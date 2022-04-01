18:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 23-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.