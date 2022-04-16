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Ответить на осечку: ЦСКА гостит у «Уфы». LIVE

РПЛ. 25-й тур. «Уфа» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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эпизод матча «Уфа» — ЦСКА

эпизод матча «Уфа» — ЦСКА

Twitter ЦСКА
В матче 25-го тура сражающаяся за выживание в РПЛ «Уфа» принимает на своем поле ведущий борьбу за самые высокие позиции, но сенсационно уступивший в прошлом матче «Химкам» столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
16 апреля 14:00
Уфа
Уфа
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Центральный стадион города Уфы», Уфа
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:50

Матч начнется в 14.00 мск.

13:45

В матче 25-го тура Российской премьер-лиги борющаяся за выживание «Уфа» принимает одного из лидеров чемпионата столичный ЦСКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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