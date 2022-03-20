«Уфа», которая занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, в 22-м туре принимает «Краснодар», который лишился всех легионеров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
20 марта 14:00
Уфа
Уфа
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! В 22-м туре чемпионата России «Уфа», которая терпит бедствие в низу таблицы, на своем поле играет с «Краснодаром». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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