В первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА, выигравший и в чемпионате, и в Кубке после возобновления сезона, принимает на своем поле «Нижний Новгород». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 20-й тур
Матч не начался
05 марта 19:00
ЦСКА
Москва
0:0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:45
20-й тур Российской премьер-лиги начинается матчем московского ЦСКА с «Нижним Новгородом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Игра начнется в 19.00 мск.
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