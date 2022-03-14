14 марта 2022, 19:00 Спорт Первая игра после возвращения Карпина: «Ростов» играет с «Рубином». LIVE «Рубин» принимает «Ростов» в матче РПЛ Эльвира Ондар

close 100% Валерий Карпин Михаил Киреев/РИА «Новости»

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своем поле принимает «Ростов». Это первая игра ростовчан после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур Матч не начался 14 марта 19:00 Рубин Казань 0:0 Ростов Ростов-на-Дону Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)