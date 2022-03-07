Достаточно трудно досталась «Краснодару» эта победа — был и отмененный гол, и достаточно серьезный навал «Урала» в концовке. Но первую игру после увольнения Даниэля Фарке и уходя легионеров «быки» выиграли со счетом 2:1. Голы на свой счет записали Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти, и Владимир Ильин. Единственный гол «Урала» оформил Эрик Бикфалви.
Звучит финальный свисток! Очень тяжелую победу одерживает «Краснодар» над «Уралом» в домашнем матче.
Замену умудряется еще провести «Краснодар». Под овации уходит Ильин, вместо него выходит Попов.
А тут еще проверка на пенальти. Возможно, нарушали игроки «Краснодара» правила в своей штрафной.
Помазун даже пришел к чужой штрафной, чтобы помочь своей команде. Навал устроили екатеринбуржцы сильный.
Ну как же было опасно! Августиняк пробил в скопление игроков, а следом Биквалфи оказался на ударной позиции, но спасает Сафонов.
Мартынович отдает длинный пас вперед, но не удается зацепиться «быками» рядом со штрафной соперника.
ГООООООЛ! Бикфалви! Оставили его опасно на линии штрафной, чем Эрик воспользовался и нанес прекрасный удар с левой ноги.
Красиво играет Черников, уходит от нескольких соперников, смело пошел в обыгрыш, но эпизод заканчивается свистком из-за его выставленной руки.
А вот и первая желтая карточка в матче. Герасимов откровенно нарушил правила в отношении Ильина.
Раз за разом пытаются игроки «Урала» создать что-то на чужой половине поля, но пока все неточно.
Продолжают поддерживать весьма активный темп команды. Неожиданно «Урал» достаточно внезапно бьет по воротам, Сафонов переводит мяч на угловой.
ГООООООООООЛ! Забивает Ильин! И теперь уже без нарушения правил, пробивает игрок без нарушения правил, обыгрывая сразу трех соперников. С рикошетом от ноги защитника мяч влетает в ворота.
Чернов упал в штрафной после контакта с Кузьмичевым. Идет просмотр эпизода на предмет назначения пенальти.
Гаджимурадов и Мартынович сталкиваются, игрок «Краснодара» поднимается достаточно быстро, а футболисту «Урала» потребовалась помощь медиков.
Гаджимурадов фолит достаточно серьезно, но Турбин оставляет момент без карточки. А «Краснодар» пытается пробить защиту соперников, однако не удается.
Достаточно крепко и надежно играет защита «Урала». Но попытки выйти в контратаку и создать что-то у чужих ворот не получается.
Пытается на последних секундах «Краснодар» что-то создать, но Сперцян не сумел добраться до мяча. Помазун забирает мяч себе.
Очень легко проходит «Краснодар» центр поля, однако дальше натыкается на очень вязкую защиту «Урала». У ворот почти ничего не получается.
Чернов выполнял прострел фланга, защитник «Урала» мяча не коснулся, поэтому удар от ворот назначен.
Выровнялась немного игра, снова попеременно обнимаются проходами к чужим штрафным. Много нарушений правил сейчас.
Вот это было опасно! Августиняк наносит острый удар по воротам Сафонова, показалось, что мяч попал в штангу, но нет — пролетел мимо.
Бросается снова в атаку «Краснодар», ищут футболисты возможности и лазейки. Впрочем, «Урал», который прижимался к своим воротам, отвечает яркой контратакой.
Владимир Ильин забивает! Но в целом немного спорный момент, показалось, что в этом моменте было небольшое нарушение правило, когда мяч попадает в руку футболисту. Идет проверка.
Больше в атаке пытаются придумать что-то «быки». Сперцян наносит удар в сторону ворот, но слегка поторопился — и передачу не отдал, и удар неточным получился.
Несколько эпизодов борьбы подряд произошло в центре поля, и звучит свисток Турбина, который фиксирует нарушение игроков екатеринбургского клуба.
Не стремится «УРал» сейчас играть длинными передачами, поскольку впереди сложно бороться с защитой «Краснодара», пытаются флангами атаковать.
Многовато потерь у обеих команд перед чужими штрафными. Обмениваются проходами команды, но пока безрезультатно.
Вынужден вступить в игру Помазун и забрать мяч. Ввести снаряд в игру сразу не выходит, но отдает он его Гаджимурадову.
Пытаются игроки «Краснодара» развить позиционную атаку, но нарушают уральцы правила недалеко от своей штрафной. Атака прекращена, а стандарт есть.
Напомним, что «Краснодар» играет полностью без легионеров, иностранные футболисты покинули команду в связи с политической обстановкой.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает седьмое место, имея в своем активе 29 очков. «Урал» идет на 13-м месте, набрав на десять баллов меньше.
Стартовые составы команд выглядят так:
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Ильин, Манелов.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кузьмичев, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Юшин.