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Вернуться в тройку лидеров: «Сочи» сражается с «Крыльями Советов». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Сочи» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Сочи»

Игрок ФК «Сочи»

Сайт ФК «Сочи»
«Сочи», идущий на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре на своем поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
20 марта 16:30
Сочи
Сочи
0:0
Крылья Советов
Самара
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Добрый день, уважаемые любители футбола! Продолжается 22-й тур Российской премьер-лиги, в рамках которого «Сочи» на своем поле принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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