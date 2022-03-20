20 марта 2022, 14:00 Спорт Выбраться с низа таблицы: «Уфа» принимает «Краснодар». LIVE РПЛ. 22-й тур. «Уфа» — «Краснодар». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Уфа», которая занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре принимает «Краснодар», который лишился всех легионеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур Матч не начался 20 марта 14:00 Уфа Уфа 0:0 Краснодар Краснодар Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)