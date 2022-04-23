'52

Аугустыняк заработал штрафной в позиции, с которой можно было даже и пробить. Но последовал навес, и после скидки Бикфалви еще раз пытался ударить через себя. Не вышло, но атака продолжилась и завершилась ударом Герасимова — Беленов взял.