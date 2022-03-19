Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев (слева) и полузащитник «Нижнего Новгорода» Николай Калинский в матче третьего тура чемпионата России
РИА Новости
В матче 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» на своем поле принимает московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 14:00
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Спартак М
Москва
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между «Нижним Новгородом» и московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях