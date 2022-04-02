02 апреля 2022, 16:30 Спорт Карпин против Кержакова внизу таблицы: «Ростов» принимает «Нижний Новгород». LIVE РПЛ. 23-й тур. «Ростов» — «Нижний Новгород». ОНЛАЙН Максим Гужевский Данила Жиляев

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» Валерия Карпина принимает «Нижний Новгород» Александра Кержакова. Обе команды бьются за сохранение прописки в РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 23-й тур Матч не начался 02 апреля 16:30 Ростов Ростов-на-Дону 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)