09 апреля 2022, 16:30 Спорт Прервать падение: «Рубин» против «Краснодара». LIVE РПЛ. 24-й тур. «Рубин» — «Краснодар». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин», находящийся в ужасной форме, принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур Матч не начался 09 апреля 16:30 Рубин Казань 0:0 Краснодар Краснодар Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)