Игрок ФК «Арсенал» Игорь Горбатенко, игрок ФК «Ростов» Александр Долгов, игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев и игрок ФК «Арсенал» Кингз Кангва (слева направо) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) и ФК «Арсенал» (Тула).
Пресс-служба ФК «Ростов»
В матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский «Арсенал» на своем поле встречается с «Ростовом». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
Матч не начался
17 апреля 14:00
Арсенал
Тула
0:0
Ростов
Ростов-на-Дону
Стадион «Арсенал», Тула
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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С конца
13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
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