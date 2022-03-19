Нижний Новгород

13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между «Нижним Новгородом» и московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.