05 марта 2022, 19:00 Спорт Продолжить побеждать: ЦСКА принимает «Нижний Новгород» в РПЛ. LIVE РПЛ. 20-й тур. ЦСКА — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок ЦСКА Антон Заболотный РИА Новости

В первом матче 20-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА, выигравший и в чемпионате, и в Кубке после возобновления сезона, принимает на своем поле «Нижний Новгород». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 20-й тур Матч не начался 05 марта 19:00 ЦСКА Москва 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия)