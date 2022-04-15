Лаксальт заработал штрафной на левом фланге в глубине половины поля «Ахмата». Но после подачи Шиманьски случился фол в атаке.
Макаров получил в штрафной верховую передачу, дошел с мячом на скорости почти до лицевой, срезал угол в центр и пробил — Гудиев сократил угол обстрела и поймал намертво.
Ошиблись грозненцы недалеко от своей штрафной, но Фомин явно поторопился с обострением. Закидывал на Макарова в штрафную, но у того не было шансов успеть.
«Динамо» контролирует мяч и давит. Это логично. Мало того, что бело-голубые гонятся за «Зенитом» в борьбе за чемпионство, так сегодня еще и день рождения клуба — 99 лет!
А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Андрея Талалаева:
Гудиев — Тодорович, Семенов, Быстров, Богосавац — Тимофеев, Коновалов — Харин, Трошечкин, Садулаев — Себаи.
Давайте обратимся к составам. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц:
Шунин — Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Лаксальт — Шиманьски, Моро, Фомин — Захарян, Макаров, Смолов.