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Спорт

Первая игра после возвращения Карпина: «Ростов» играет с «Рубином». LIVE

«Рубин» принимает «Ростов» в матче РПЛ

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Валерий Карпин

Валерий Карпин

Михаил Киреев/РИА «Новости»
В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своем поле принимает «Ростов». Это первая игра ростовчан после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
Матч не начался
14 марта 19:00
Рубин
Казань
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

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