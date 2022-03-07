13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.