем пока!

'8

ГОЛ!!!

'6

Жуткое начало для «Локомотива». Зе с левого фланга ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч между ног Худякову. Оправятся ли хозяева от этого удара?

'6

ГОЛ!!!

'4

Кухарчук в хорошей позиции находился, но после подачи с угла головой лишь скользнул по мячу, не получилось остроту создать.

'3

Хороши химчане! Зе опасно простреливает справа, Живоглядов выбивает на угловой.

'2

Камышев из неудобной позиции бьет головой — мимо.

'2

Активно начинают гости и уже на второй минуте зарабатывают угловой.

'1

Поехали!

14:02

Рассудит соперников Артем Любимов. Напомним, что в первом круге команды сыграли 0:0.

13:58

Для «железнодорожников» главная задача сегодня — реабилитироваться за кошмарное поражение в 1/8 финала Кубка России от «Енисея» со счетом 0:4. Ситуация усугубляется тем, что команда сейчас, по сути, без тренера: Маркус Гисдоль решил покинуть пост, исполняющим обязанности сейчас является Дмитрий Лоськов, ну а по факту тренирует игроков помощник Гисдоля Марвин Компер. С бровки же игроками будет руководить и вовсе Олег Пашинин, так как Лоськов отсутствует из-за недомогания.

13:55

«Локомотив» насчнет игру в следующем сочетании:

Даниил Худяков, Мацей Рыбус, Марк Мампасси, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Баринов, Гирано Керк, Сергей Бабкин, Константин Марадишвили, Рифат Жемалетдинов, Ян Кухта, Вильсон Изидор.

Стартовый состав «Химок»:

Илья Лантратов, Бруно Виана, Захар Волков, Дмитрий Тихий, Юрий Жирков, Кирилл Боженов, Денис Глушаков, Илья Камышев, Неманья Главич, Илья Кухарчук, Дидье Ламкель Зе.

13:50

Матч начнется в 14.00 мск.

13:45

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» на своем поле принимает подмосковные «Химки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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