В матче 24-гот тура Российской премьер-лиги проводящий хороший сезон грозненский «Ахмат» принимает на своем поле «Зенит» из Санкт-Петербурга, лидирующий в чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
Матч не начался
09 апреля 19:30
Ахмат
Грозный
0:0
Зенит
Санкт-Петербург
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
18:50
Встреча начнется в 19.00 мск.
18:45
В матче 24-го тура проводящий неплохой сезон «Ахмат» принимает в Грозном стремящийся защитить свой чемпионский титул санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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