В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» на своем поле принимает «Ростов». Это первая игра ростовчан после возвращения на тренерский мостик Валерия Карпина.
Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
Матч не начался
14 марта 19:00
Рубин
Казань
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях