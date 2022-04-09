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Прервать падение: «Рубин» против «Краснодара». LIVE

РПЛ. 24-й тур. «Рубин» — «Краснодар». ОНЛАЙН

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Фрагмент матча «Рубин» — «Краснодар»

Фрагмент матча «Рубин» — «Краснодар»

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В матче 24-го тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин», находящийся в ужасной форме, принимает на своем поле «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
Матч не начался
09 апреля 16:30
Рубин
Казань
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:20

Встреча начнется в 16.30 мск.

16:15

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги терпящий бедствие казанский «Рубин» принимает оставшийся вообще без легионеров из дальнего зарубежья «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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