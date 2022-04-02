В матче 23-го тура Российской премьер-лиги находящийся на 14-м месте, в зоне стыков за выживание, тульский «Арсенал» принимает на своем поле «Ахмат» из Грозного. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 23-й тур
Матч не начался
02 апреля 14:00
Арсенал
Тула
0:0
Ахмат
Грозный
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
13:50
Встреча начнется в 14.00 мск.
13:45
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле принимает грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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