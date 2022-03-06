06 марта 2022, 19:00 Спорт Ключевое дерби: «Динамо» в меньшинстве уступило «Спартаку» РПЛ. 20-й тур. «Динамо» уступило «Спартаку» Андрей Черников

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги ведущее борьбу за чемпионский титул московское «Динамо» уступило в столичном дерби «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме отличились Шамар Николсон и Квинси Промес. На 45 минуте был удален игрок бело-голубых Гильермо Варела. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур Окончен 06 марта 19:00 Динамо М Москва 0 : 2 Спартак М Москва 26' Николсон 37' Промес Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)