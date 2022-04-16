16 апреля 2022, 14:00 Спорт Ответить на осечку: ЦСКА гостит у «Уфы». LIVE РПЛ. 25-й тур. «Уфа» — ЦСКА. ОНЛАЙН Анастасия Мартыненко

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В матче 25-го тура сражающаяся за выживание в РПЛ «Уфа» принимает на своем поле ведущий борьбу за самые высокие позиции, но сенсационно уступивший в прошлом матче «Химкам» столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур Матч не начался 16 апреля 14:00 Уфа Уфа 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)