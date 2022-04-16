16 апреля 2022, 16:30 Спорт Вернуть лидерство: «Зенит» принимает «Урал». LIVE РПЛ. 25-й тур. «Зенит» — «Урал». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Павел Лисицын/РИА «Новости»

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги санкт-петербургский «Зенит», пропустивший на первое место выигравшее накануне «Динамо», на своем поле принимает «Урал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур Матч не начался 16 апреля 16:30 Зенит Санкт-Петербург 0:0 Урал Екатеринбург Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)