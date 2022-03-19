В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит», лидирующий в чемпионате, принимает на своем поле тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
Матч не начался
19 марта 19:30
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Арсенал
Тула
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
19:15
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча РПЛ между петербургским «Зенитом» и тульским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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