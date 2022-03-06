В матче 20-го тура Российской премьер-лиги ведущее борьбу за чемпионский титул московское «Динамо» уступило в столичном дерби «Спартаку». Встреча завершилась со счетом 2:0. В первом тайме отличились Шамар Николсон и Квинси Промес. На 45 минуте был удален игрок бело-голубых Гильермо Варела.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Окончен
06 марта 19:00
Динамо М
Москва
0 : 2
Спартак М
Москва
26'Николсон
37'Промес
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
3'Грулёв
42'Варела
1'Кофрие
26'Николсон
37'Промес40'Айртон
45'Варела
2-й тайм
65'Захарян
72'Мартинс Перейра
86'Умяров
Трансляция
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20:57
Все. Звучит финальный свисток. «Спартак» победил со счетом 2:0. «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию. Всего доброго!
'90
Зобнин навесил в штрафную. Забрал мяч Шунин.
'90
Промес мог довести счет до разгрома. Вышел он один на один, но не попал в створ.
'86
Умяров желтую получил.
'85
Промес не смог отдать точный пас на Ларссона. Опасно могло быть. Швед бы убегал один на один.
'83
Н'Жье пробил из-за пределов штрафной, но красно-белые заблокировали выстрел.
'79
Зобнин заменил Мартинса.
'77
Промес навесил в штрафную, Моро выбил головой мяч, который отлетел Умярову. Игрок «Спартака» ударил с линии штрафной. Мимо.
'76
Моро метров с 20 пробил в створ. Селихов намертво забрал мяч.
'75
Шиманьски пробил выше ворот из-за штрафной. Угловой.
'73
Шиманьски подал с углового. Селихов спокойно забрал мяч в руки.
'70
Мартинс получил желтую за фол в центре поля на Шинаньски.
'69
Захарян опасно пробил по воротам метров с 23. Штанга. Мяч покинул пределы поля.
'67
Ларссон вместо Бакаева.
'67
Н'Жье вместо Грулева. Кстати, пять минут назад Тюкавин заменил Смолова.
'65
Мозес из выгодной позиции послал мяч выше ворот.
'63
Опять встреча успокоилась.
'59
Айртон не точно навесил в штрафную.
'57
Захарян отдал пас на Грулева, который пробил метров с 12, находясь в окружении двух защитников. Выше ворот.
'53
Получили спартаковцы право на штрафной за фол на Бакаеве возле штрафной пощади. Пробил по воротам Промес. Выше ворот.
'51
Бакаев по флангу прорвался в штрафную, пробил в ближний угол, но не попал в створ.
'48
Мозес сфолил на Захаряне в центре поля. Просил желтую карточку для игрока «Спартака» Сандро Шварц, но сам же ее и получил.
'46
Литвинов вышел вместо Кофрие.
20:10
Стартовал второй тайм.
20:09
Паршивлюк вышел вместо Фомина.
19:52
Звучит свисток на перерыв.
'45
Варела получает вторую желтую карточку. В меньшинстве бело-голубые.
'45
Не удалось создать «Динамо» момент после стандарта.
'45
На последней минуте тайма «Динамо» будет подавать угловой.
'44
Умяров держится за ногу, вышли врачи на поле.
'43
Смолов отдал передачу в штрафную на Грулева. Но Кофрие не дал динамовцу подобраться к мячу, вынудив Грулева сфолить.
'42
Желтая карточка для Варелы.
'40
Захарян подал в штрафную. Защита справилась с задачей.
'40
Айртон получает желтую за фол на Шиманьски.
'37
Гооооооооол! Потрясающий гол. Промес метров с 25 пробил точно в девятку. Не было шансов у Шунина. Не дотянулся голкипер. Один из лучших голов тура! 2:0 впереди «Спартак».
'35
Мозес сорвал атаку «Динамо», прихватив Грулева в центре поля.
'32
Мозес попытался навесить в штрафную, но Скопинцев заблокировал навес.
'30
Бакаев отдал опасную передачу на Николсона. Но ямаец был в офсайде и не стал откликаться на пас.
'26
Гоооооол! «Спартак» убежал в быструю атаку. Бакаев вошел в штрафную и пробил. Мяч от защитника отлетел к Николсону, который и отправил мяч в сетку. «Спартак» открыл счет.
'23
Опасно!!! Грулев прострелил на Шиманьского, тому не удалось пробить, но почти в упор пяткой попытался забить Смолов, но не попал в створ. Cамый опасный момент матча.
'22
Контролировал «Спартак» мяч на подступах к штрафной, но не удалось создать опасный момент.
'17
Джикия получил повреждение в собственной штрафной, борясь с Сазоновым. Вышли врачи на поле. Но с игроком все хорошо. Он продолжит матч.
'16
Шиманьски подал с угла поля. Спартаковцы легко справились с задачей.
'15
Смолов отобрал мяч в центре поля, Захарян прострелил в штрафную, но Айртон послал мяч на угловой.
'12
Немного успокоилась игра. Сейчас моментов нет.
'8
Ответ «Динамо» не заставил себя ждать. Фомин попытался низом доставить мяч в штрафную, но пас не нашел адресата.
'7
С линии вратарской пробил Николсон. Не попал ямаец в створ из выгодной позиции.
'6
А вот у Бакаева пас на Николсона получился, но Бальбуэна в подкате заблокировал удар
'5
Промес пытался отдать острую передачу на Николсона. Не точно.
'2
Вторая желтая! Грулев ударил Кофрие по ногам. Назначен штрафной. Будет подача.
'2
Подал Шиманьски в штрафную, мяч нашел голову одного из игроков бело-голубых, но удар получился выше ворот
'1
Уже на десятой секунде Кофрие отмахнулся от Смолова и получил желтую карточку. Штрафной.
19:03
Матч начался!
19:02
Выходят команды на поле. Через несколько минут игра начнется.
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